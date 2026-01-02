Advertisement
Baby Naming Laws: यहां अपनी मर्जी से नहीं रख सकते बच्चों के नाम, जानें किन देशों में है ये अजीब नियम

Baby Naming Laws: दुनिया के हर देश में अलग कानून हैं. कुछ देश ऐसे भी हैं जहां पर आप अपने बच्चे का नाम भी अपनी मर्जी से नहीं रख सकते हैं. चलिए जानते हैं किन देशों में ये अजीब नियम है और इसके पीछे के क्या कारण हैं.

 

Written By  nirdosh sharma|Last Updated: Jan 02, 2026, 03:49 PM IST
Baby Naming Laws: जब घर में को बच्चा पैदा होता है तो सबसे पहले उसका नाम रखने को लेकर काफी एक्साइटमेंट रहती है. फैमिली मेंबर अपनी पसंद का नाम आगे रखते हैं और उसके बाद परंपरा निभाते हुए पंडित जी की भी राय लेते हैं. इसके बाद पूरे विधि विधान से नामकरण होता है. लेकिन कुछ देश ऐसे भी हैं जहां पर बच्चे का नाम रखना सिर्फ पर्सनल चॉइस नहीं है, बल्कि एक कानूनी प्रक्रिया है. चलिए विस्तार से समझते हैं.

जर्मनी 
जर्मनी भी उन देशों में शामिल है जो अपनी मर्जी से रखे नामों को रिजेक्ट करने का अधिकार रखता है. जर्मनी की सरकार बच्चों के सबसे अच्छे हित को प्राथमिकता देती है. यहां लोकल रजिस्ट्रेशन ऑफिस ऐसे नामों को रिजेक्ट कर देता है जो साफ तो पर जेंडर नहीं बताते हैं. इसके अलावा कोई नाम स्पष्ट नहीं है या कोई नाम शर्मिंदगी का कारण बने, ऐसे नामों को रिजेक्ट कर दिया जाता है. 
सऊदी अरब 
सऊदी अरब भी उन देशों में शामिल है जो बच्चों के नाम अपनी लोकल संस्कृति के हिसाब से रेगुलेट किए जाते हैं. सऊदी अरब की सरकार ने ऐसे नामों पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा रखा है जो वहां के इस्लामी मूल्यों के खिलाफ हो, आपत्तिजनक हो या विदेशी कल्चर से जुड़ा हो. यहां दूसरे धर्म से जुड़े नामों को तुरंत रिजेक्ट कर दिया जाता है.
डेनमार्क
डेनमार्क ऐसा देश है जहां पर आप अपनी मर्जी से बच्चों के नाम नहीं रख सकते हैं. बच्चे का नाम कानून द्वारा तय होता है. डेनमार्क की सरकार लगभग 7000 नामों को अप्रूव करती है और पूरी लिस्ट बनाकर रखती है. लड़के और लड़कियों के नामों की अलग लिस्ट होती है. यदि लिस्ट में माता पिता की पसंद का नाम शामिल नहीं है तो ऐसे में माता पिता वहां के लोकल चर्च और सिविल अधिकारियों दोनों से खास इजाजत के लिए अप्लाई करना होता है.
आइसलैंड
नाम रखने को लेकर कानूनों बनाने वाले देशों की लिस्ट में आइसलैंड का भी नाम शामिल है. आइसलैंड में ये कानून वहां की लोकल भाषा की रक्षा के लिए बनाए गए हैं. यहां पर आइसलैंडिक नेमिंग कमेटी नामों की समीक्षा करती है और ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि ये सुनिश्चित हो सके कि उन्हें आइसलैंडिक ग्रामर के मुताबिक बदला जा सके और आइसलैंडिक अल्फाबेट कस्टमर करके लिखा जा सके. यहां पर ऐसे नामों को मंजूरी नहीं दी जाती है जिनका मतलब नेगेटिव हो या कोई नाम पुरानी कहानी से लिया गया हो. 

Disclaimer प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल होने वाले वीडियो के आधार पर बनाई गई है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

