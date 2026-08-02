/पिता की आवाज सुनते ही मां की पेट में ही मुस्कुरा उठा बच्चा! अल्ट्रासाउंड में दिखा दिल छू लेने वाला पल, Video वायरल

कई बार जिंदगी में ऐसे पल आते हैं, जिन्हें शब्दों में बयां करना आसान नहीं होता. कनाडा के एक कपल के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ, जब उनके होने वाले बच्चे ने अल्ट्रासाउंड के दौरान ऐसा रिएक्शन दिया, जिसे देखकर वहां मौजूद हर शख्स भावुक हो गया.
यह घटना एक सामान्य प्रेग्नेंसी स्कैन के दौरान हुई थी, लेकिन कुछ ही सेकंड में यह पल परिवार के लिए एक खास याद बन गया. कपल का कहना है कि जब पिता ने अपनी अभी जन्म न लेने वाली बेटी से प्यार भरी बातें कीं, तो अल्ट्रासाउंड स्क्रीन पर बच्ची मुस्कुराती हुई नजर आई. इस पूरे मोमेंट का वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.
कनाडा की रहने वाली लिया ओलिवेरा अपनी प्रेग्नेंसी के दौरान रूटीन अल्ट्रासाउंड कराने पहुंची थीं. इस दौरान उनके साथ उनके पति भी मौजूद थे. जांच चल रही थी और डॉक्टर स्क्रीन पर बच्चे की हलचल देख रहे थे. तभी बच्चे के पिता अपनी पत्नी के पास आए, उन्होंने लिया के बेबी बंप को प्यार से चूमा और अपनी होने वाली बेटी से बात करनी शुरू कर दी. उन्होंने बेहद प्यार से कहा, "गुड मॉर्निंग. हैप्पी सैटरडे." इसके बाद उन्होंने मजाकिया अंदाज में पूछा कि क्या तुम भूखी हो? इसके कुछ ही पल बाद अल्ट्रासाउंड स्क्रीन पर बच्ची के चेहरे पर मुस्कान जैसी हलचल दिखाई दी. यह देखकर वहां मौजूद सभी लोग हैरान रह गए.
An unborn baby girl appears to smile the moment she hears her father's voice during an ultrasound.
The sweet moment was caught on video as the dad spoke to his daughter and kissed her mother's belly, prompting smiles from everyone in the room.
"I was completely overwhelmed with… pic.twitter.com/fEWfy4WBGY
— Fox News (@FoxNews) July 31, 2026
जैसे ही स्क्रीन पर बच्ची के चेहरे की यह हरकत दिखाई दी, वहां मौजूद परिवार के सदस्य और मेडिकल स्टाफ खुशी से झूम उठे. लोगों ने पिता से कहा कि वह अपनी बेटी से बात करते रहें. सभी के लिए यह पल बेहद खास था, क्योंकि पहली बार ऐसा महसूस हुआ जैसे बच्ची अपने पिता की आवाज पर प्रतिक्रिया दे रही हो. इस खूबसूरत पल को लिया की बहन ने अपने कैमरे में रिकॉर्ड कर लिया. वीडियो में देखा जा सकता है कि अल्ट्रासाउंड स्क्रीन पर बच्चे की तस्वीर दिखाई दे रही है और परिवार के लोग इस अनोखे अनुभव को महसूस कर रहे हैं.
लिया ओलिवेरा ने इस अनुभव को अपनी जिंदगी की सबसे खास यादों में से एक बताया. उन्होंने बताया कि जैसे ही उन्होंने स्क्रीन पर अपनी बच्ची को मुस्कुराते हुए देखा, वह अपनी भावनाओं को रोक नहीं पाईं और उनकी आंखों से खुशी के आंसू निकल आए. लिया ने कहा कि उस समय उनके लिए यह समझना मुश्किल था कि वह इतनी भावुक क्यों हो गईं, लेकिन अपनी अजन्मी बेटी को पिता की आवाज पर प्रतिक्रिया देते देखना उनके लिए बेहद खास था. उन्होंने इस पल को परिवार की 'कोर मेमोरी' बताया, जिसे वह जिंदगीभर याद रखेंगी.
जब यह वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर हुआ, तो देखते ही देखते लाखों लोगों ने इसे पसंद किया. लोगों ने इस पल को बेहद प्यारा और भावुक बताया. कई यूजर्स ने कहा कि बच्चे जन्म से पहले ही अपने माता-पिता की आवाज पहचानने लगते हैं और यह वीडियो उसी खूबसूरत रिश्ते की झलक दिखाता है. एक यूजर ने लिखा कि यह वीडियो देखकर चेहरे पर मुस्कान आ गई. वहीं, दूसरे यूजर ने कहा कि माता-पिता और बच्चे का रिश्ता जन्म से पहले ही शुरू हो जाता है. कई लोगों ने लिया और उनके परिवार को शुभकामनाएं दीं और कहा कि ऐसे छोटे-छोटे पल जिंदगी की सबसे बड़ी खुशियां बन जाते हैं.
लिया ने कहा कि उन्हें खुशी है कि उनके परिवार का यह खास पल इतने लोगों तक पहुंचा और इससे लोगों के चेहरे पर मुस्कान आई. उन्होंने उम्मीद जताई कि यह वीडियो उन लोगों के लिए थोड़ी खुशी और सकारात्मकता लेकर आएगा, जो इसे देखेंगे. उन्होंने कहा कि प्रेग्नेंसी का सफर कई भावनाओं से भरा होता है. इसमें कई उतार-चढ़ाव आते हैं, लेकिन ऐसे पल सारी परेशानियों को भुला देते हैं.
अल्ट्रासाउंड में दिखी यह छोटी सी मुस्कान भले ही कुछ सेकंड की थी, लेकिन इस परिवार के लिए यह जिंदगीभर की याद बन गई. एक मां के पेट में पल रहे बच्चे और उसके पिता के बीच बना यह प्यार भरा रिश्ता लोगों को यह एहसास दिलाता है कि माता-पिता और बच्चे का जुड़ाव जन्म से पहले ही शुरू हो जाता है. शायद यही वजह है कि यह वीडियो दुनिया भर के लोगों के दिलों को छू रहा है.
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