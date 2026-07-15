मां ने नाव पर बच्चे को दिया चमचमाता iPhone, मासूम ने अगले ही पल नदी में फेंका; 'फेक' कहने वालों को पैरेंट्स ने बताई सच्चाई

सोशल मीडिया की दुनिया पर कब क्या वायरल हो जाए, किसी को नहीं पता. हाल ही में एक ऐसा वीडियो सामने आया है जिसे देखकर आईफोन लवर्स का दिल बैठ गया है. एक मां ने नाव पर बैठे अपने छोटे बच्चे को बहलाने के लिए जैसे ही अपना महंगा iPhone थमाया, बच्चे ने अगले ही पल कुछ ऐसा किया जिसकी उम्मीद किसी ने नहीं की थी. मासूम ने फोन सीधे नदी में फेंक दिया. फिर क्या था, वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया. वीडियो वायरल होते ही तरह-तरह के कमेंट आने लगे. कुछ लोग तो इस वीडियो को ही फेक बताने लगे तो वहीं कुछ लोग अलग-अलग तरह के रिएक्शन दिए. ऐसे में बहुत से लोगों के मन में यह सवाल आ रहा है कि क्या ये वीडियो असली है या फिर फेक? आइए जानते हैं क्या है इसकी पूरी सच्चाई...
सोशल मीडिया प्लेटफार्म इंस्टाग्राम पर लुधियाना के नन्हे जैस्पर थापर का एक अकाउंट है. इंस्टाग्राम पर @jasperthaper नाम के इस अकाउंट को जैस्पर के माता-पिता संभालते हैं, जिस पर लगभग 5 हजार फॉलोअर्स हैं. लेकिन हाल ही में उनके एक वीडियो ने इंटरनेट पर तहलका मचा दिया है.
वायरल क्लिप में देखा जा सकता है कि एक मां अपने छोटे बेटे के साथ नाव की सवारी में बैठी है. बच्चे को बहलाने के लिए वह जैसे ही उसे अपना आईफोन देती है, बच्चा बिना एक पल गंवाए उसे सीधे नदी के गहरे पानी में फेंक देता है. बच्चे ने फोन को इतनी तेजी से पानी में फेका मानो उसे वह फोन फेंकने के लिए ही दिया गया हो. इसके बाद मां के चेहरे पर जो हैरानी और सदमे के भाव आए, उसने सोशल मीडिया यूजर्स का ध्यान सबसे ज्यादा खींचा. लेकिन इसके बाद भी लोगों के इंटरेस्ट का सवाल यहीं रहा कि क्या उसे फोन वापस मिला?
इसके बाद बहुत सारे यूजर ने यह कमेंट किया कि फोन पानी में नहीं गिरा था. सिर्फ व्यूज पाने के लिए वीडियो ऐसा बनाया गया है. इस पर जैस्पर के पैरेट्स ने जवाब दिया है. इससे पहले एक यूजर ने कमेंट किया था कि बच्चा अपने मम्मी के फोन यूज करना का टाइम यूज करने की कोशिश कर रहा है. वहीं कुछ लोगों ने यह कमेंट किया कि यह सिर्फ व्यूज पाने के लिए किया गया है.
जैस्पर के गार्जियन कैप्शन में इस बात को कंफर्म करते हैं कि फोन असली था और बच्चे ने सच में पानी में फोन फेंका था. बच्चे की मां का रिएक्शन भी असली था और फोन गिरने के बाद वापस नहीं मिला. जैस्पर के पैरेंट्स ने स्पष्ट किया कि यह कोई स्क्रिप्टेड ड्रामा या पब्लिसिटी स्टंट नहीं था, बल्कि एक दुर्घटना थी जिसमें उनका आईफोन हमेशा के लिए नदी में खो गया. उन्होंने साफ किया कि उनका इरादा कोई वायरल वीडियो बनाना नहीं था, बल्कि यह उनके पारिवारिक सफर के दौरान अचानक घटी एक सच्ची घटना थी.
सोशल मीडिया पर वायरल हुए इस वीडियो ने हर माता-पिता को एक बड़ा सबक दिया है. यह घटना साफ तौर पर बताती है कि बच्चों की परवरिश में थोड़ी सी भी लापरवाही बड़े नुकसान या खतरे की वजह बन सकती है. छोटे बच्चों में सही और गलत की समझ नहीं होती. इसलिए, उनके हाथों में आईफोन या कोई भी कीमती सामान थमाने से बचना चाहिए. उनके लिए वह सिर्फ एक खिलौना है, जिसे वे कभी भी नुकसान पहुंचा सकते हैं.