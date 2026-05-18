तो बाबा वेंगा ने भाप लिया था पेट्रोल-डीजल पर आने वाला संकट? एक और भविष्यवाणी ने 2026 में दुनिया को किया हैरान

Baba Vanga 2026 Predictions: मिडिल ईस्ट में जारी तनाव का असर पूरी दुनिया में देखने को मिल रहा है. वैश्विक स्तर पर प्राकृतिक गैस, पेट्रोल-डीजल और एलपीजी की कीमतें बढ़ी हैं. भारत में भी इसका असर दिखना शुरू हो गया है. दुनिया के किसी भी कोने में कोई नया संकट आता है, तो इंटरनेट पर बाबा वेंगा से जुड़ी खबरें और भविष्यवाणियां शोर मचाने लगती हैं.

मिडिल ईस्ट में जंग के बीच सोशल मीडिया पर कई दावे किए जा रहे हैं, जिसमें बाबा वेंगा की कथित 2026 की भविष्यवाणियों को कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों से जोड़ा जा रहा है. इंटरनेट पर कुछ ऐसे पोस्ट भी किए जा रहे हैं, जिसमें संकेत दिए जा रहे हैं कि बाबा वेंगा ने बहुत पहले ही युद्ध और वैश्विक ईंधन संकट को लेकर भविष्यवाणी कर दी थी.

ईंधन की किल्लत पर क्या बाबा वेंगा की भविष्यवाणी

वर्तमान परिवेश में जब ईंधन की किल्लत और दामों में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है, तब कई लोग यह सोच रहे हैं कि इंटरनेट पर किए जा रहे दावों में कितनी सच्चाई है इसके आधार क्या हैं? वायरल पोस्ट्स में यहां तक दावा किया गया है कि बाबा वेंगा ने साल 2026 में वैश्विक संघर्ष और वित्तीय अस्थिरता को पहले ही देख लिया था. हालांकि, जो दावे किए जा रहे हैं उसके कोई सत्यापित सबूत नहीं हैं, जिससे पता चल सके कि क्या वास्तव में बाबा वेंगा ने पेट्रोल-डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी का जिक्र किया था.

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बाबा वेंगा की भविष्यवाणी और दावे

गौरतलब है कि पिछले कुछ समय में जब भी दुनिया में कोई अनिश्चितता देखने को मिली है, तब बाबा वेंगा की भविष्यवाणी को उससे जरूर जोड़ा जाता है. बाबा वेंगा से जुड़ी कई अन्य भविष्यवाणियों के जैसे ही अब यह नया दावा वायरल हो रहा है. हालांकि, जानकारों का मानना है कि इंटरनेट पर तैर रही बाबा वेंगा की भविष्यवाणी वर्तमान में समय में वैश्विक तनाव को लेकर लोगों के मन में बैठे डर का नतीजा हो सकता है.

कुछ लोगों के मन में सवाल है कि पेट्रोल-डीजल की बढ़ती कीमतों को बाबा वेंगा की भविष्यवाणी से जोड़कर क्यों देखा जा रहा है. वास्तव में इसकी असली वजह रहस्यवाद या भविष्यवाणी में नहीं है, यह सीधे-सीधे तेल बाजारों से जुड़ा है. चूंकि, पश्चिम एशिया सबसे बड़े कच्चे तेल के उत्पादक क्षत्रों में से एक हैं. यही कारण है कि पश्चिम एशिया के तनाव का सीधा असर वैश्विक तेल बाजार पर पड़ रहा है.

बार-बार बाबा वेंगा की भविष्यवाणियों की चर्चा क्यों?

गौरतलब है कि दुनिया में जब भी कोई संकट आता है, तो बाबा वेंगा की भविष्यवाणियां सोशल मीडिया पर ट्रेंड करने लगते हैं. आम तौर पर माना जाता है कि बाबा वेंगा की भविष्यवाणियां इतनी अस्पष्ट और व्यापक होती है कि लोग अक्सर उन्हें वर्तमान में किसी बड़ी घटना से जोड़ लेते हैं.

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