चीतों के नाम पर कलंक! नन्हें सुअर ने पलटा जंगल का नियम, लगा दी चीतों की क्लास

Hindi Newsजरा हटकेचीतों के नाम पर कलंक! नन्हें सुअर ने पलटा जंगल का नियम, लगा दी चीतों की क्लास

Viral Video: खूंखार जानवरों के वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होते रहते हैं, लेकिन इस बार जंगल से ऐसा वीडियो आया है जिसे देखकर आपको अपनी आंखों पर यकीन नहीं होगी. चलिए वीडियो देखते हैं.

 

Written By  nirdosh sharma|Last Updated: Dec 25, 2025, 08:59 PM IST
Viral Video: जंगल का कानून एक ही लाइन का होता है, "जब तक पैर दौडेंगे तब तक सांस चलेगी". जंगल में कई ऐसे खूंखार जानवर होते हैं जिनकी आहट से ही अच्छों अच्छों की हवा निकल जाती है. लेकिन कई बार पासा उल्टा भी पड़ जाता है. कई बार खूंखार शिकारी को भी मार खानी पड़ती है या खाली हाथ लौटना पड़ता है. यहां तक की कई बार शिकारी ही शिकार बन जाता है तो बहुत बार ऐसा भी देखा गया है कि शिकार की किस्मत इतनी खराब होती है कि वो खुद ही शिकारी के पंजों में आ बैठता है. इन दिनों सोशल मीडिया पर जो जंगल का वीडियो वायरल हो रहा है उसमें चीते आगे आगे और जंगली सुअर पीछे दौड़ता नजर आ रहा है. आप भी देखें ये वीडियो.

सुअर के बच्चे ने कैसे लिया पंगा?
अक्सर जंगल में जंगली सूअर के बच्चे चीतों का शिकार बन जाते हैं. लेकिन इस वीडियो में तो गंगा उल्टी बह रही है. जंगली सुअर 3 चीतों पर भारी पड़ता नजर आ रहा है. सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में दिखता है कि चीते जंगली सुअर से डरकर भाग रहे हैं. दरअसल, इस नन्हें जंगली सुअर ने जब खुद को 3 चीतों से घिरा पाया तो भागने या डरने के बजाए चीतों को ही खदेड़ने का फैसला किया. वीडियो में दिखता है कि वो पहले एक चीते की ओर भागता है और चीता मानों सुअर से अपनी जान बचाकर भाग रहा है. इसके बाद वो दूसरे चीते को भी ऐसे ही दौड़ाता है. जंगल से आया ये अनोखा वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है.
यह भी पढ़ें: नई बहू ने ढोलक नहीं, गिटार बजाकर नानी को सुनाया Saiyaara सॉन्ग, दिल जीत गया ये प्यारा वीडियो

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

किसने शेयर किया वीडियो?
इस वीडियो को इंस्टाग्राम पर @latestkruger नाम के हैंडल से शेयर किया गया है. खबर लिखे जाने तक इस वीडियो पर 2.2 लाख से ज्यादा लाइक हो चुके हैं. इतना ही नहीं वीडियो देखने के बाद यूजर्स कमेंट कर रहे हैं. एक यूजर ने लिखा, "कल्पना कीजिए, आप जंगल में अपनी जान बचाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं और कोई व्यक्ति फोन पकड़े हुए आपसे कहता है कि वाह, देखो वह कैसे कर रहा है."

Disclaimer प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल होने वाले वीडियो के आधार पर बनाई गई है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

nirdosh sharma

जी न्यूज में ट्रेनी हैं वायरल स्टोरीज करते हैं. सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे कंटेंट पर पैनी नजर रखते हैं. इन्होंने चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है.

