Baaj Aur Saanp Ka Video: नेवले से भी खतरनाक सांप का ये दुश्मन! नोंच-नोंचकर निकाल ली जान, वीडियो देख कांप जाएगा कलेजा

Baaj Aur Saanp Ka Video: सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में एक बाज सांप को जिंदा नोच कर खाता दिखा. सांप तड़पता रहा लेकिन बाज के पंजों से छूट नहीं पाया. वीडियो देखकर लोग डर और हैरानी जताते हुए बार-बार शेयर कर रहे हैं. अब तक 2 लाख से ज्यादा लोग इसे देख जा चुके हैं. 

Written By  Shivam Tiwari|Last Updated: Sep 17, 2025, 06:40 PM IST
Baaj Aur Saanp Ka Video:  सोशल मीडिया पर आपने नेवला और सांप की लड़ाई के कई वीडियो देखे होंगे. आम तौर पर लोग मानते हैं कि नेवला ही सांप का सबसे बड़ा दुश्मन है. लेकिन हाल ही में जो वीडियो वायरल हो रहा है, वह देखकर आपकी आंखें खुली रह जाएंगी. इसमें सांप से भी खतरनाक दुश्मन दिखा, जो उसे बुरी तरह नोच-नोच कर मार देता है. वीडियो इतना डरावना है कि देखने वाले का कलेजा कांप उठेगा. लोग इसे बार-बार देखकर हैरानी और डर दोनों जताते हुए वीडियो को शेयर कर रहे हैं.

दिल दहला देने वाला नजारा

वायरल वीडियो में एक बाज सांप को जिंदा नोच कर खाते नजर आया. बाज अपनी तेज चोंच और मजबूत पंजों से सांप को जकड़ लेता है. सांप तड़पते हुए अपनी पूंछ से बचने की कोशिश करता है, लेकिन बाज के पंजों से दबे होने के कारण वो कुछ नहीं कर पाता. सांप की हर कोशिश नाकाम हो जाती है. बाज बिना रुके सांप के शरीर को नोचता है और बड़े आराम से खाना शुरू कर देता है. वीडियो इतना भयावह है कि देखने वाले डर से कांप उठे हैं.

ये भी पढ़ें; गली के कुत्तों से डरकर छज्जे पर चढ़ा सांड, वीडियो देख लोग बोले- डोगेश भाई का खौफ! 

सांप का पेट फाड़कर खाया

वीडियो में दिखा कि बाज ने सांप को अपने पंजों में जकड़ा और अपनी चोंच से उसके पेट को एक ही झटके में फाड़ दिया. सांप का मांस और आंत बाहर निकल गया. बाज उसे बड़े मजे से खाते हुए दिखा. सांप दर्द से कराहता और तड़पता रहा, लेकिन बाज के पंजों से छूट नहीं पाया. उसकी सारी कोशिशें बेकार हो गईं. यह दृश्य इतना डरावना था कि देखने वाले दंग रह गए. वीडियो देखकर लोगों ने कहा कि यह ह्रदय विदारक दृश्य है, लेकिन नजरें हटाना मुश्किल है.

वीडियो देखने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें 

सोशल मीडिया पर वीडियो हुआ वायरल

इस वीडियो को सोशल मीडिया प्लेटफॅार्म एक्स पर @AMAZlNGNATURE नाम के आईडी से शेयर किया गया है. जिसे अब तक 2 लाख से ज्यादा लोग देख चुके हैं. वीडियो के कैप्शन में लिखा है,इससे पहले मैंने कभी किसी बाज को जिंदा सांप खाते नहीं देखा.” वीडियो देखकर कई लोगों ने कमेंट में लिखा,प्रकृति भले क्रूर हो, लेकिन नजरें हटती नहीं.” दूसरे ने लिखा,खाने का समय नहीं देखा जाता.” यूजर्स ने इमोजी के जरिए भी अपना डर और हैरानी जताई.

