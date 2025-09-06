Cute Video: बच्चे को मोबाइल फोन से दूर रखने के लिए मां ने लगाया गजब दिमाग! वीडियो देखकर लोटपोट हो जाएंगे आप
Advertisement
trendingNow12910789
Hindi Newsजरा हटके

Cute Video: बच्चे को मोबाइल फोन से दूर रखने के लिए मां ने लगाया गजब दिमाग! वीडियो देखकर लोटपोट हो जाएंगे आप

Baby Cute Video: इंटरनेट पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें मासूम बच्चे को काम करते हुए देखा जा रहा है और वो चाहकर भी फोन चला ही नहीं पाता है. आखिर में थक-हार के सो जाता है. आइए वायरल वीडियो देखते हैं.

Written By  Simran Singh|Last Updated: Sep 06, 2025, 12:21 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Cute Video: बच्चे को मोबाइल फोन से दूर रखने के लिए मां ने लगाया गजब दिमाग! वीडियो देखकर लोटपोट हो जाएंगे आप

Trick to Keep Children Away from Smartphone: आज के समय में मोबाइल फोन एक ऐसा डिवाइस बन चुका है जिसकी लत लगना बहुत आसान है लेकिन उससे छुटकारा पाना किसी के लिए भी उतना आसान नहीं हो पाता है. छोटे से लेकर बड़े-बूढ़ों तक इस लत के शिकार हो रहे हैं. ऐसे में जरूरी है कि अपने बच्चों को शुरुआत से ही फोन की आदत से दूर रख लिया जाए. इसके लिए माता-पिता को ही कुछ न कुछ तरीका अपनाना होगा. खासतौर पर छोटे बच्चों की जिद पूरे करने या उन्हें बिजी रखने के लिए फोन देने की ये आदत माता-पिता को ही दूर करनी होगी. सोशल मीडिया पर एक वीडियो कुछ ऐसा ही वायरल हो रहा है जिसमें एक मां अपने बच्चे को फोन से दूर रखने के लिए ऐसा दिमाग लगाती है कि चाहकर भी मासूम फोन चला ही नहीं पाता है. आइए जानते हैं कि वीडियो में ऐसा क्या दिखाया गया.

हाय रे... मासूम से इतनी मजदूरी!

दरअसल, सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा ये वीडियो मस्ती के अंदाज से बनाया गया है लेकिन वीडियो में देखा जा सकता है कि मां की अकलमंदी बच्चे को फोन चलाने ही नहीं देती है. वीडियो में देख सकते हैं कि बच्चा बार-बार फोन की तरफ जाने की कोशिश करता है लेकिन कुछ न कुछ काम उसकी मां बता ही देती है. वीडियो में दिख रहे बच्चे की उम्र 3 से 4 साल लग रही है और इतना छोटे से बच्चे के हाथ में कभी पानी की बोतल तो कभी कपड़ों की बाल्टी उसके हाइट से भी ज्यादा नजर आ रही है.

Add Zee News as a Preferred Source

इंस्टाग्राम पर इस वीडियो को @littlesamagra0110 नामक अकाउंट से साझा किया गया है और इस पोस्ट में लिखा- सिर्फ Potty Susu करने से घर नहीं चलता मित्र काम करना पड़ता है. इस वीडियो में बार-बार बच्चे की मां पुकारती दिख रही है. कभी समग्र से कपड़े वॉशिंग मशीन में डलवाती हैं तो कभी पानी की बोतल फ्रिज में रखने के लिए कहती हैं. यहां तक कि घर में लगे जालों को भी मासूम से साफ करवाने के लिए कहते हैं. इन सब काम में व्यस्त बच्चा फोन चलाना तो दूर उस तक पहुंच नहीं पाता है.

यूजर्स ने किए मजेदार कमेंट

इस वीडियो को अब तक डेढ़ लाख से भी ज्यादा यूजर्स लाइक कर चुके हैं. ये मजेदार वीडियो हर किसी को बहुत पसंद आ रही है और बच्चा काम करता बेहद क्यूट लग रहा है. एक यूजर ने कमेंट किया- बेटा ये आपके पिछले जन्म की सास लग रही है. दूसरे यूजर ने लिखा- हाये क्यूट बच्चा काम करके थक गया है. तीसरे यूजर ने लिखा कि समग्र जैसे बच्चे ही देश के समग्र विकास के ध्वजवाहक हैं.

