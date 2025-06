Viral Video : गड्ढे में फंसा हाथी का बच्चा, JCB वाले ने बाहर निकाला; आजाद होकर गजराज ने ऐसे जताया आभार!

Viral Video : जानवरों के पास भी इंसानों की तरह भावनाएं होती हैं. जब कोई उनकी मदद करता है तो वे उसे याद रखते हैं और अपने अंदाज में धन्यवाद भी जताते हैं. कुछ ऐसा ही एक वीडियो में देखने को मिला, जिसमें एक हाथी का बच्चा कीचड़ से भरे गहरे गड्ढे में गिर गया था और वन विभाग ने उसे बचाया.

हाथी के बच्चे को बचाया

यह मामला रायगढ़ जिले के लैलूंगा-घरघोड़ा जंगल का है. वहां हाथियों का झुंड पानी पीने आया था, तभी एक नन्हा हाथी गड्ढे में गिर गया. बाहर निकलने की उसकी तमाम कोशिशें नाकाम रहीं और वह मदद के लिए चिल्लाने लगा. उसकी आवाज सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और तुरंत वन विभाग को सूचना दी. वनकर्मी पहुंचे और बचाव कार्य शुरू किया. उन्होंने JCB और फावड़ों की मदद से गड्ढे का किनारा काटकर ढलान बना दी, जिससे हाथी का बच्चा खुद बाहर निकल आया. उसके बाद जो भाव उसने व्यक्त किए, उन्होंने सभी को भावुक कर दिया.

जब हाथी के बच्चे ने जताया आभार

#WATCH | An elephant calf shows gratitude after it was rescued from a mud pit in the forest area by the personnel of the Forest Department in Gharghoda, Raigarh

Video source: Forest Department pic.twitter.com/1kZsUrshvI

