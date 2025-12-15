इंसानी बच्चों की तरह भिड़ गए बेबी एलीफैंट भाई-बहन, क्यूट नोंक-झोंक देख दिल गार्डन-गार्डन हो जाएगा!

भाई-बहन की नोंक-झोंक हर घर की कहानी होती है. कभी खिलौने को लेकर, तो कभी बिना वजह ही तकरार शुरू हो जाती है. लेकिन क्या आपने कभी हाथियों के बच्चों को इंसानी बच्चों की तरह लड़ते देखा है? सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा एक वीडियो कुछ ऐसा ही नजारा दिखा रहा है, जिसने लाखों लोगों का दिल जीत लिया है. इस वीडियो में दो बेबी एलीफैंट भाई-बहन एक-दूसरे से आलसी अंदाज में लड़ते नजर आ रहे हैं. उनकी मासूम हरकतें और क्यूट अंदाज देखकर लोग मुस्कुराने पर मजबूर हो गए हैं.

इंसानी बच्चों जैसी लड़ाई

वायरल वीडियो में दो छोटे हाथी आमने-सामने खड़े दिखाई देते हैं. दोनों के बीच किसी बात को लेकर हल्की-फुल्की नोंक-झोंक शुरू हो जाती है. पहले बड़ा हाथी अपने छोटे भाई या बहन को पैर से हल्का सा मारता है. वह ऐसा दो-तीन बार करता है. शुरुआत में छोटा हाथी सब सहन करता है, मानो बड़े का लिहाज कर रहा हो. यह नजारा बिल्कुल इंसानी बच्चों की लड़ाई जैसा लगता है.

Add Zee News as a Preferred Source

बर्दाश्त की हद पार

कुछ देर तक सहने के बाद छोटा हाथी भी चुप नहीं रहता. वह भी पलटकर अपने बड़े भाई को पैर मारना शुरू कर देता है. इसके बाद दोनों एक-दूसरे को उकसाते नजर आते हैं. खास बात यह है कि यह लड़ाई बिल्कुल आलसी और मासूम अंदाज में होती है. एक बार एक पैर मारता है, फिर दूसरा. न कोई गुस्सा, न कोई डर. दोनों की हरकतें देखकर ऐसा लगता है मानो घर के दो छोटे बच्चे आपस में खेल-खेल में लड़ रहे हों.

सोशल मीडिया पर मचा तहलका

यह क्यूट वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है और लोग इसे बार-बार देख रहे हैं. यूजर्स ने इस पर मजेदार कमेंट्स किए हैं. किसी ने लिखा, “सो क्यूट”, तो किसी ने कहा, “हर बार बड़ा ही लड़ाई शुरू करता है.” एक यूजर ने मजाक में लिखा, “मम्मी… भइया मार रहा है.” वहीं कुछ लोगों का कहना है कि छोटा वाला हाथी शायद फीमेल है. कुल मिलाकर यह वीडियो लोगों का मूड फ्रेश कर रहा है.