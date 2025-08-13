साल 2130 में इंसान-एलियंस की दोस्ती और फिर साल 3005 में तबाही की भविष्यवाणी! बाबा वेंगा की एक और Prediction
Advertisement
trendingNow12878480
Hindi Newsजरा हटके

साल 2130 में इंसान-एलियंस की दोस्ती और फिर साल 3005 में तबाही की भविष्यवाणी! बाबा वेंगा की एक और Prediction

Baba Vanga Humans Aliens Prediction: बाबा वेंगा ने कभी आत्मा या मौत के बाद क्या होता है, इस पर खुलकर बात नहीं की लेकिन उनकी कई भविष्यवाणियां ब्रह्मांडीय दृष्टिकोण को दर्शाती हैं. कहा जाता है कि उन्होंने साल 2130 में इंसानों और एलियंस के बीच संपर्क और 3005 में एलियंस से युद्ध की भी भविष्यवाणी की थी.

 

Written By  Alkesh Kushwaha|Last Updated: Aug 13, 2025, 08:54 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

साल 2130 में इंसान-एलियंस की दोस्ती और फिर साल 3005 में तबाही की भविष्यवाणी! बाबा वेंगा की एक और Prediction

Baba Vanga Prediction: बाबा वेंगा की एक पुरानी भविष्यवाणी जिसमें उन्होंने डबल फायर यानी स्वर्ग और धरती दोनों से उठने वाली आग की बात कही थी, आज फिर चर्चा में है. किसी को नहीं पता कि इसका असली मतलब क्या है, लेकिन कई लोग मान रहे हैं कि यह जंगलों में आग, ज्वालामुखी विस्फोट या किसी बड़ी प्राकृतिक आपदा की चेतावनी हो सकती है. कुछ लोग इसे हाल ही में खोजे गए इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट 3I/ATLAS से भी जोड़ रहे हैं, जिसे कुछ लोग एलियन स्पेसक्राफ्ट मानते हैं.

यह भी पढ़ें: कोमा से जागकर मरीजों ने सुनाई अपनी-अपनी डरावनी कहानियां, बेहोशी के पीछे छिपा खौफनाक सच

बाबा वेंगा का ‘स्वर्ग और नर्क’ वाला दृष्टिकोण क्या था?

बाबा वेंगा ने कभी आत्मा या मौत के बाद क्या होता है, इस पर खुलकर बात नहीं की लेकिन उनकी कई भविष्यवाणियां ब्रह्मांडीय दृष्टिकोण को दर्शाती हैं. कहा जाता है कि उन्होंने साल 2130 में इंसानों और एलियंस के बीच संपर्क और 3005 में एलियंस से युद्ध की भी भविष्यवाणी की थी.

मौत के बाद क्या होता है?

दुनिया के अलग-अलग धर्म और संस्कृतियां मानती हैं कि इंसान का एक हिस्सा कभी खत्म नहीं होता. इसे आत्मा, स्पिरिट या चेतना कहा जाता है, जो शरीर से अलग होकर भी अस्तित्व में रहती है. ईसाई और इस्लाम धर्म में आत्मा अच्छे कर्मों पर स्वर्ग और बुरे कर्मों पर नर्क जाती है. हिंदू और बौद्ध धर्म में पुनर्जन्म की मान्यता है, जहां अगले जन्म का फैसला कर्मों के आधार पर होता है.

मौत के करीब के अनुभव क्या बताते हैं?

कई लोग जो मौत के करीब पहुंचे, उन्होंने ऐसे अनुभव बताए जो यह संकेत देते हैं कि चेतना शायद शरीर के बाद भी बनी रहती है. इनमें शामिल हैं- शरीर के ऊपर तैरना, शांति और समयहीनता का अहसास, तेज रोशनी या सुरंग देखना, दिवंगत प्रियजनों से मिलना, जीवन का पूरा चित्र देखना. उदाहरण के तौर पर अमेरिका की लींडा प्रिंगल ने किडनी इन्फेक्शन के दौरान खुद को हवा में तैरते हुए महसूस किया, जबकि टेक्सास के टॉमी मैकडॉवेल ने वेंटिलेटर पर रहते हुए ईश्वर की उपस्थिति का अनुभव किया.

यह भी पढ़ें: फ्लाइट में अचानक नीले बुरके वाली महिला ने जलाया सिगरेट, फिर जो किया उसे देखकर यात्रियों की उड़ गई नींद

विज्ञान इन अनुभवों को कैसे समझाता है?

