कहां से आता है इतना दिमाग... नहीं मिला हेयर कर्लर तो गैस लाइटर से कर्ली कर दिए महिला के बाल

Viral Video: यूं तो सोशल मीडिया पर आए दिन मजेदार वीडियो वायरल होते रहते हैं. कुछ लोग इतने जुगाड़ू दिमाग के होते हैं कि कैसी भी समस्या हो उसके लिए कोई न कोई जुगाड़ लगा ही देते हैं. इस बार एक शख्स ने महिला के बाल कर्ली करने के लिए ऐसा दिमाग लगाया जिसे देखकर आप भी कहेंगे 'वाह... क्या आइडिया'

वीडियो में देखा जा सकता है कि एक महिला के पास बाल कर्ली करने के लिए 'हेयर कर्लर' नहीं है. ऐसे में ये शख्स स्टील से बने 'गैस लाइटर' को ही हेयर कर्लर बना देता है. पहले गैच चूल्हा जलाकर ऊपर गैस लाइटर को रख देता है. स्टील का लाइटर गर्म हो जाता है. इसके बाद वो महिला के बालों को लाइटर पर लपेटता है. लाइटर गर्म होने के कारण बालों पर प्रेस हो जाती है और वो घुमावदार बन जाते हैं. अब ये देसी आइडिया सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है. चलिए पहले वीडियो देखते हैं.

किसने पोस्ट किया वीडियो?

वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर @unhingedfeed नाम के हैंडल से पोस्ट किया गया है. खबर लिखे जाने तक वीडियो को 1.5 लाख से ज्यादा बार देखा जा चुका है.

India is not for beginners pic.twitter.com/96EJqzABa7 — Unhinged (@unhingedfeed) March 8, 2026

इस नए आइडिया पर क्या बोले लोग?

वीडियो देखने के बाद यूजर्स ने बड़ी संख्या में प्रतिक्रिया दी है. एक यूजर ने लिखा, 'ये टैलेंट देश से बाहर नहीं जाना चाहिए.' वहीं दूसरे यूजर ने कहा, 'वाह... क्या आइडिया है.' एक यूजर ने कमेंट करते हुए लिखा, 'कैसे कैसे लोग हैं.' एक यूजर ने इसे न्यू स्टार्टअप आइडिया बता दिया और नाम दिया लाइटर हेयर स्टाइलिंग मेड इन ​इंडिया. वहीं दूसरे यूजर ने सवाल खड़े करते हुए पूछा, 'मैं गलत नहीं हूं तो गैस लाइटर में बैटरी होती है. अगर यह फट जाए तो क्या होगा?

Disclaimer प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल होने वाले वीडियो के आधार पर बनाई गई है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.