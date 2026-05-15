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Hindi Newsजरा हटकेक्या बाबा वेंगा ने देख लिया था हंतावायरस का कहर? 2026 की भविष्यवाणी ने उड़ाई दुनिया की नींद

क्या बाबा वेंगा ने देख लिया था हंतावायरस का कहर? 2026 की भविष्यवाणी ने उड़ाई दुनिया की नींद

क्या बाबा वेंगा ने हंतावायरस (Hantavirus) और नोरोवायरस (Norovirus) की भविष्यवाणी की थी. 2026 के हालिया प्रकोप और बाबा वेंगा के दावों के पीछे का सच जानने के लिए पढ़ें यह पूरी रिपोर्ट.

 

Written By  Alkesh Kushwaha|Last Updated: May 15, 2026, 09:05 AM IST
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क्या बाबा वेंगा ने देख लिया था हंतावायरस का कहर? 2026 की भविष्यवाणी ने उड़ाई दुनिया की नींद

Baba Vanga Predictions 2026: दुनियाभर में जब भी कोई बड़ी मुसीबत आती है, तो बुल्गारिया की भविष्यवक्ता बाबा वेंगा का नाम सबसे ऊपर आता है. 1996 में अपनी मृत्यु से पहले उन्होंने कई ऐसी भविष्यवाणियां की थीं, जो आज भी लोगों को हैरान कर देती हैं. 9/11 हमला हो या कोरोना महामारी, उनके समर्थकों का दावा है कि उन्होंने सब पहले ही देख लिया था. अब 2026 में नोरोवायरस और हंतावायरस के बढ़ते मामलों ने एक बार फिर बाबा वेंगा की डरावनी भविष्यवाणियों की याद दिला दी है. सोशल मीडिया पर लोग पूछ रहे हैं कि क्या हम एक और बड़ी आपदा की ओर बढ़ रहे हैं.

नोरोवायरस और हंतावायरस का ताजा अपडेट

साल 2025 की शुरुआत से ही अमेरिका और इंग्लैंड में नोरोवायरस के मामलों ने रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं. सीडीसी की रिपोर्ट के मुताबिक, ये आंकड़े पिछले एक दशक में सबसे ज्यादा हैं. वहीं, अप्रैल 2026 में 'एमवी होंडियस' नामक डच क्रूज जहाज पर हंतावायरस (एंडिस वायरस) के कारण हुई मौतों ने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर हड़कंप मचा दिया है. विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) इस स्थिति पर नजर बनाए हुए है. इन दोनों वायरस के एक साथ सक्रिय होने से बाबा वेंगा की उन बातों को बल मिल रहा है, जिनमें उन्होंने नई बीमारियों का जिक्र किया था.

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क्या थी बाबा वेंगा की वो 'अनजानी बीमारी'?

बाबा वेंगा के फॉलोअर्स का कहना है कि उन्होंने 2025 से 2027 के बीच एक बहुत ही अशांत समय की भविष्यवाणी की थी. उनके दावों के अनुसार, इंसानियत को ऐसी चिकित्सा स्थितियों का सामना करना पड़ेगा जो 'पूरी तरह से अज्ञात' होंगी. उन्होंने चेतावनी दी थी कि ऐसे वायरस आएंगे जो बहुत तेजी से फैलेंगे और जिन पर दवाओं का असर कम होगा. लोग अब हंतावायरस और नोरोवायरस के हालिया प्रकोप को इसी भविष्यवाणी से जोड़कर देख रहे हैं.

क्या वाकई सच है ये दावा?

यहाँ यह समझना बहुत जरूरी है कि बाबा वेंगा ने अपनी किसी भी भविष्यवाणी में 'हंतावायरस' या 'नोरोवायरस' का नाम स्पष्ट रूप से नहीं लिया था. असल में, उनकी अधिकांश भविष्यवाणियां सांकेतिक और सामान्य होती हैं. इंटरनेट पर जो दावे वायरल हो रहे हैं, वे उनकी 'महामारी' वाली बातों की व्याख्या मात्र हैं. वैज्ञानिक रूप से इन वायरस का बाबा वेंगा से कोई सीधा संबंध नहीं है, लेकिन बढ़ते मामलों ने लोगों के मन में डर पैदा कर दिया है.

सावधानी ही है बचाव

चाहे भविष्यवाणी सच हो या ना हो, हमें सेहत को लेकर सतर्क रहना चाहिए. नोरोवायरस और हंतावायरस दोनों ही खतरनाक हो सकते हैं. साफ-सफाई का ध्यान रखना, हाथों को धोते रहना और किसी भी लक्षण के दिखने पर तुरंत डॉक्टर से सलाह लेना ही सबसे बेहतर तरीका है. डरने के बजाय जागरूक होना ज्यादा जरूरी है, क्योंकि भविष्य की सुरक्षा हमारे आज के कदमों पर निर्भर करती है.

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Alkesh Kushwaha

पिछले 13 साल से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. साल 2012 में लखनऊ के अखबार कैनविज टाइम्स से करियर की शुरुआत करने वाले अल्केश ने डेली न्यूज एक्टिविस्ट अखबार में भी काम किया. दैनिक भास्कर, राजस्थान पत्रिक...और पढ़ें

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