ऑनलाइन बिक रहा 'बाबूराव का कच्छा', कीमत जानकर झन्ना गया लोगों का सिर, यूजर्स बोले- ऐसा क्या है इसमें?

Baburao Ka Kachcha On Sale: जो लोग खरीदारी करना पसंद करते हैं, उन्हें ब्रांडेड कपड़ों पर छींटाकशी करने से कोई गुरेज नहीं है. बहुत से लोग सोचते हैं कि कपड़े पैसे का निवेश करने का एक अच्छा तरीका है. लोग अपनी स्किन और शरीर के प्रकार के अनुकूल आरामदायक कपड़ों के लिए भारी कीमत चुकाने में कभी नहीं हिचकिचाते. जहां लोग इंटरनेशनल ब्रांड्स के लिए अत्यधिक कीमत चुकाने को तैयार हैं, वहीं नेटिजन्स 15 हजार रुपये में बेचे जाने वाले शॉर्ट्स पर देखकर हैरान रह गए. यह अंडरगार्मेंट बॉलीवुड फिल्म 'हेरा-फेरी' (Hera Pheri) में बाबूराव का किरदार निभाने वाले परेश रावल (Paresh Rawal) जैसी दिखाई दे रही है. शॉर्ट्स हमारी अलमारी में सबसे आरामदायक कपड़ों में से एक हैं, और काम के वक्त कोई भी समस्या नहीं आती.

बाबूराव का कच्छा सोशल मीडिया पर हुआ वायरल

लूज अंडरगार्मेंट अक्सर हम लोकल मार्केट से ही खरीद लेते हैं. जब हम लोकल मार्केट में जाते हैं तो 200 रुपये तक ढीले शॉर्ट्स खरीदने में कामयाब हो जाते है, लेकिन जब ब्रांड में आते हैं तो एक हजार या उससे अधिक रुपये तक दे सकते हैं. हालांकि, लोगों नींद तब हराम हो गई जब बाबूराव जैसा कच्छा ऑनलाइन 15 हजार रुपये से अधिक कीमत पर बिक रहा है. जबकि रीबॉक, प्यूमा या एडिडास जैसा कोई भी ब्रांड 1,500 रुपये की शुरुआती कीमत पर शॉर्ट्स बेचता है. इंटरनेट यूजर्स होश तब उड़ गए जब ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट पर 'अत्यधिक महंगे शॉर्ट्स' देखने को मिले, जो हमारे दादाजी द्वारा पहने जाने वाले जांघिया के समान दिखते हैं.

why is this pattapatti trouser 15k pic.twitter.com/RrBSeFqd3I

— Arshad Wahid (@vettichennaiguy) July 30, 2022