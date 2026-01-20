Advertisement
Baby Born In Space: इंसान रहेगा या बन जाएगा एलियन? स्पेस में अगर पैदा हो बच्चा तो कैसा होगा उसका शरीर, वैज्ञानिकों की बात जानकर रह जाएंगे दंग

Baby Born In Space: अंतरिक्ष में ग्रेविटी नहीं होती. लेकिन अगर वहां बच्चे का जन्म हो तो क्या उसके शरीर में कुछ बदलाव आएगा या नहीं. आइए जानते हैं.

Written By  Shivam Tiwari|Last Updated: Jan 20, 2026, 05:22 PM IST
जब भी दुनिया की सबसे पुरानी नदी की बात होती है तो ज्यादातर लोगों के दिमाग में गंगा या नील का नाम आता है. भारत में तो गंगा को ही सबसे प्राचीन मान लिया जाता है. लेकिन सच्चाई इससे बिल्कुल अलग है. वैज्ञानिकों और भूवैज्ञानिकों के अनुसार, दुनिया की सबसे पुरानी नदी भारत या अफ्रीका में नहीं, बल्कि ऑस्ट्रेलिया में बहती है. हैरानी की बात यह है कि यह नदी इंसानों से ही नहीं, बल्कि डायनासोर से भी पहले की है. करोड़ों सालों से यह नदी प्रकृति के तमाम बदलावों को झेलते हुए आज भी अपनी पहचान बनाए हुए है. आइए जानते हैं इस रहस्यमयी और अनोखी नदी के बारे में, जिसका इतिहास सुनकर आप भी चौंक जाएंगे.

अंतरिक्ष में लगभग न के बराबर ग्रेविटी होती है, जिसे माइक्रो ग्रेविटी कहा जाता है. पृथ्वी पर ग्रेविटी हड्डियों और मांसपेशियों को मजबूत बनाने में अहम भूमिका निभाती है. स्पेस में पैदा होने वाले बच्चे को यह प्राकृतिक दबाव नहीं मिलेगा. वैज्ञानिकों के मुताबिक, ऐसे बच्चों की हड्डियां कम घनी और मांसपेशियां कमजोर रह सकती हैं. उन्हें वह मैकेनिकल स्ट्रेस नहीं मिलेगा जो कंकाल प्रणाली के सही विकास के लिए जरूरी होता है. यही वजह है कि उनका शरीर देखने में दुबला और शारीरिक रूप से कमजोर हो सकता है.

शरीर के तरल पदार्थ और दिमाग पर असर 

माइक्रो ग्रेविटी में शरीर के अंदर खून और अन्य तरल पदार्थ समान रूप से नहीं बंटते. अधिकतर तरल ऊपरी शरीर और सिर की तरफ चला जाता है. अगर बच्चा अंतरिक्ष में पैदा होता है, तो उसका चेहरा फूला हुआ हो सकता है और खोपड़ी के अंदर दबाव में बदलाव आ सकता है. वैज्ञानिक मानते हैं कि इसका असर मस्तिष्क के विकास और आंखों की रोशनी पर भी पड़ सकता है. लंबे समय तक ऐसा माहौल बच्चे के न्यूरोलॉजिकल विकास को प्रभावित कर सकता है, जो पृथ्वी पर जन्मे बच्चों से अलग होगा.

 लंबा शरीर, कमजोर इम्यूनिटी और रेडिएशन का खतरा 

अंतरिक्ष में रीढ़ की हड्डी पर गुरुत्वाकर्षण का दबाव नहीं होता, इसलिए वहां पैदा हुआ बच्चा सामान्य से थोड़ा लंबा हो सकता है. वहीं, अत्यधिक साफ और रोगाणु-रहित माहौल इम्यून सिस्टम के विकास में रुकावट डाल सकता है. इससे बच्चे की रोग प्रतिरोधक क्षमता कमजोर रह सकती है. इसके अलावा, अंतरिक्ष में कॉस्मिक रेडिएशन का खतरा ज्यादा होता है. लंबे समय तक इसके संपर्क में रहने से डीएनए में म्यूटेशन हो सकता है. ये बदलाव एलियन शक्तियां नहीं देंगे, लेकिन स्वास्थ्य जोखिम जरूर बढ़ा सकते हैं.

 पृथ्वी पर वापसी होगी सबसे बड़ी चुनौती 

वैज्ञानिकों के अनुसार, अंतरिक्ष में पैदा हुआ बच्चा कम ग्रेविटी वाले माहौल के लिए तो अनुकूल हो सकता है, लेकिन पृथ्वी पर लौटना उसके लिए बेहद मुश्किल होगा. यहां की मजबूत ग्रेविटी उसके दिल, हड्डियों और मांसपेशियों पर भारी पड़ सकती है. इससे चलने-फिरने में दर्द और कमजोरी महसूस हो सकती है. कुल मिलाकर, ऐसा बच्चा न तो एलियन होगा और न ही सुपरह्यूमन. वह बस जैविक रूप से अलग होगा एक ऐसा इंसान, जो अंतरिक्ष के लिए ढला हुआ होगा, लेकिन धरती के लिए नहीं.

