मां से मिला रिजेक्शन तो वन विभाग ने थामा हाथ, बाढ़ में बिछड़े बच्चे को देख क्यों पसीजा लोगों का कलेजा?

Viral News: बिछड़न हमेशा कष्टदायी होता है, चाहे आप घरवालों से बिछड़ रहे हैं या फिर अपने शहर से या फिर अपने प्रेमिका, प्रेमिका से, ये आलम मनुष्यों के अलावा जीव जंतुओं में भी देखा जाता है. एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें एक हाथी के बच्चे को पिकअप से उतारा जा रहा है. जिसे देखकर हर कोई भावुक हो रहा है, ये बच्चे को बाढ़ में बचाया गया था, जिसके बाद इसके मां से मिलाने की कोशिश की गई लेकिन उसकी मां ने मिलने से मना कर दिया. जानें पूरा मामला.

इस वीडियो को भारतीय वन सेवा (IFS) अधिकारी परवीन कासवान द्वारा शेयर किया गया है. 29 सेकंड की इस क्लिप में हाथी के बच्चे को एक पिकअप ट्रक से सुरक्षित रूप से उसके नए घर तक पहुंचाया जा रहा है. कासवान के अनुसार, बचाव के बाद वन अधिकारियों ने हाथी के बच्चे को उसकी मां से मिलाने की कोशिश की, लेकिन बेचारे बच्चे को मना कर दिया गया. हाल में ही आई बाढ़ के दौरान नदी से 15 दिन के हाथी के बच्चे को बचाया गया. जब उस बच्चे को मां ने रिजेक्ट कर दिया तो उसे विशेषज्ञों की देख रेख में रखा गया है.

A 15-day-old elephant calf rescued from the River during recent flood in another district. After failed reunion attempts with her mother, as a last resort, she’s under expert care at one of our Pilkhana. Healthy, active, and responding well. Such small kid. pic.twitter.com/EgpcggMP7j — Parveen Kaswan, IFS (@ParveenKaswan) October 11, 2025

इस वीडियो को 47000 से ज्यादा बार देखा जा चुका है. लोग इस पर तरह-तरह का कमेंट कर रहे हैं, एक यूजर्स ने कमेंट करते हुए लिखा कि शाबाश! एक और जान बचाने के लिए टीम को सलाम, बच्चा स्वस्थ और तंदुरुस्त रहे, एक ने टिप्पणी करते हुए लिखा कि उसे शुभकामनाएं और सदमे से जल्द उबरने की कामना करता हूं, एक ने लिखा कि बेचारी बच्ची, उसे अपनी मां की याद आ रही होगी, आप लोगों का शुक्रिया, उसकी अच्छी देखभाल हो रही है, वरना शायद वह बच नहीं पाती, आप लोग सचमुच फरिश्ते हैं, एक अन्य ने लिखा इस उम्र में मां से दूर रहना बहुत दुखदायी है. आपकी टीम की देखरेख में वह इस स्थिति से निपट लेगी, लेकिन उसका निशान हमेशा के लिए रह जाएगा.