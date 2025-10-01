पहले लगवाया माथे पर टीका फिर छू लिए पोती की उम्र की लड़की के पैर, गाड़ी की डिलीवरी लेने शोरूम पहुंचे थे बाबा

Viral Video: जब आप कोई नया वाहन खरीदते हैं तो सड़क पर उतारने से पहले उसका पूजन करते है. कई बार ये रस्म शोरूम पर ही निभा ली जाती है. जैसे वाहन पर माला चढ़ाना या रोली से तिलक आदि. नई गाड़ी की डिलीवरी से जुड़े कई वीडियो वायरल होते रहते हैं. कुछ दिन पहले एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें एक बुजुर्ग कपल गाड़ी की चाबी लेते समय इतना खुश हुआ कि दोनों दादा और दादी वहीं पर नाचने लगे. इस बार जो वीडियो वायरल हुआ है वो बुजुर्ग के संस्कार दिखा रहा है. वीडियो से पता चलता है कि बाबा कितने संस्कारी है.

बाबा ने क्या किया?

इंटरनेट पर वायरल हो रहे वीडियो में दिखता है कि एक परिवार गाड़ी की डिलीवरी लेने गया है और इस दौरान नई चमचमाती हुई गाड़ी खड़ी है. गाड़ी की पूजा हो चुकी है और अब परिवार को तिलक करने की बारी आती है. वीडियो देखकर समझ आता है कि इस दौरान शोरूम स्टाफ की एक लड़की परिवार के सभी सदस्यों को तिलक करती है. जब बाबा की बारी आती है तो बाबा तिलक लगवाने के बाद उस लड़की के पैर छू लेते हैं. अपनी पोती की उम्र की बच्ची के पैर छूना बाबा को वायरल कर गया. बाबा का ये वीडियो बताता है कि हमारे पूर्वज कितने संस्कारी हैं.

किसने शेयर किया ये प्यारा वीडियो?

इस वीडियो को इंस्टाग्राम पर @love.connection_ नाम के वेरिफाइड अकाउंट से शेयर किया गया है. खबर लिखे जाने तक इस वीडियो पर 3 लाख से ज्यादा लाइक हो चुके हैं. इतना ही नहीं, 27 हजार से ज्यादा यूजर्स इस वीडियो को शेयर कर चुके हैं.

वीडियो देखकर क्या बोले यूजर्स?

इस वीडियो को देखने के बाद यूजर्स कमाल की प्रतिक्रिया दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा, "गर्ल को एजुकेशन की जरूरत है." दूसरे यूजर ने लिखा, "ये वही लोग हैं जिन्हें अनपढ़ बोला जाता है." तीसरे यूजर ने लिखा, "आजकल के युवा सोचते हैं कि किसी के पैर छूने से वे छोटे हो जाएंगे."

