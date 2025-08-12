Video Viral: खींची पूंछ तो कभी जोड़े हाथ... छत पर 3 लंगूर के साथ खेलता दिखा छोटा बच्चा, वीडियो हुआ वायरल
Video Viral: खींची पूंछ तो कभी जोड़े हाथ... छत पर 3 लंगूर के साथ खेलता दिखा छोटा बच्चा, वीडियो हुआ वायरल

Video Viral: एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें 3 लंगूर के बीच छोटा बच्चा बैठा नजर आ रहा है और मौज-मस्ती कर रहा होता है. आइए वायरल वीडियो देखते हैं.

Aug 12, 2025, 07:18 AM IST
Video Viral: खींची पूंछ तो कभी जोड़े हाथ... छत पर 3 लंगूर के साथ खेलता दिखा छोटा बच्चा, वीडियो हुआ वायरल

Video Viral: बंदर हो या लंगूर से कई लोगों को डर भी लगता है लेकिन सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिससे पता चलता है कि अगर आप किसी जानवर को नुकसान न पहुंचाओं तो वो आपको तंग नहीं करते हैं. बिना वजह उनसे डरना या उन्हें तंग करने से ही वो नुकसान पहुंचाते हैं. एक मासूम बच्चा तीन लंगूर के बीच मजे करता नजर आ रहा है. वीडियो देखकर लग रहा है कि बच्चे की छत पर तीन लंगूर आए हैं और वो उनके साथ खेल रहा है.

पहले झुकाया सिर

वायरल वीडियो में देख सकते है कि घुटनों के बल चलने वाला छोटा बच्चा पहले एक लंगूर के पास पहुंचता है और हाथ जोड़कर सिर झुकाने लगता है. तभी लंगूर भी बच्चे के सिर पर इस तरह से हाथ रखा है जैसे आर्शीवाद दे रहा हो. ये नजारा हनुमान जी की परछाई को दर्शाता है, मानो वो खुद मासूम को आर्शीवाद देने आए हों.

तीन बच्चों के बीच भी सुरक्षित रहा बच्चा

वीडियो में आगे देख सकते हैं कि एक लंगूर के बाद वहां एक और छोटा सा लंगूर आकर बैठ जाता है. बच्चे के बराबार में दो लंगूर अगल-बगल बैठ जाते हैं और फिर तीसरा लंगूर थोड़ी दूरी में बैठा नजर आता है. फिर वो वहां से जाने की तैयारी में दिखते हैं.

इंस्टाग्राम @rudra_ka_ansh नामक अकाउंट से वीडियो को साझा किया गया है. इस वीडियो में देख सकते हैं कि बच्चा छत के कोने की तरफ जाता है और वहां बैठे लंगूर की पूंछ को खींचने लगता है. इस तरह की हरकत करने पर भी मसूम को लंगूर कोई नुकसान नहीं पहुंचाता है.

वीडियो देख भड़के लोग

भले ही इस वीडियो को देखकर कहा जा सकता है कि लंगूर बड़े मासूम थे और उन्होंने किसी तरह का कोई नुकसान बच्चे को नहीं पहुंचाया लेकिन इस वीडियो को देखकर सोशल मीडिया पर लोग काफी भड़क रहे हैं. यूजर्स वीडियो को देख माता-पिता को लापरवाह बता रहे हैं. छत से बच्चा गिर सकता था या लंगूर के हाथ ऐसे छोड़ देना भी सही नहीं था, वो नुकसान पहुंचा सकते थे.

सिमरन सिंह

सिमरन सिंह को पत्रकारिता के क्षेत्र में 9 साल का अनुभव है। उन्होंने पत्रकारिता की पढ़ाई हिमालयन यूनिवर्सिटी से की है। साल 2016 में उन्होंने मीडिया जगत में कदम रखा। इस दौरान इलेक्ट्रॉनिक से लेकर डिज...और पढ़ें

