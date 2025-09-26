पेंट शर्ट पहनने के बाद हाथी की खुशी का कोई ठिकाना नहीं, वीडियो देखकर खुश हो जाएगा मन

Viral Video: हाथी बहुत ही दयालु और समझदार प्राणी है. हाथी के बच्चे बिल्कुल इंसानी बच्चों की तरह नटखट और चुलबुले होते हैं. ऐसे में हाथी के बच्चों की नटखट हरकत वायरल होती रहती हैं. ऐसा ही एक और वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें हाथी के बच्चे को पेंट शर्ट पहना दिए तो ऐसे मस्ती कर रहा है जैसे कोई बच्चा नए कपड़े पहनकर खुश हो रहा हो. अब ये वीडियो सोशल मीडिया पर खूब पसंद किया जा रहा है और यूजर्स कमेंट बॉक्स में प्यारे-प्यारे कमेंट कर रहे हैं.

क्या कर रहा था हाथी?

इंटरनेट पर वायरल हो रहे वीडियो में दिखता है कि हाथी के एक बच्चे को पेंट शर्ट पहना रखे हैं. हाथी के साइज की पेंट और शर्ट स्पेशल सिलवाए गए होंगे. इतना ही नहीं, हाथी ने हैट और चश्मा भी पहन रखा है. इसके अलावा पेंट में बेल्ट भी लगी है. नीले रंग की पेंट और लाल रंग की चेक की शर्ट पहनकर हाथी ऐसा लग रहा है जैसे कोई छोटा बच्चा स्कूल की ड्रेस पहनकर स्कूल जाने की तैयारी कर रहा हो. वीडियो में दिखता है कि हाथी मस्ती में झूम रहा है. अब बेबी हाथी का ये क्यूट सा वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है.

किसने शेयर किया ये वीडियो?

इस वीडियो को इंस्टाग्राम पर @lifeofmousumi नाम के हैंडल से शेयर किया गया है. इस वीडियो को 38 हजार से ज्यादा यूजर्स लाइक कर चुके हैं. इतना ही नहीं, 30 हजार से ज्यादा लोग इस वीडियो को शेयर भी कर चुके हैं.

वीडियो देखकर क्या बोले यूजर्स?

वायरल वीडियो देखने के बाद यूजर्स मजेदार कमेंट्स भी कर रहे हैं. एक यूजर ने लिखा, "डॉक्टर हाथी तारक मेहता वाले." दूसरे यूजर ने लिखा, "ओए गोलू तुझे किसी की नजर ना लगे." तीसरे यूजर ने लिखा, "अरे वाह... हीरो तो बहुत प्यारा है." चौथे यूजर ने लिखा, "आज हाथी को चड्डी पहना दिया भाई ने"

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल होने के आधार पर बनाई गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.