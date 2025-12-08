Advertisement
trendingNow13033213
Hindi Newsजरा हटके

क्या 'T20 वर्ल्ड कप या फीफा विश्व कप' में उतरेगा एलियन का अंतरिक्ष यान? बाबा वेंगा की 5 भयावह भविष्यवाणी

Baba Vanga Terrifying Predictions: अंधी भविष्यवक्ता बाबा वेंगा की 2026 से जुड़ी डरावनी भविष्यवाणियों में एलियन संपर्क, वैश्विक तनाव, तकनीक का संकट और दुनिया में बड़े बदलावों की चेतावनियां शामिल हैं.

 

Written By  Alkesh Kushwaha|Last Updated: Dec 08, 2025, 11:34 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

क्या 'T20 वर्ल्ड कप या फीफा विश्व कप' में उतरेगा एलियन का अंतरिक्ष यान? बाबा वेंगा की 5 भयावह भविष्यवाणी

Baba Vanga 2026 Predictions: नए साल की दहलीज पर खड़े होते ही बाबा वेंगा की भविष्यवाणियों ने एक बार फिर इंटरनेट पर हलचल मचा दी है. 1996 में निधन के बाद भी वे हजारों भविष्यवाणियां छोड़ गईं, जो साल 5079 तक के प्रिडिक्शन्स हैं. 2022 की बाढ़, डायना की मौत और 9/11 जैसे घटनाओं की सटीक भविष्यवाणी का दावा उन पर पहले भी लगाया गया है. ऐसे में 2026 को लेकर उनकी चेतावनियों ने फिर से लोगों में डर और उत्सुकता दोनों पैदा कर दी है.

यह भी पढ़ें: दिवंगत पिता की जेब से निकले पान मसाला और बीड़ी के पैकेट, फिर बेटे ने बनवाया ऐसा बॉक्स! लोगों ने दिए ऐसे रिएक्शन 

2026 में किसी अनजान सभ्यता से संपर्क?

Add Zee News as a Preferred Source

ऑनलाइन फोरम्स और वेंगा समर्थकों के मुताबिक, उनकी एक भविष्यवाणी कहती है कि 2026 में पृथ्वी पर एक विशाल अंतरिक्ष यान आएगा, जिसमें एक अनजान सभ्यता का प्रतिनिधि होगा. दावा है कि यह घटना किसी बड़े अंतरराष्ट्रीय खेल आयोजन के दौरान हो सकती है. वेंगा ने यह भी संकेत दिया था कि मानव जाति दूसरे ग्रहों खासकर शुक्र पर नए मिशन शुरू कर सकती है.

क्या 2026 एक बड़े वैश्विक संघर्ष की शुरुआत?

उनकी सबसे खतरनाक भविष्यवाणी यह बताती है कि दुनिया एक ऐसे मोड़ पर पहुंच सकती है जहां इंसान समझेगा कि तकनीक को बहुत आगे बढ़ा दिया गया है. कहा जाता है कि उनके अनुसार 2026 में मानवता एक महत्त्वपूर्ण मोड़ पर खड़ी होगी, जहां वैश्विक संघर्ष की शुरुआत संभव है. विशेषज्ञों का दावा है कि उन्होंने तीसरे विश्व युद्ध जैसी स्थिति का संकेत दिया, हालांकि उन्होंने कहीं भी परमाणु हमलों या बड़े पैमाने पर विनाश का जिक्र नहीं किया.

क्या बाबा वेंगा का ‘मानसिक शक्तियों’ वाला दावा सच?

2026 से जुड़ी उनकी एक दूर की भविष्यवाणी यह भी कहती है कि भविष्य में इंसान टेलीपैथी यानी मानसिक संचार करने में सक्षम हो जाएंगे. आलोचक इसे बेहद काल्पनिक मानते हैं, जबकि समर्थकों का कहना है कि तेजी से बढ़ती तकनीक और एआई के बीच यह असंभव भी नहीं लगता.

यह भी पढ़ें: पैरालाइज्ड हूं, कमजोर नहीं...  52 साल की महिला बनी Zepto डिलीवरी वुमन, इमोशनल कहानी ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया

क्या इंसानी उम्र 120 साल तक पहुंच सकती है?

वेंगा की एक सकारात्मक भविष्यवाणी यह बताती है कि मेडिकल साइंस इतना विकसित हो जाएगा कि मानव अंग लैब में उगाए जा सकेंगे. इससे वैश्विक औसत आयु 120 साल तक पहुंचने का दावा किया गया है. चिकित्सा जगत में हो रहे तेजी से बदलावों को देखते हुए यह भविष्यवाणी चर्चा का विषय बन गई है.

