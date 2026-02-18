क्या Baba Vanga ने सालों पहले देख ली थी AI की तबाही? IT सेक्टर में मचे हड़कंप का क्या है असली सच

Baba Vanga AI Prediction: दुनियाभर में जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तेजी से बढ़ रहा है और टेक कंपनियां कर्मचारियों की संख्या घटा रही हैं, तभी बाबा वेंगा की भविष्यवाणियां एक बार फिर सोशल मीडिया पर ट्रेंड करने लगी हैं. बाबा वेंगा को बाल्कन्स की नास्त्रेदमस कहा जाता है और माना जाता है कि उन्होंने कई बड़ी वैश्विक घटनाओं की भविष्यवाणी की थी. लोग अब उनकी बातों को AI और मौजूदा जॉब कट्स से जोड़ रहे हैं.

छंटनी क्यों बढ़ी?

हाल के महीनों में माइक्रोसॉफ्ट, अमेजन, गूगल, ऑरकल और टाटा कंस्ल्टेंसी सर्विस जैसी कंपनियों ने अपने वर्कफोर्स में कटौती की है. ये फैसले लागत घटाने, री-स्ट्रक्चरिंग और AI आधारित ऑटोमेशन को बढ़ाने के लिए लिए जा रहे हैं. खासकर आईटी सेक्टर में यह असर ज्यादा दिख रहा है.

बाबा वेंगा कौन थीं?

बाबा वेंगा का जन्म 1911 में बुल्गारिया में हुआ था और 1996 में उनकी मृत्यु हुई. वह एक रहस्यमयी भविष्यवक्ता और जड़ी-बूटी विशेषज्ञ थीं. कहा जाता है कि वह भले ही अंधी थीं, लेकिन भविष्य देखने की क्षमता रखती थीं. उनके समर्थक 9/11 हमले और 2004 की सुनामी जैसी घटनाओं को उनकी भविष्यवाणियों से जोड़ते हैं, इसी वजह से उनकी बातों पर आज भी लोग ध्यान देते हैं.

AI से क्या कनेक्शन?

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, बाबा वेंगा ने 2026 के आसपास आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के तेजी से बढ़ने की बात कही थी. आज AI इंसानों जैसी आवाज बनाने, डेटा एनालिसिस करने और फैसले लेने तक में सक्षम हो चुका है. हालांकि उनकी भविष्यवाणी और मौजूदा छंटनी के बीच कोई पुख्ता सबूत नहीं है, फिर भी लोग इन दोनों को जोड़कर देख रहे हैं. AI अब कस्टमर सपोर्ट, डेटा प्रोसेसिंग और बेसिक कोडिंग जैसे काम खुद कर रहा है. इससे रूटीन जॉब्स की जरूरत कम हो रही है. कंपनियां कम लोगों में ज्यादा काम करा पा रही हैं, इसलिए वर्कफोर्स घटाई जा रही है. यही वजह है कि IT सेक्टर में डर और अनिश्चितता बढ़ रही है.

भविष्य में क्या होगा?

एक तरफ AI कुछ नौकरियां खत्म कर रहा है, लेकिन दूसरी तरफ साइबर सिक्योरिटी, डेटा एनालिसिस और डिजिटल स्ट्रैटेजी जैसे नए रोल भी बना रहा है. कंपनियां ऐसे प्रोफेशनल्स चाहती हैं जो AI के साथ काम कर सकें. मतलब भविष्य में वही लोग टिकेंगे जो नए टूल्स सीखने और खुद को बदलने के लिए तैयार रहेंगे.