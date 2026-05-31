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Hindi Newsजरा हटकेरात में सोते-सोते गायब हो गया बच्चा, कमरे में मची अफरा-तफरी! खोजते-खोजते जब मिली लोकेशन, छूट गई कपल की हंसी

रात में सोते-सोते गायब हो गया बच्चा, कमरे में मची अफरा-तफरी! खोजते-खोजते जब मिली लोकेशन, छूट गई कपल की हंसी

Baby Missing From Bed At Night Viral Video: आधी रात को जब मां की आंख खुली, तो बिस्तर पर सो रहा बच्चा नजर नहीं आया. घबराई मां ने तुरंत पति को जगाया और फिर दोनों ने पूरे कमरे में बच्चे को तलाशना शुरू कर दिया. लेकिन कुछ देर बाद बच्चा जहां मिला, उसे देखकर लाखों लोग हंसते-हंसते लोटपोट हो रहे हैं.

Written By  Santosh Mishra|Last Updated: May 31, 2026, 01:03 PM IST
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Image credit: X/@GoldenDose
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Baby Missing From Bed At Night Viral Video: माता-पिता के लिए उनके बच्चे से बढ़कर कुछ नहीं होता. खासकर जब बच्चा छोटा हो, तो उसकी हर छोटी-बड़ी हरकत पर घरवालों की नजर बनी रहती है. लेकिन कई बार बच्चे ऐसी हरकत कर देते हैं, जिसकी कल्पना भी बड़े नहीं कर पाते. इन दिनों सोशल मीडिया पर एक ऐसा ही वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसने लोगों को पहले चिंता में डाला और फिर हंसने पर मजबूर कर दिया. यह वीडियो एक कपल के बेडरूम में लगे बेबी कैमरे में रिकॉर्ड हुआ है. वीडियो में दिखाई देता है कि रात के समय पूरा परिवार गहरी नींद में सो रहा होता है. तभी अचानक मां की नींद खुलती है और उसकी नजर बिस्तर पर पड़ती है. अगले ही पल उसके चेहरे का रंग उड़ जाता है, क्योंकि बिस्तर पर सो रहा बच्चा वहां मौजूद नहीं होता.

नींद खुलते ही मच गई हलचल

वीडियो में देखा जा सकता है कि बच्चे को गायब देखकर मां तुरंत घबरा जाती है. वह बिना देर किए अपने पति को जगाती है. पिता भी नींद में घबराकर उठ बैठता है और दोनों बच्चे को ढूंढने में लग जाते हैं. कमरे का हर कोना छाना जाने लगता है. कभी बिस्तर के नीचे देखा जाता है, तो कभी आसपास रखे सामान के पीछे. दोनों के चेहरे पर चिंता साफ नजर आती है. कुछ सेकंड के लिए ऐसा लगता है जैसे बच्चा सच में कहीं गायब हो गया हो. सोशल मीडिया पर वीडियो देखने वाले भी शुरुआत में यही सोचने लगते हैं कि आखिर बच्चा गया कहां?

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फिर सामने आया ऐसा नजारा, छूट गई हंसी

कुछ देर तलाश करने के बाद माता-पिता की नजर कमरे के एक ऐसे हिस्से पर जाती है, जहां किसी ने बच्चे के होने की कल्पना भी नहीं की थी. वीडियो में दिखाई देता है कि बच्चा बिस्तर के ऊपर बने एक ऊंचे कबर्ड पर आराम से सो रहा होता है. सबसे हैरानी वाली बात यह है कि बच्चा वहां पूरी शांति से सोता नजर आता है, जैसे उसे किसी बात की चिंता ही न हो. दूसरी तरफ मां-बाप की हालत खराब हो चुकी होती है. जैसे ही वीडियो में यह दृश्य सामने आता है, देखने वालों की हंसी छूट जाती है. लोग बार-बार वीडियो देखकर यही सोच रहे हैं कि आखिर बच्चा वहां पहुंचा कैसे?

सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो

वीडियो सामने आते ही सोशल मीडिया पर वायरल हो गया. हजारों लोगों ने इसे शेयर किया और मजेदार कमेंट्स करने शुरू कर दिए. एक यूजर ने लिखा कि बच्चे सच में सुपरहीरो होते हैं, पता ही नहीं चलता कब कहां पहुंच जाएं. दूसरे ने मजाक में कहा कि माता-पिता का ब्लड प्रेशर बढ़ गया होगा और बच्चा ऊपर आराम से नींद ले रहा था. एक अन्य यूजर ने लिखा कि मेरे बेटे ने भी एक बार ऐसी ही हरकत की थी. पूरा घर ढूंढ लिया था. कई लोगों ने इसे पैरेंट्स की रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ा वीडियो बताया और कहा कि छोटे बच्चों के साथ ऐसे अनुभव अक्सर हो जाते हैं.

माता-पिता के लिए भी है सीख

हालांकि वीडियो लोगों का खूब मनोरंजन कर रहा है, लेकिन इसमें एक जरूरी संदेश भी छिपा है. छोटे बच्चे कब क्या कर बैठें, इसका अंदाजा लगाना मुश्किल होता है. इसलिए उनके सोने और खेलने की जगह को सुरक्षित रखना बेहद जरूरी माना जाता है. एक्सपर्ट्स भी सलाह देते हैं कि छोटे बच्चों के आसपास ऐसी चीजें नहीं होनी चाहिए, जिन पर चढ़कर वे खुद को नुकसान पहुंचा सकें. साथ ही बच्चों को सुरक्षित बेड या क्रिब में सुलाना बेहतर माना जाता है. बच्चों की मासूम शरारतें अक्सर घरवालों को पहले परेशान करती हैं और बाद में वही घटनाएं हंसी का कारण बन जाती हैं. यही वजह है कि यह वीडियो इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रहा है.

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Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर इंटरनेट पर मौजूद डिटेल्स को एकत्रित करके बनाई गई है. Zee News इसके प्रमाणिकता, दावों और सत्यता की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी फैसले से पहले संबंधित आधिकारिक विभाग से संपर्क जरूर करें.

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Santosh Mishra

संतोष मिश्रा जी न्यूज में सब एडिटर हैं. ये लगातार टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. इनकी खबरें काफी भरोसेमंद होती हैं. लोगों को टेक में इनकी आसान भाषा के कंटेंट पसंद आते हैं. इन्होंने...और पढ़ें

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