क्या 2026 खेल जगत के लिए भी ऐतिहासिक साल?

स्काई हिस्ट्री की रिपोर्ट के मुताबिक, बाबा वेंगा की एक भविष्यवाणी को इस रूप में समझा गया है कि 2026 में लुईस हैमिल्टन फेरारी के लिए पहला ड्राइवर्स चैंपियनशिप जीतेंगे. यह जीत मैक्स वेरस्टापेन के साथ एक तीखी प्रतिद्वंद्विता के बाद तय होगी. इन तमाम भविष्यवाणियों के बीच सबसे बड़ा सवाल यही है क्या 2026 सच में दुनिया को एक नए युग में ले जाएगा या यह सब मानवीय डर और कल्पना का खेल है?

About the Author
author img
Alkesh Kushwaha

अल्केश कुशवाहा जी हिंदी डिजिटल ट्रेंडिंग व ट्रेवल सेक्शन के इंचार्ज हैं. उन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 13 साल से ज्यादा समय का अनुभव है. उन्होंने करियर की शुरुआत कैनविज टाइम्स अखबार से साल 2012 ...और पढ़ें

TAGS

Baba VangaBaba Vanga predictions 2026

Trending news

यै कैसी ट्रेन! साइकिल से भी कम है स्पीड, 5 घंटे में पूरा करती है 46 किलोमीटर का सफर
Train
यै कैसी ट्रेन! साइकिल से भी कम है स्पीड, 5 घंटे में पूरा करती है 46 किलोमीटर का सफर
कश्मीर में घुसपैठ! बिना परमिट घूमता पकड़ा चीनी नागरिक… फोन की हिस्ट्री ने खोला राज
Kashmir
कश्मीर में घुसपैठ! बिना परमिट घूमता पकड़ा चीनी नागरिक… फोन की हिस्ट्री ने खोला राज
साउथ एक्ट्रेस गैंगरेप केस में मशहूर हीरोइन की 1 स्पीच बनी टर्निंग पॉइंट? जानें मामला
Kerala actress assault case
साउथ एक्ट्रेस गैंगरेप केस में मशहूर हीरोइन की 1 स्पीच बनी टर्निंग पॉइंट? जानें मामला
आखिर वंदे मातरम पर क्यों लड़ रही बीजेपी-कांग्रेस, समझिए क्या है पूरा माजरा
Vande Mataram
आखिर वंदे मातरम पर क्यों लड़ रही बीजेपी-कांग्रेस, समझिए क्या है पूरा माजरा
Parliament Winter Session Live (Day 6): लोकसभा, राज्यसभा की कार्यवाही हुई शुरू; वंदे मातरम के 150 साल होने पर चर्चा करेंगे पीएम मोदी
Vande Mataram Live Update
Parliament Winter Session Live (Day 6): लोकसभा, राज्यसभा की कार्यवाही हुई शुरू; वंदे मातरम के 150 साल होने पर चर्चा करेंगे पीएम मोदी
हे भगवान! गोवा क्लब में डांस देखने के चक्कर में ये क्या किया? आग लगने की वजह अब दिखी
Goa Fire Tragedy
हे भगवान! गोवा क्लब में डांस देखने के चक्कर में ये क्या किया? आग लगने की वजह अब दिखी
मार-पीटकर देंगे सजा... SIR पर बिगड़े कांग्रेस विधायक के बोल; BLO's को दी खुली धमकी
Sir
मार-पीटकर देंगे सजा... SIR पर बिगड़े कांग्रेस विधायक के बोल; BLO's को दी खुली धमकी
नेहरू किस पर कोड़ा चला रहे? भाजपा ने एक कार्टून दिखाकर राहुल गांधी पर बोला हमला
congress bjp news
नेहरू किस पर कोड़ा चला रहे? भाजपा ने एक कार्टून दिखाकर राहुल गांधी पर बोला हमला
अयोध्या में बनने वाली मस्जिद का पता नहीं, लेकिन बंगाल में फैलने लगा बाबरी का 'वायरस'
Humayun Kabir
अयोध्या में बनने वाली मस्जिद का पता नहीं, लेकिन बंगाल में फैलने लगा बाबरी का 'वायरस'
5.17 लाख अपलोड, 2.16 लाख मंजूर, पर 2.13 लाख अभी भी पेन्डिंग;वक्फ संपत्तियों की कहानी
Umeed Portal
5.17 लाख अपलोड, 2.16 लाख मंजूर, पर 2.13 लाख अभी भी पेन्डिंग;वक्फ संपत्तियों की कहानी