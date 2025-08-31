Watch: बाज की नजर पर संदेह नहीं करते! आसमान से उड़ता हुआ आया खूंखार शिकारी, चंद सेकंड में सांप को दबोचा
Baaz Aur Sanp Ka Video: एक वायरल वीडियो में बाज अपनी तेज नजर से नदी से सांप को पकड़कर उड़ जाता है. यह नजारा देखकर लोग दंग रह जाते हैं. यूट्यूब पर शेयर किए गए इस वीडियो को लाखों बार देखा गया है और हजारों लोगों ने पसंद किया है.

Written By  Shivam Tiwari|Last Updated: Aug 31, 2025, 03:40 PM IST
Baaz Aur Sanp Ka Video:  चीते की चाल, बाज की नजर और बाजीराव की तलवार पर संदेह नहीं करते... यह डायलॉग तो आपको याद ही होगा. चीते की रफ्तार के बारे में आप देख और पढ़ चुके हैं. आज हम बात कर रहे हैं बाज की. बाज की नजर बहुत तेज होती है और रफ्तार करीब 300 किमी प्रति घंटे हो सकती है. खास बात यह है कि शिकारी पक्षियों जैसे ही बाज की बनावट को देखते हुए फाइटर जेट बनाए गए हैं जिससे आसमान में वे रफ्तार से उड़ सकें. बाज के बारे में कहा जाता है कि इनकी नजर इतनी तेज होती है कि ये तीन किमी दूर से ही खरगोश जैसे अपने शिकार को देख लेते हैं.

शायद आप यकीन न करें पर आसमान में उड़ने वाला यह पक्षी इतना खतरनाक होता है कि बकरी या भेड़ या इंसानों के बच्चों को भी उड़ाकर ले जा सकता है. यूट्यूब पर कई ऐसे वीडियो मौजूद हैं जिसमें प्लेग्राउंड में एक बच्चे को उड़ा ले जाता है. लेकिन इस दिनों सोशल मीडिया पर एक ऐशा ही वीडियो वायरल हो रहा है उसमें बच्चे को नहीं बल्कि सांप को अपने चंगुल में फसाता है. जिसे देखकर लोग हैरान हो गए. 

आसमान से उड़ता हुआ आया खूंखार बाज

वीडियो में एक बाज आसमान में उड़ते हुए शिकार की तलाश करता दिखाई देता है. कुछ देर इधर-उधर मंडराने के बाद उसकी नजर नदी पर पड़ती है. अचानक वह तेजी से नीचे झपटता है और पानी में बैठे एक खतरनाक सांप को अपने नुकीले पंजों से दबोच लेता है. फिर वह सांप को मजबूती से पकड़े हुए उड़ान भरता है. यह दृश्य इतना रोमांचक है कि देखने वाले दंग रह जाते हैं. बाज की फुर्ती और ताकत देखकर लोग उसकी शिकार करने की क्षमता पर हैरान रह गए.

 

वीडियो हुआ वायरल 

वायरल इस वीडियो को सोशल मीडिया प्लेटफॅार्म यूट्यूब पर शेयर किया गया है. जिसे अब तक लाखों बार से ज्यादा बार देका जा चुका है. जबकि हजारों बार लोग पसंद किए हैं. वीडियो देखकर यूजर तरह-तरह के कमेंट कर रहे हैं. एक यूजर कमेंट करते हुए लिखा, "बाज की नजर पर संदेह नहीं करते हैं."

