साल 2130 में इंसान-एलियंस की दोस्ती और फिर साल 3005 में तबाही की भविष्यवाणी! बाबा वेंगा की एक और Prediction

Baba Vanga Prediction: बाबा वेंगा की एक पुरानी भविष्यवाणी जिसमें उन्होंने डबल फायर यानी स्वर्ग और धरती दोनों से उठने वाली आग की बात कही थी, आज फिर चर्चा में है. किसी को नहीं पता कि इसका असली मतलब क्या है, लेकिन कई लोग मान रहे हैं कि यह जंगलों में आग, ज्वालामुखी विस्फोट या किसी बड़ी प्राकृतिक आपदा की चेतावनी हो सकती है. कुछ लोग इसे हाल ही में खोजे गए इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट 3I/ATLAS से भी जोड़ रहे हैं, जिसे कुछ लोग एलियन स्पेसक्राफ्ट मानते हैं.

बाबा वेंगा का ‘स्वर्ग और नर्क’ वाला दृष्टिकोण क्या था?

बाबा वेंगा ने कभी आत्मा या मौत के बाद क्या होता है, इस पर खुलकर बात नहीं की लेकिन उनकी कई भविष्यवाणियां ब्रह्मांडीय दृष्टिकोण को दर्शाती हैं. कहा जाता है कि उन्होंने साल 2130 में इंसानों और एलियंस के बीच संपर्क और 3005 में एलियंस से युद्ध की भी भविष्यवाणी की थी.

मौत के बाद क्या होता है?

दुनिया के अलग-अलग धर्म और संस्कृतियां मानती हैं कि इंसान का एक हिस्सा कभी खत्म नहीं होता. इसे आत्मा, स्पिरिट या चेतना कहा जाता है, जो शरीर से अलग होकर भी अस्तित्व में रहती है. ईसाई और इस्लाम धर्म में आत्मा अच्छे कर्मों पर स्वर्ग और बुरे कर्मों पर नर्क जाती है. हिंदू और बौद्ध धर्म में पुनर्जन्म की मान्यता है, जहां अगले जन्म का फैसला कर्मों के आधार पर होता है.

मौत के करीब के अनुभव क्या बताते हैं?

कई लोग जो मौत के करीब पहुंचे, उन्होंने ऐसे अनुभव बताए जो यह संकेत देते हैं कि चेतना शायद शरीर के बाद भी बनी रहती है. इनमें शामिल हैं- शरीर के ऊपर तैरना, शांति और समयहीनता का अहसास, तेज रोशनी या सुरंग देखना, दिवंगत प्रियजनों से मिलना, जीवन का पूरा चित्र देखना. उदाहरण के तौर पर अमेरिका की लींडा प्रिंगल ने किडनी इन्फेक्शन के दौरान खुद को हवा में तैरते हुए महसूस किया, जबकि टेक्सास के टॉमी मैकडॉवेल ने वेंटिलेटर पर रहते हुए ईश्वर की उपस्थिति का अनुभव किया.

विज्ञान इन अनुभवों को कैसे समझाता है?

वैज्ञानिकों का मानना है कि मौत के करीब पहुंचने पर मस्तिष्क में ऑक्सीजन की कमी और न्यूरोकेमिकल बदलाव से ये अनुभव होते हैं. यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन के 2024 के एक अध्ययन में पाया गया कि कुछ मरीजों के मरने से ठीक पहले मस्तिष्क में चेतना और निर्णय लेने वाले हिस्सों में तेज गतिविधि हुई. चूहों पर किए गए अध्ययन में भी मौत के समय सेरोटोनिन जैसे रसायनों का स्तर 20 गुना बढ़ गया.

Near-Death Experiences से लोग मानसिक, आध्यात्मिक, शारीरिक और सामाजिक रूप से बदल जाते हैं. कई लोग मौत का डर खो देते हैं, दूसरों के प्रति ज्यादा दयालु हो जाते हैं और जीवन के अर्थ को नए नजरिए से देखने लगते हैं.