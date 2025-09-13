Snake Vs Eagle: सांप को दबोचने आसमान से आया बाज, फिर अलगे ही पल में जो हुआ, देख नहीं होगा यकीन

Snake Vs Eagle: सोशल मीडिया पर एक रोमांचक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें बाज और सांप के बीच की जंग दिखाई दे रही है. वीडियो में देखा जा सकता है कि बाज आसमान से झपटकर सांप को पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन सांप पलटवार कर बाज को पीछे हटने पर मजबूर कर देता है. यह नज़ारा यह दिखाता है कि प्रकृति में कभी-कभी शिकारी भी कमजोर पड़ सकते हैं. वीडियो को यूट्यूब पर अब तक 30 लाख से ज्यादा बार देखा जा चुका है और लोग इसे देखकर हैरान हैं.

आसमान से हमला, फिर सांप ने बाज को चौंकाया

वीडियो में दिखाया गया है कि जैसे ही बाज ने सांप को पकड़ने के लिए झपट्टा मारा, सांप ने अचानक पलटवार किया और तेजी से खुद को मोड़कर बाज पर हमला कर दिया. बाज जो कुछ सेकंड पहले शिकारी बन गया था, अब खुद को बचाने में लग गया. यह नज़ारा प्रकृति की ताकत और चतुराई को दिखाता है. कभी-कभी शिकार भी शिकारी के लिए खतरा बन सकता है. वीडियो के कुछ सेकंड ने दर्शकों को यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि प्रकृति में कभी किसी को हल्के में नहीं लेना चाहिए.

वीडियो देखकर कर रहे कमेंट

इस वीडियो यूट्यूब चैनल Time 4 Tube पर पोस्ट किया गया और अब तक इसे 26 लाख से ज्यादा लोग देख चुके हैं. जबकि हजारों लोग इसे पसंद किए हैं. हजारों लोगों ने इस पर कमेंट किया और अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं. किसी ने लिखा, "यह प्रकृति की असली ताकत है," तो किसी ने कहा, "बाज ने गलत शिकार चुना." एक अन्य यूज़र ने लिखा, "ऐसी लड़ाई आज तक नहीं देखी." वहीं, एक अन्य ने कहा, "सांप बाज के लिए बहुत बड़ा था, इसलिए बाज ने हमला नहीं किया, अगर वह चील होती तो यह उसके लिए बढ़िया खाना होता."