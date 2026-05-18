Advertisement
trendingNow13221795
Hindi Newsजरा हटकेतो बाबा वेंगा ने भाप लिया था पेट्रोल-डीजल पर आने वाला संकट? एक और भविष्यवाणी ने 2026 में दुनिया को किया हैरान

तो बाबा वेंगा ने भाप लिया था पेट्रोल-डीजल पर आने वाला संकट? एक और भविष्यवाणी ने 2026 में दुनिया को किया हैरान

पेट्रोल-डीजल की बढ़ती कीमतों के बीच एक बार फिर सोशल मीडिया पर बाबा वेंगा की भविष्यवाणियां वायरल हो रही हैं. कुछ पोस्ट में दावा किया जा रहा है कि बाबा वेंगा ने पेट्रोल-डीजल की किल्लत और बढ़ती कीमतों को लेकर काफी पहले ही भविष्यवाणी कर दी थी. 

Written By  abhinav tripathi|Last Updated: May 18, 2026, 09:56 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

तो बाबा वेंगा ने भाप लिया था पेट्रोल-डीजल पर आने वाला संकट? एक और भविष्यवाणी ने 2026 में दुनिया को किया हैरान

Baba Vanga 2026 Predictions: मिडिल ईस्ट में जारी तनाव का असर पूरी दुनिया में देखने को मिल रहा है. वैश्विक स्तर पर प्राकृतिक गैस, पेट्रोल-डीजल और एलपीजी की कीमतें बढ़ी हैं. भारत में भी इसका असर दिखना शुरू हो गया है. दुनिया के किसी भी कोने में कोई नया संकट आता है, तो इंटरनेट पर बाबा वेंगा से जुड़ी खबरें और भविष्यवाणियां शोर मचाने लगती हैं. 

मिडिल ईस्ट में जंग के बीच सोशल मीडिया पर कई दावे किए जा रहे हैं, जिसमें बाबा वेंगा की कथित 2026 की भविष्यवाणियों को कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों से जोड़ा जा रहा है. इंटरनेट पर कुछ ऐसे पोस्ट भी किए जा रहे हैं, जिसमें संकेत दिए जा रहे हैं कि बाबा वेंगा ने बहुत पहले ही युद्ध और वैश्विक ईंधन संकट को लेकर भविष्यवाणी कर दी थी. 

ईंधन की किल्लत पर क्या बाबा वेंगा की भविष्यवाणी 

वर्तमान परिवेश में जब ईंधन की किल्लत और दामों में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है, तब कई लोग यह सोच रहे हैं कि इंटरनेट पर किए जा रहे दावों में कितनी सच्चाई है इसके आधार क्या हैं? वायरल पोस्ट्स में यहां तक दावा किया गया है कि बाबा वेंगा ने साल 2026 में वैश्विक संघर्ष और वित्तीय अस्थिरता को पहले ही देख लिया था. हालांकि, जो दावे किए जा रहे हैं उसके कोई सत्यापित सबूत नहीं हैं, जिससे पता चल सके कि क्या वास्तव में बाबा वेंगा ने पेट्रोल-डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी का जिक्र किया था. 

Add Zee News as a Preferred Source

यह भी पढ़े: क्या बाबा वेंगा ने देख लिया था हंतावायरस का कहर? 2026 की भविष्यवाणी ने उड़ाई दुनिया की नींद

बाबा वेंगा की भविष्यवाणी और दावे 

गौरतलब है कि पिछले कुछ समय में जब भी दुनिया में कोई अनिश्चितता देखने को मिली है, तब बाबा वेंगा की भविष्यवाणी को उससे जरूर जोड़ा जाता है. बाबा वेंगा से जुड़ी कई अन्य भविष्यवाणियों के जैसे ही अब यह नया दावा वायरल हो रहा है. हालांकि, जानकारों का मानना है कि इंटरनेट पर तैर रही बाबा वेंगा की भविष्यवाणी वर्तमान में समय में वैश्विक तनाव को लेकर लोगों के मन में बैठे डर का नतीजा हो सकता है. 

कुछ लोगों के मन में सवाल है कि पेट्रोल-डीजल की बढ़ती कीमतों को बाबा वेंगा की भविष्यवाणी से जोड़कर क्यों देखा जा रहा है. वास्तव में इसकी असली वजह रहस्यवाद या भविष्यवाणी में नहीं है, यह सीधे-सीधे तेल बाजारों से जुड़ा है. चूंकि, पश्चिम एशिया सबसे बड़े कच्चे तेल के उत्पादक क्षत्रों में से एक हैं. यही कारण है कि पश्चिम एशिया के तनाव का सीधा असर वैश्विक तेल बाजार पर पड़ रहा है. 

