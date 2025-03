भूकंप की तबाही में खाली कराया गया हॉस्पिटल, सड़क पर डॉक्टरों ने की प्रेग्नेंट मां की डिलीवरी, पार्क में थे बाकी मरीज

Myanmar Earthquake: म्यांमार में शुक्रवार को आए एक बड़े भूकंप के झटकों की वजह से बैंकॉक के एक हॉस्पिटल से मरीजों को बाहर निकाला गया. इस दौरान एक महिला ने सड़क पर ही बच्चे को जन्म दे दिया. यह घटना उस वक्त हुई जब भूकंप के डर से हॉस्पिटल को खाली कराया जा रहा था.जब भूकंप के झटके महसूस हुए, तो हॉस्पिटल के कर्मचारी मरीजों को जल्दी से बाहर ले गए. इसी बीच एक गर्भवती महिला को स्ट्रेचर पर ले जाया जा रहा था. तभी उसे प्रसव पीड़ा शुरू हो गई. हॉस्पिटल के कर्मचारियों ने सड़क पर ही स्ट्रेचर के पास खड़े होकर उसकी मदद की और बच्चे का जन्म करवाया. यह नजारा देखने वालों के लिए हैरान करने वाला था.

स्ट्रेचर पर हुआ बच्चे का जन्म

भूकंप के झटकों के बाद बैंकॉक के बीएनएच हॉस्पिटल और किंग चुलालॉन्गकॉर्न मेमोरियल हॉस्पिटल से मरीजों को बाहर निकाला गया. कई मरीजों को स्ट्रेचर और व्हीलचेयर पर पार्क में ले जाया गया. वहां खुले में मरीजों को रखा गया ताकि वे सुरक्षित रहें. भूकंप की वजह से इमारतों में खतरा बढ़ गया था. हॉस्पिटल की इमारतों से बाहर निकाले गए मरीजों की देखभाल कर्मचारियों ने सड़क और पार्क में की. डॉक्टर और नर्स मरीजों के पास मौजूद रहे और उनकी हालत पर नजर रखी. इस मुश्किल वक्त में भी हॉस्पिटल स्टाफ ने हिम्मत नहीं हारी और मरीजों की मदद की.

A woman in Bangkok was forced to give birth on the street during the earthquake, local newspaper Matichon reported.

All hospital patients were taken out into the street because of the emergency.

