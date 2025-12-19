Advertisement
Hindi Newsजरा हटकेबाबा वेंगा-नास्त्रेदमस से भी पुरानी बात, 1700 साल पहले मारे गए संत का खून कैसे हो उठता है ‘जिंदा’

बाबा वेंगा-नास्त्रेदमस से भी पुरानी बात, 1700 साल पहले मारे गए संत का खून कैसे हो उठता है ‘जिंदा’

Baba Vanga Predictions Blood Ritual: इटली के नेपल्स शहर में 17 सदियों पहले शहीद हुए सेंट जेनुआरियस के सूखे खून के तरल बनने की रहस्यमयी परंपरा फिर चर्चा में है, जिसे भक्त चमत्कार मानते हैं और वैज्ञानिक संदेह की नजर से देखते हैं.

 

Dec 19, 2025
बाबा वेंगा-नास्त्रेदमस से भी पुरानी बात, 1700 साल पहले मारे गए संत का खून कैसे हो उठता है ‘जिंदा’

Blood Mystery: इटली के नेपल्स शहर के एक चर्च में ऐसा नजारा देखने को मिला, जिसे देखकर भक्त भावुक हो गए और वैज्ञानिक हैरान रह गए. 305 ईस्वी में मारे गए संत सेंट जेनुआरियस का सूखा खून अचानक तरल बन गया. यह खून दो सीलबंद कांच की शीशियों में रखा जाता है और खास धार्मिक अवसरों पर बाहर लाया जाता है. जैसे ही खून की अवस्था बदली, चर्च में मौजूद लोगों ने इसे ईश्वर का संकेत और शुभ भविष्य का प्रतीक माना.

क्या है वो चमत्कार जिसने पूरी दुनिया का ध्यान खींचा?

इस रहस्यमयी अनुष्ठान की शुरुआत साल 1383 में मानी जाती है, हालांकि कुछ इतिहासकारों का दावा है कि यह परंपरा इससे भी पुरानी हो सकती है. सेंट जेनुआरियस को नेपल्स शहर का संरक्षक संत माना जाता है. डुओमो डि सैंटा मारिया असॉन्ता (Duomo di Santa Maria Assunta) चर्च में यह अनुष्ठान सदियों से जारी है और हर बार खून के तरल होने या न होने को आने वाली घटनाओं से जोड़ा जाता है.

यह भी पढ़ें: सेकेंड वर्ल्ड वॉर में बिछड़ा प्यार 54 साल बाद मिला, लेकिन इस मुलाकात में खुशी नहीं बल्कि छिपा था ऐसा दर्द; जिसने दुनिया को रुला दिया

इस बार चर्च में क्या-क्या देखा गया?

नेपल्स के आर्चबिशप डोमेनिको बतालिया के अनुसार सुबह 9:13 बजे खून अर्ध-तरल दिखाई देने लगा था और 10:05 बजे तक यह पूरी तरह तरल हो गया. जैसे-जैसे खून गहरा लाल रंग लेने लगा और उसमें बुलबुले दिखे, चर्च में मौजूद भक्तों की आस्था और मजबूत हो गई. इसके बाद शीशियों को आठ दिनों तक श्रद्धालुओं के दर्शन के लिए रखा गया. इस अनुष्ठान में खून को तरल होने में कभी कुछ घंटे लगते हैं तो कभी कई दिन. पुजारी एक विशेष पात्र में रखी शीशियों को हल्का झुकाकर दिखाते हैं ताकि लोग साफ देख सकें. जब खून तरल बनता है तो उसे शुभ संकेत माना जाता है, लेकिन अगर ऐसा न हो तो लोग इसे अनिष्ट की चेतावनी समझते हैं.

क्या यह सच में चमत्कार है या कोई वैज्ञानिक वजह?

वैज्ञानिक इस घटना को चमत्कार मानने से इनकार करते हैं. उनका कहना है कि शीशियों में मौजूद पदार्थ कोई खास रासायनिक मिश्रण हो सकता है, जो तापमान या हलचल से तरल बन जाता है. अतीत में कुछ परीक्षण हुए, लेकिन यह साफ नहीं हो पाया कि यह वास्तव में खून है या इंसान द्वारा बनाया गया कोई मिश्रण. इसके बावजूद चर्च और भक्त इसे ईश्वरीय संकेत मानते हैं.

यह भी पढ़ें: 87 साल के बुढ़उ पेंटर का 50 साल छोटी इस खूबसूरत लड़की से हुआ बेटा, 2500 करोड़ की है संपत्ति!

क्यों डर और आस्था दोनों से जुड़ा है यह खून?

लोककथाओं के अनुसार, सेंट जेनुआरियस को उनके साथियों के साथ जानवरों के बाड़े में फेंका गया था, लेकिन जानवरों ने हमला नहीं किया. बाद में उन्हें सिर कलम कर दिया गया और उनका खून नेपल्स लाया गया. कहा जाता है कि जब-जब खून तरल नहीं हुआ, तब-तब बड़े संकट आए. 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध, 1943 में नाजी कब्जा, 1980 का भूकंप और 2020 का कोविड संकट इसी से जोड़े जाते हैं. इसी वजह से यह रहस्य आज भी लोगों के मन में डर और विश्वास दोनों जगाता है.