वैज्ञानिकों का मानना है कि मौत के करीब पहुंचने पर मस्तिष्क में ऑक्सीजन की कमी और न्यूरोकेमिकल बदलाव से ये अनुभव होते हैं. यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन के 2024 के एक अध्ययन में पाया गया कि कुछ मरीजों के मरने से ठीक पहले मस्तिष्क में चेतना और निर्णय लेने वाले हिस्सों में तेज गतिविधि हुई. चूहों पर किए गए अध्ययन में भी मौत के समय सेरोटोनिन जैसे रसायनों का स्तर 20 गुना बढ़ गया.

Near-Death Experiences से लोग मानसिक, आध्यात्मिक, शारीरिक और सामाजिक रूप से बदल जाते हैं. कई लोग मौत का डर खो देते हैं, दूसरों के प्रति ज्यादा दयालु हो जाते हैं और जीवन के अर्थ को नए नजरिए से देखने लगते हैं.

About the Author
author img
अल्केश कुशवाहा

अल्केश कुशवाहा जी हिंदी डिजिटल ट्रेंडिंग व ट्रेवल सेक्शन के इंचार्ज हैं. उन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 13 साल से ज्यादा समय का अनुभव है. उन्होंने करियर की शुरुआत कैनविज टाइम्स अखबार से साल 2012 ...और पढ़ें

TAGS

Baba Vanga predictionsBaba Vangatrendingviral

Trending news

IAS पर हमला करने वाले इस दिग्गज नेता को 3 महीने की हुई जेल, बनाई थी अपनी नई पार्टी
Bacchu Kadu
IAS पर हमला करने वाले इस दिग्गज नेता को 3 महीने की हुई जेल, बनाई थी अपनी नई पार्टी
राजीव प्रताप रूडी के 'किले' को भेद नहीं पाए संजीव बालियान, 25 सालों से है अटूट राज
Rajiv Pratap Rudy election win
राजीव प्रताप रूडी के 'किले' को भेद नहीं पाए संजीव बालियान, 25 सालों से है अटूट राज
UNGA बैठक के लिए अमेरिका जाएंगे PM मोदी, ट्रैफिक वॉर के बीच ट्रंप से होगी मुलाकात!
Trump tariff
UNGA बैठक के लिए अमेरिका जाएंगे PM मोदी, ट्रैफिक वॉर के बीच ट्रंप से होगी मुलाकात!
Aaj Ki Taza Khabar Live: 13-15 अगस्त तक दिल्ली आने वालों के लिए बड़ी खबर, चुनाव आयोग ने किसे दोपहर 3 बजे कार्यालय में किया तलब
#Breaking news
Aaj Ki Taza Khabar Live: 13-15 अगस्त तक दिल्ली आने वालों के लिए बड़ी खबर, चुनाव आयोग ने किसे दोपहर 3 बजे कार्यालय में किया तलब
'CJI के पास बाकी जजों समान ही हैं अधिकार...', SC से क्यों तुलना करने लगे चीफ जस्टिस?
Supreme Court
'CJI के पास बाकी जजों समान ही हैं अधिकार...', SC से क्यों तुलना करने लगे चीफ जस्टिस?
PM मोदी का ऐतिहासिक रिकॉर्ड, 12वीं बार लाल किले पर तिरंगा, नेहरू-गांधी से कितना पीछे
Independence Day
PM मोदी का ऐतिहासिक रिकॉर्ड, 12वीं बार लाल किले पर तिरंगा, नेहरू-गांधी से कितना पीछे
15 अगस्त और जन्माष्टमी पर कैसा रहेगा मौसम? बारिश होगी या उमस की झेलेंगे मार
today weather update
15 अगस्त और जन्माष्टमी पर कैसा रहेगा मौसम? बारिश होगी या उमस की झेलेंगे मार
क्या अब 'अखाड़ा' चलाएगा महाकाल का प्रशासन? भड़क गए पुजारी, बोले- सरकारी सिस्टम बेहतर
Ujjain mahakal temple
क्या अब 'अखाड़ा' चलाएगा महाकाल का प्रशासन? भड़क गए पुजारी, बोले- सरकारी सिस्टम बेहतर
डॉग्स पर अब Class Vs Mass की जंग; क्या नीदरलैंड्स मॉडल से सुलझेगी समस्या?
DNA
डॉग्स पर अब Class Vs Mass की जंग; क्या नीदरलैंड्स मॉडल से सुलझेगी समस्या?
बिलों में बनेगी आतंकियों की कब्र, BSF-NSG को मिलेंगे 'किलर्स'
homeministry
बिलों में बनेगी आतंकियों की कब्र, BSF-NSG को मिलेंगे 'किलर्स'
;