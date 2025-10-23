Advertisement
Hindi Newsजरा हटके

भारत, चीन और अमेरिका पर 'आखिरी दांव'! बाबा वेंगा के वो 3 बड़े दावे, जिन्होंने पूरी दुनिया को सुनाई खतरे की घंटी

Baba vanga predictions 2026: बुल्गारिया की मशहूर भविष्यवक्ता, बाबा वेंगा, जिनकी 9/11 जैसी भविष्यवाणियां सच हुईं, उन्होंने साल 2026 तक के लिए दुनिया को लेकर कुछ बड़े दावे किए हैं. उनकी भविष्यवाणियों में तीसरे विश्व युद्ध का खतरा, चीन का अमेरिका से आगे निकलना, और भारत में बड़ी प्राकृतिक आपदाओं की चेतावनी शामिल है. ये दावे दुनिया भर में डर और चर्चा का विषय बने हुए हैं.

Written By  Lalit Kishor|Last Updated: Oct 23, 2025, 06:01 PM IST
Baba vanga prediction for India: बुल्गारिया की बाबा वेंगा को 'बाल्कन की नॉस्त्रेदमस' भी कहा जाता है. उन्होंने सोवियत संघ के टूटने और अमेरिका में 9/11 जैसे कई बड़ी घटनाओं की भविष्यवाणियां की थीं, जो सच साबित हुईं. बाबा वेंगा का जन्म 1911 में हुआ था और 12 साल की उम्र में उनकी आंखों की रोशनी चली गई थी. 1996 में उनका निधन हो गया, लेकिन उनकी भविष्यवाणियां आज भी दुनिया भर में चर्चा का विषय बनी रहती हैं. अब उनकी 2026 तक के लिए की गई कुछ नई भविष्यवाणियां सामने आई हैं, जिनमें दुनिया के बड़े देशों और वैश्विक संकटों को लेकर डरावने दावे किए गए हैं.

बाबा वेंगा ने 2026 तक दुनिया के लिए क्या भविष्यवाणियां की हैं?
बाबा वेंगा की भविष्यवाणियों में दुनिया की बड़ी ताकतों को लेकर कुछ बड़े और अहम दावे किए गए हैं. इन दावों में चीन के दबदबे का जिक्र किया गया है और साथ में ही वैश्विक खतरों के बारे में भी चेतावनी दी. 

चीन का दबदबा
उन्होंने भविष्यवाणी की है कि साल 2026 से 2028 के बीच चीन अपनी आर्थिक और सैन्य ताकत के मामले में अमेरिका को पीछे छोड़ देगा. इसका मतलब है कि दुनिया की सबसे बड़ी ताकत का ताज अमेरिका से छिनकर चीन के सिर पर जा सकता है, जिससे वैश्विक स्तर पर बड़ी उथल-पुथल देखने को मिल सकती है.

भुखमरी का अंत
एक सकारात्मक दावा भी किया गया है कि 2026-28 के बीच वैश्विक स्तर पर भुखमरी की समस्या खत्म हो जाएगी. अगर यह भविष्यवाणी सच होती है तो यह मानवता के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी.

तीसरे विश्व युद्ध का खतरा
उन्होंने आने वाले वर्षों में तीसरे विश्व युद्ध जैसी स्थिति बनने की भविष्यवाणी की है. दुनिया के कई देशों, खासकर रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे तनाव को देखते हुए, यह भविष्यवाणी लोगों को सबसे ज्यादा डरा रही है.

तकनीक का विकास और मानव पतन
उन्होंने विज्ञान और तकनीक के क्षेत्र में तो बहुआयामी विकास होने का दावा किया है, लेकिन साथ ही मानव पतन की तरफ भी इशारा किया है. इसका मतलब है कि तकनीक आगे बढ़ेगी, लेकिन इंसान नैतिक या शारीरिक रूप से कमजोर हो सकता है.

बड़ी प्राकृतिक आपदाएं
उन्होंने दावा किया है कि भारत को आने वाले समय में अत्यधिक बाढ़, भूस्खलन और तापमान में रिकॉर्ड वृद्धि जैसी बड़ी प्राकृतिक आपदाओं का सामना करना पड़ेगा.

पानी की कमी और राजनीतिक असर
उनकी भविष्यवाणी के अनुसार, भारत के कई बड़े शहरों में पानी की गंभीर कमी हो सकती है. इन सब प्राकृतिक समस्याओं का असर देश की राजनीति पर भी देखने को मिल सकता है.

बाबा वेंगा की इन भविष्यवाणियों पर पूरी दुनिया में चर्चा होती है, लेकिन यह याद रखना जरूरी है कि ये केवल दावे हैं और इनका सच होना अभी बाकी है. बहुत से लोग इन्हें अंधविश्वास मानते हैं, जबकि कई लोग उनकी पिछली सही भविष्यवाणियों के कारण इन बातों पर ध्यान देते हैं.

About the Author
author img
Lalit Kishor

ट्रैवल और वायरल स्टोरीज करते हैं. इन्हें स्पोर्ट्स, लाइफस्टाइल, एजुकेशन और पॉलिटिकल विषयों पर भी लिखने का अनुभव है. पत्रकारिता की पढ़ाई इलाहाबाद विश्वविद्यालय से पूरी की है. भारत स्काउट्स ए...और पढ़ें

TAGS

Baba Vanga predictions 2026Baba Vanga Prediction for IndiaViral Newsjara hatke

