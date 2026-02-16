Ind vs Pak: हाथ जोड़कर क्यों खड़े हो गए बाबर आजम? इंडियन्स ने TV पर देखा तो बोले- पक्का, ये भारतीय जासूस है जो...

India vs Pakistan Babar Azam: भारत और पाकिस्तान के बीच मुकाबला शुरू होने से ठीक पहले का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ. इस वीडियो में पाकिस्तान की टीम टॉस जीतने के बाद मैदान में एक सर्कल बनाकर खड़ी दिखाई देती है और सभी खिलाड़ी दुआ कर रहे होते हैं. हर खिलाड़ी के हाथ नमाज़ पढ़ने वाले अंदाज़ में खुले हुए नजर आते हैं, लेकिन बाबर आज़म बाकी खिलाड़ियों से अलग दिखाई देते हैं. उन्होंने अपने दोनों हाथों को जोड़ रखा था, जैसे आमतौर पर हिंदू प्रार्थना में किया जाता है. यही छोटी सी बात लोगों की नजर में आ गई और वीडियो वायरल हो गया.

वीडियो कैसे वायरल हुआ?

स्टेडियम की स्क्रीन पर दिख रहे इस सीन को किसी दर्शक ने अपने मोबाइल से रिकॉर्ड कर लिया. इसके बाद यह वीडियो अलग-अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पोस्ट कर दिया गया. कुछ ही घंटों में यह क्लिप हजारों लोगों तक पहुंच गई. क्रिकेट फैन्स ने इसे बार-बार शेयर करना शुरू कर दिया. जैसे ही लोगों ने बाबर के हाथ जोड़ने वाली मुद्रा देखी, उन्हें यह काफी अजीब लगी और यहीं से मजाक का सिलसिला शुरू हो गया.

सोशल मीडिया पर क्या लिखा गया?

इस वायरल वीडियो के ऊपर एक टेक्स्ट भी लगाया गया जिसमें लिखा था कि ‘कंफर्म हो गया, वह पाकिस्तानी जर्सी पहने एक भारतीय जासूस है’. इसके बाद तो कमेंट्स की बाढ़ आ गई. किसी ने लिखा कि बाबर आज़म नहीं बल्कि ‘बाहर सिंह’ है. किसी ने कहा कि वह रंगे हाथों पकड़ा गया. एक यूजर ने मजाक में लिखा कि बाबर अल्लाह से नहीं बल्कि प्रभु राम से मदद मांग रहा होगा. किसी ने विराट कोहली का बेटा तक कह डाला.

लोगों ने बाबर को स्पाई क्यों कहा?

भारत और पाकिस्तान की क्रिकेट राइवलरी इतनी तीखी है कि फैन्स हर छोटी बात को भी बड़े मजाक में बदल देते हैं. बाबर आज़म की हाथ जोड़कर दुआ करने की पोजिशन ने लोगों को मौका दे दिया. उन्हें लगा कि बाबर बाकी खिलाड़ियों से अलग क्यों कर रहा है. इसी वजह से लोगों ने इसे भारत से जोड़ दिया और उन्हें ‘भारतीय जासूस’ कहकर ट्रोल करने लगे. असल में यह सिर्फ एक अलग स्टाइल की प्रार्थना हो सकती थी, लेकिन इंटरनेट पर मजाक हकीकत से ज्यादा तेज चलता है.

यह वीडियो क्यों बना इंटरनेट सेंसेशन?

भारत-पाकिस्तान मैच पहले से ही करोड़ों लोगों की नजर में रहता है. ऐसे में उससे जुड़ा कोई भी अजीब पल तुरंत वायरल हो जाता है. बाबर आज़म का यह वीडियो भी उसी का हिस्सा बन गया. फैन्स ने इसे मीम्स, जोक्स और कमेंट्स में बदल दिया. किसी ने लिखा कि पाकिस्तान 10 खिलाड़ियों के साथ खेल रहा था और भारत बाबर समेत 12 खिलाड़ियों के साथ. इस तरह एक छोटा सा सीन पूरे सोशल मीडिया पर बड़ा तमाशा बन गया.