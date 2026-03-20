क्या Punch बंदर को मिल गई उसकी गर्लफ्रेंड? नए Video में दिखे लवी-डवी वाले Cute मोमेंट

जापान के इचिकावा सिटी ज़ू के नन्हे बंदर 'पंच' की कहानी में एक सुखद मोड़ आया है. अपनी मां द्वारा ठुकराए जाने के बाद जो बंदर कभी एक खिलौने के सहारे अपना दिन काटता था, उसे अब 'मोमो-चान' नाम की एक गर्लफ्रेंड मिल गई है. दोनों के बीच की जबरदस्त बॉन्डिंग और साथ खेलने के वीडियो इंटरनेट पर छाए हुए हैं, जिसे देखकर लोग 'पंच' की हिम्मत और उसकी नई दोस्ती की मिसाल दे रहे हैं.

जापान के इचिकावा सिटी जू में रहने वाला बेबी जापानी मकाक बंदर ‘पंच’ इन दिनों सोशल मीडिया पर छाया हुआ है. अपनी जिंदगी की मुश्किल शुरुआत के कारण पंच पहले ही लोगों का ध्यान खींच चुका था. मां से अलग होने के बाद वह एक सॉफ्ट टॉय से चिपका रहता था, जिसने लोगों को भावुक कर दिया था.

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कैसे बदली पंच की जिंदगी?

शुरुआत में पंच को अपनी मां से अलग कर दिया गया था, जिसके बाद वह एक प्लश ऑरंगुटान खिलौने से ही सुकून पाता था. यही खिलौना उसका सहारा बन गया था. लेकिन समय के साथ उसकी जिंदगी में बदलाव आया और उसकी मुलाकात मोमो-चान नाम की एक मादा बंदर से हुई, जिसने उसके जीवन में नई खुशी ला दी. मोमो-चान पंच से थोड़ी बड़ी है, लेकिन दोनों के बीच जल्द ही खास बॉन्ड बन गया. दोनों साथ खेलते, एक-दूसरे के पास बैठते और कभी-कभी प्यार भरे पल भी शेयर करते नजर आते हैं, जिन्हें लोग ‘किस’ तक कह रहे हैं. अब पंच का ज्यादा समय मोमो-चान के साथ ही बीतता है और यह जोड़ी इंटरनेट पर चर्चा का विषय बन गई है.

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सोशल मीडिया पर लोगों ने क्या कहा?

जैसे ही पंच और मोमो-चान के वीडियो वायरल हुए, लोगों ने तरह-तरह की प्रतिक्रियाएं दीं. कुछ ने मजाक में कहा कि पंच को गर्लफ्रेंड मिल गई और तुम अब भी सिंगल हो. वहीं कुछ ने यह भी कहा कि मोमो-चान सिर्फ उसकी पॉपुलैरिटी की वजह से उसके साथ है. हालांकि कई लोगों ने इस बॉन्ड को बेहद प्यारा बताया. हर कोई इस रिश्ते को सकारात्मक नजर से नहीं देख रहा. कुछ यूजर्स ने इसे जानवरों का ह्यूमनाइजेशन बताया और कहा कि इसे ज्यादा बढ़ा-चढ़ाकर पेश किया जा रहा है. उनका मानना है कि जानवरों की नैचुरल जिंदगी को इस तरह से दिखाना सही नहीं है. फिर भी, कई लोग पंच की खुशियों को देखकर भावुक हो रहे हैं.