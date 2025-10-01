Advertisement
पहले लगवाया माथे पर टीका फिर छू लिए पोती की उम्र की लड़की के पैर, गाड़ी की डिलीवरी लेने शोरूम पहुंचे थे बाबा

Viral Video: बड़े बुजुर्गों में कितने संस्कार होते हैं इसकी एक झलक वायरल हो रही है. गाड़ी की डिलीवरी लेने पहुंचे दादा जी के ऐसे संस्कार थे कि लोग देखते ही रह गए. अब ये वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है.

 

 

Written By  nirdosh sharma|Last Updated: Oct 01, 2025, 10:31 PM IST
पहले लगवाया माथे पर टीका फिर छू लिए पोती की उम्र की लड़की के पैर, गाड़ी की डिलीवरी लेने शोरूम पहुंचे थे बाबा

Viral Video: जब आप कोई नया वाहन खरीदते हैं तो सड़क पर उतारने से पहले उसका पूजन करते है. कई बार ये रस्म शोरूम पर ही निभा ली जाती है. जैसे वाहन पर माला चढ़ाना या रोली से तिलक आदि. नई गाड़ी की डिलीवरी से जुड़े कई वीडियो वायरल होते रहते हैं. कुछ दिन पहले एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें एक बुजुर्ग कपल गाड़ी की चाबी लेते समय इतना खुश हुआ कि दोनों दादा और दादी वहीं पर नाचने लगे. इस बार जो वीडियो वायरल हुआ है वो बुजुर्ग के संस्कार दिखा रहा है. वीडियो से पता चलता है कि बाबा कितने संस्कारी है.

बाबा ने क्या किया?
इंटरनेट पर वायरल हो रहे वीडियो में दिखता है कि एक परिवार गाड़ी की डिलीवरी लेने गया है और इस दौरान नई चमचमाती हुई गाड़ी खड़ी है. गाड़ी की पूजा हो चुकी है और अब परिवार को तिलक करने की बारी आती है. वीडियो देखकर समझ आता है कि इस दौरान शोरूम स्टाफ की एक लड़की परिवार के सभी सदस्यों को तिलक करती है. जब बाबा की बारी आती है तो बाबा तिलक लगवाने के बाद उस लड़की के पैर छू लेते हैं. अपनी पोती की उम्र की बच्ची के पैर छूना बाबा को वायरल कर गया. बाबा का ये वीडियो बताता है कि हमारे पूर्वज कितने संस्कारी हैं.
यह भी पढ़ें: वायरल हुई क्यूट शूर्पणखा, यूजर बोले- इसके लिए तो रावण से भी युद्ध कर जाएंगे

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

किसने शेयर किया ये प्यारा वीडियो?
इस वीडियो को इंस्टाग्राम पर @love.connection_ नाम के वेरिफाइड अकाउंट से शेयर किया गया है. खबर लिखे जाने तक इस वीडियो पर 3 लाख से ज्यादा लाइक हो चुके हैं. इतना ही नहीं, 27 हजार से ज्यादा यूजर्स इस वीडियो को शेयर कर चुके हैं. 
यह भी पढ़ें: पोते ने दी लग्जरी कार की चाबी, दादा जी ने उड़ाया ऐसा धुआं; वीडियो ने इंटरनेट पर मचाया धमाल

वीडियो देखकर क्या बोले यूजर्स?
इस वीडियो को देखने के बाद यूजर्स कमाल की प्रतिक्रिया दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा, "गर्ल को एजुकेशन की जरूरत है." दूसरे यूजर ने लिखा, "ये वही लोग हैं जिन्हें अनपढ़ बोला जाता है." तीसरे यूजर ने लिखा, "आजकल के युवा सोचते हैं कि किसी के पैर छूने से वे छोटे हो जाएंगे." 

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल होने के आधार पर बनाई गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

About the Author
author img
nirdosh sharma

जी न्यूज में ट्रेनी हैं वायरल स्टोरीज करते हैं. सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे कंटेंट पर पैनी नजर रखते हैं. इन्होंने चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है.

;