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मां ने नाव पर बच्चे को दिया चमचमाता iPhone, मासूम ने अगले ही पल नदी में फेंका; 'फेक' कहने वालों को पैरेंट्स ने बताई सच्चाई

नाव पर बच्चे को बहलाने के लिए आईफोन देना एक मां को बेहद भारी पड़ गया. मासूम ने पलक झपकते ही आईफोन नदी में फेंक दिया. इंटरनेट पर इस वीडियो को फेक और स्क्रिप्टेड बताने वालों को अब पैरेंट्स ने सच्चाई बताई है.

Written ByUdbhav Tripathi
Published: Jul 15, 2026, 11:24 AM IST|Updated: Jul 15, 2026, 11:30 AM IST
मां ने नाव पर बच्चे को दिया चमचमाता iPhone, मासूम ने अगले ही पल नदी में फेंका; 'फेक' कहने वालों को पैरेंट्स ने बताई सच्चाई

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Udbhav Tripathi

Udbhav Tripathi

उद्भव त्रिपाठी जी न्यूज डिजिटल में सब एडिटर हैं. वह जुलाई 2025 में जी न्यूज से जुड़े. साइंस और ऑटो-टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. उन्होंने अब तक Samsung, Realme और  Vivo जैसे स्मार्टफोन्स के रिव्यू किए हैं. 2025 के बिहार चुनाव में इन्होंने लाइव खबरें चलाई थी जो लोगों को काफी पसंद आई थी. इनकी खबरें काफी भरोसेमंद होती हैं. इससे पहले वे हरिभूमि में काम कर चुके हैं. जहां उन्होंने टेक, एक्सप्लेनर और देश दुनिया पर भी काम किया. इनकी पढ़ाई की बात करें तो इन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से मॉस कम्यूनिकेशन में PG कर रखा है. अगर आपको इनसे बात करनी है, तो आप udbhavtripaathi@gmail.com पर जुड़ सकते हैं.

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