ये भी पढ़ें- Video: दादी जी ने लगा दी ChatGPT की लंका! पूछा कहां रहता है, बता अपना पता; फिर मिला कुछ ऐसा जवाब

About the Author
author img
Simran Singh

सिमरन सिंह को पत्रकारिता के क्षेत्र में 9 साल का अनुभव है। उन्होंने पत्रकारिता की पढ़ाई हिमालयन यूनिवर्सिटी से की है। साल 2016 में उन्होंने मीडिया जगत में कदम रखा। इस दौरान इलेक्ट्रॉनिक से लेकर डिज...और पढ़ें

TAGS

videoviral

Trending news

बीड़ी पर सियासी बवाल… भारत कैसे बन गया दुनिया का दूसरा सबसे उत्पादक?
Bihar election
बीड़ी पर सियासी बवाल… भारत कैसे बन गया दुनिया का दूसरा सबसे उत्पादक?
जब नेहरू के जमाने में हजरतबल से गायब हो गए थे पैगम्बर मोहम्मद साहब के पवित्र बाल
Hazratbal Dargah
जब नेहरू के जमाने में हजरतबल से गायब हो गए थे पैगम्बर मोहम्मद साहब के पवित्र बाल
हम पहले इंसान फिर नागरिक और आखिर में सैनिक...एयर चीफ मार्शल ने किससे कहा ऐसा?
Passing Out Parade 2025
हम पहले इंसान फिर नागरिक और आखिर में सैनिक...एयर चीफ मार्शल ने किससे कहा ऐसा?
'PM मोदी हमेशा मेरे दोस्त रहेंगे...', ट्रंप के यू-टर्न के बाद पीएम मोदी का जवाब
PM Modi
'PM मोदी हमेशा मेरे दोस्त रहेंगे...', ट्रंप के यू-टर्न के बाद पीएम मोदी का जवाब
ईद मिलादुन्नबी को लेकर कश्मीर में सियासत, क्यों भड़के उमर अब्दुल्ला? PDP भी आग बबूला
Jammu and Kashmir
ईद मिलादुन्नबी को लेकर कश्मीर में सियासत, क्यों भड़के उमर अब्दुल्ला? PDP भी आग बबूला
सीजफायर के बाद भी पाकिस्तान को मारता रहा भारत? आर्मी चीफ बोले 10 मई को खत्म नहीं हुआ
operation sindoor
सीजफायर के बाद भी पाकिस्तान को मारता रहा भारत? आर्मी चीफ बोले 10 मई को खत्म नहीं हुआ
मरा समझकर रिश्तेदारों ने किया अंतिम संस्कार, बीच में ही खांसने लगा मृत
Maharashtra news
मरा समझकर रिश्तेदारों ने किया अंतिम संस्कार, बीच में ही खांसने लगा मृत
अभी नहीं मिलेगी भारी बारिश से राहत, इन राज्यों में हेवी अलर्ट, आज कैसा रहेगा मौसम?
Weather
अभी नहीं मिलेगी भारी बारिश से राहत, इन राज्यों में हेवी अलर्ट, आज कैसा रहेगा मौसम?
Ganesh Visarjan 2025 Live: मुंबई में गणेश विसर्जन पर 21 हजार पुलिसकर्मियों के साथ 10 हजार CCTV की तैनाती
Ganpati Visarjan
Ganesh Visarjan 2025 Live: मुंबई में गणेश विसर्जन पर 21 हजार पुलिसकर्मियों के साथ 10 हजार CCTV की तैनाती
बाढ़ प्रभावित राज्यों का जायजा लेकर समीक्षा करेंगे PM मोदी, पीड़ितों से भी मिलेंगे
PM Modi
बाढ़ प्रभावित राज्यों का जायजा लेकर समीक्षा करेंगे PM मोदी, पीड़ितों से भी मिलेंगे
;