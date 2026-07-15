मां ने नाव पर बच्चे को दिया चमचमाता iPhone, मासूम ने अगले ही पल नदी में फेंका; 'फेक' कहने वालों को पैरेंट्स ने बताई सच्चाई

सोशल मीडिया की दुनिया पर कब क्या वायरल हो जाए, किसी को नहीं पता. हाल ही में एक ऐसा वीडियो सामने आया है जिसे देखकर आईफोन लवर्स का दिल बैठ गया है. एक मां ने नाव पर बैठे अपने छोटे बच्चे को बहलाने के लिए जैसे ही अपना महंगा iPhone थमाया, बच्चे ने अगले ही पल कुछ ऐसा किया जिसकी उम्मीद किसी ने नहीं की थी. मासूम ने फोन सीधे नदी में फेंक दिया. फिर क्या था, वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया. वीडियो वायरल होते ही तरह-तरह के कमेंट आने लगे. कुछ लोग तो इस वीडियो को ही फेक बताने लगे तो वहीं कुछ लोग अलग-अलग तरह के रिएक्शन दिए. ऐसे में बहुत से लोगों के मन में यह सवाल आ रहा है कि क्या ये वीडियो असली है या फिर फेक? आइए जानते हैं क्या है इसकी पूरी सच्चाई...