बार-बार बाबा वेंगा की भविष्यवाणियों की चर्चा क्यों? 

गौरतलब है कि दुनिया में जब भी कोई संकट आता है, तो बाबा वेंगा की भविष्यवाणियां सोशल मीडिया पर ट्रेंड करने लगते हैं. आम तौर पर माना जाता है कि बाबा वेंगा की भविष्यवाणियां इतनी अस्पष्ट और व्यापक होती है कि लोग अक्सर उन्हें वर्तमान में किसी बड़ी घटना से जोड़ लेते हैं. 

यह भी पढ़ें: सातवीं मंजिल पर मिली थोड़ी सी जगह और किराया 67000 हजार, इस छोटे-से घर ने इंटरनेट पर मचाया तहलका; VIDEO

About the Author
author img
abhinav tripathi

अभिनव त्रिपाठी जी न्यूज हिंदी में बतौर सब एडिटर कार्यरत हैं।  पत्रकारिता के क्षेत्र में 3 साल से अधिक समय का अनुभव रखते हैं। डेस्क पर रियल टाइम की देश-विदेश की खबरों को कवर करते हैं। राष्ट्रीय राजन...और पढ़ें

TAGS

baba venga

Trending news

दंगाई ये समझ लें, बंगाल में एक्शन हुआ तो छोडे़ंगे नहीं, हिंसा पर सख्त हुए CM सुवेंदु
West Bengal
दंगाई ये समझ लें, बंगाल में एक्शन हुआ तो छोडे़ंगे नहीं, हिंसा पर सख्त हुए CM सुवेंदु
'इंस्टाग्राम से बच्चों को भरमाकर बन गए CM...', थलापति विजय पर DMK चीफ स्टालिन का तंज
Tamil Nadu politics
'इंस्टाग्राम से बच्चों को भरमाकर बन गए CM...', थलापति विजय पर DMK चीफ स्टालिन का तंज
क्यों पड़ा पुणे की इस मशहूर ड्रिंक का नाम 'मस्तानी'? जानिए दिलचस्प कहानी
mastani
क्यों पड़ा पुणे की इस मशहूर ड्रिंक का नाम 'मस्तानी'? जानिए दिलचस्प कहानी
अमेरिकी प्रतिबंधों का कोई असर नहीं, रूसी तेल खरीद पर भारत का क्लियर मैसेज
crude oil
अमेरिकी प्रतिबंधों का कोई असर नहीं, रूसी तेल खरीद पर भारत का क्लियर मैसेज
भारत का ये शहर है तरबूज कैपिटल, देशभर को यहीं से मिलता है मीठा-रसीला Watermelon
India popular dish
भारत का ये शहर है तरबूज कैपिटल, देशभर को यहीं से मिलता है मीठा-रसीला Watermelon
शांत दिखने वाले हाथियों का ऐसा रौद्र रूप! गुस्से का शिकार बनी महिला पर्यटक
elephant fight
शांत दिखने वाले हाथियों का ऐसा रौद्र रूप! गुस्से का शिकार बनी महिला पर्यटक
कश्मीर में घुसपैठ का अलर्ट, ब्लाइंड स्पॉट्स पर नजर; आंतकियों पर काल बनकर टूटी सेना
Jammu Kashmir
कश्मीर में घुसपैठ का अलर्ट, ब्लाइंड स्पॉट्स पर नजर; आंतकियों पर काल बनकर टूटी सेना
खुद को बताता था पीएम का करीबी और ठग लिए करोड़ों, 3 साल बाद SC ने दी जमानत; लेकिन...
Supreme Court News
खुद को बताता था पीएम का करीबी और ठग लिए करोड़ों, 3 साल बाद SC ने दी जमानत; लेकिन...
जमीन बनी भट्टी, हवा भी दहक रही... 45 डिग्री के टॉर्चर में शरीर क्या-क्या झेल रहा?
weather update
जमीन बनी भट्टी, हवा भी दहक रही... 45 डिग्री के टॉर्चर में शरीर क्या-क्या झेल रहा?
Air India के विमान की लैंडिंग के बाद भी क्यों नहीं बाहर आ सके यात्री? जानें वजह
Mumbai News
Air India के विमान की लैंडिंग के बाद भी क्यों नहीं बाहर आ सके यात्री? जानें वजह