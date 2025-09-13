Snake Vs Eagle: सांप को दबोचने आसमान से आया बाज, फिर अलगे ही पल में जो हुआ, देख नहीं होगा यकीन
Advertisement
trendingNow12920221
Hindi Newsजरा हटके

Snake Vs Eagle: सांप को दबोचने आसमान से आया बाज, फिर अलगे ही पल में जो हुआ, देख नहीं होगा यकीन

Baaz Aur Sanp Ka Video: सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में देखा गया कि बाज ने सांप को पकड़ने के लिए झपट्टा मारा, लेकिन सांप ने पलटवार कर बाज को पीछे हटने पर मजबूर किया. यह दर्शाता है कि प्रकृति में कभी भी शिकारी हमेशा जीतता नहीं. वीडियो को यूट्यूब पर 26 लाख से अधिक लोग देख चुके हैं.

Written By  Shivam Tiwari|Last Updated: Sep 13, 2025, 10:54 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Snake Vs Eagle: सांप को दबोचने आसमान से आया बाज, फिर अलगे ही पल में जो हुआ, देख नहीं होगा यकीन

Snake Vs Eagle: सोशल मीडिया पर एक रोमांचक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें बाज और सांप के बीच की जंग दिखाई दे रही है. वीडियो में देखा जा सकता है कि बाज आसमान से झपटकर सांप को पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन सांप पलटवार कर बाज को पीछे हटने पर मजबूर कर देता है. यह नज़ारा यह दिखाता है कि प्रकृति में कभी-कभी शिकारी भी कमजोर पड़ सकते हैं. वीडियो को यूट्यूब पर अब तक  30 लाख से ज्यादा बार देखा जा चुका है और लोग इसे देखकर हैरान हैं.

आसमान से हमला, फिर सांप ने बाज को चौंकाया

वीडियो में दिखाया गया है कि जैसे ही बाज ने सांप को पकड़ने के लिए झपट्टा मारा, सांप ने अचानक पलटवार किया और तेजी से खुद को मोड़कर बाज पर हमला कर दिया. बाज जो कुछ सेकंड पहले शिकारी बन गया था, अब खुद को बचाने में लग गया. यह नज़ारा प्रकृति की ताकत और चतुराई को दिखाता है. कभी-कभी शिकार भी शिकारी के लिए खतरा बन सकता है. वीडियो के कुछ सेकंड ने दर्शकों को यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि प्रकृति में कभी किसी को हल्के में नहीं लेना चाहिए.

Add Zee News as a Preferred Source

 

वीडियो देखकर कर रहे कमेंट 

इस वीडियो यूट्यूब चैनल Time 4 Tube पर पोस्ट किया गया और अब तक इसे 26 लाख से ज्यादा लोग देख चुके हैं. जबकि हजारों लोग इसे पसंद किए हैं.  हजारों लोगों ने इस पर कमेंट किया और अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं. किसी ने लिखा, "यह प्रकृति की असली ताकत है," तो किसी ने कहा, "बाज ने गलत शिकार चुना." एक अन्य यूज़र ने लिखा, "ऐसी लड़ाई आज तक नहीं देखी." वहीं, एक अन्य ने कहा, "सांप बाज के लिए बहुत बड़ा था, इसलिए बाज ने हमला नहीं किया, अगर वह चील होती तो यह उसके लिए बढ़िया खाना होता."

 

About the Author
author img
Shivam Tiwari

वायरल न्यूज़ का फैक्ट चेक कर पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाते हैं. अजब-गजब से लेकर हेल्थ, लाइफस्टाइल की दुनिया में गहरी दिलचस्पी. ABP न्यूज से यात्रा शुरू की. एक साल से पत्रकारिता में सक्रिय....और पढ़ें

TAGS

Baaz Aur Sanp Ka Video

Trending news

'मेक इन इंडिया' का सबसे बड़ा डिफेंस प्रोजेक्ट, IAF ने की सरकार से इस सौदे की डिमांड
Rafale fighter jets
'मेक इन इंडिया' का सबसे बड़ा डिफेंस प्रोजेक्ट, IAF ने की सरकार से इस सौदे की डिमांड
सुशीला कार्की को पीएम मोदी ने दी बधाई, कहा- भारत नेपाल की समृद्धि के लिए प्रतिबद्ध
Sushila Karki
सुशीला कार्की को पीएम मोदी ने दी बधाई, कहा- भारत नेपाल की समृद्धि के लिए प्रतिबद्ध
अब जमानत पर नहीं चलेगी टालमटोल! सुप्रीम कोर्ट ने सभी अदालतों को दिया निर्देश
Supreme Court
अब जमानत पर नहीं चलेगी टालमटोल! सुप्रीम कोर्ट ने सभी अदालतों को दिया निर्देश
अभी भी नहीं थमा है मानसून, इन राज्यों में जमकर होगी बारिश, IMD ने दी चेतावनी
Weather
अभी भी नहीं थमा है मानसून, इन राज्यों में जमकर होगी बारिश, IMD ने दी चेतावनी
PM Modi Manipur Visit Live Update: मिजोरम पहुंचे पीएम मोदी, 8070 करोड़ रुपये की बैराबी-सैरांग रेलवे लाइन का किया उद्घाटन
PM Modi
PM Modi Manipur Visit Live Update: मिजोरम पहुंचे पीएम मोदी, 8070 करोड़ रुपये की बैराबी-सैरांग रेलवे लाइन का किया उद्घाटन
नेपाल की अंतरिम सरकार का भारत ने किया स्वागत, संसद भंग होते ही सामने आई चुनावी तारीख
Nepal
नेपाल की अंतरिम सरकार का भारत ने किया स्वागत, संसद भंग होते ही सामने आई चुनावी तारीख
कश्मीर को पार्सल ट्रेन की सौगात, पूरा हुआ किसानों का सपना, जानिए मुनाफे का गुणागणित
Jammu Kashmir
कश्मीर को पार्सल ट्रेन की सौगात, पूरा हुआ किसानों का सपना, जानिए मुनाफे का गुणागणित
कौन था आतंक का बाबा वेंगा, कट्टरपंथी भाषण सुन दहशतगर्द खोलने चले थे 'मौत की फैक्टरी'
DNA
कौन था आतंक का बाबा वेंगा, कट्टरपंथी भाषण सुन दहशतगर्द खोलने चले थे 'मौत की फैक्टरी'
हासन में गणपति विसर्जन के दौरान ट्रक ने मारी श्रद्धालुओं को टक्कर, 8 की मौत कई घायल
Hassan
हासन में गणपति विसर्जन के दौरान ट्रक ने मारी श्रद्धालुओं को टक्कर, 8 की मौत कई घायल
दिल्ली से बंगाल...विपक्ष की उम्मीद नेपाल! भारत में तख्तापलट की साजिश?
DNA Analysis
दिल्ली से बंगाल...विपक्ष की उम्मीद नेपाल! भारत में तख्तापलट की साजिश?
;