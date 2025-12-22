माइक पर गाना गाकर मैडम को परेशान कर रहे बैकबेंचर, इंटरनेट पर छाई स्टूडेंट्स की शरारत

Viral Video: क्लासरूम के कई वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होते रहते हैं. कहीं छोटे बच्चे मासूमियत से टीचर को अपनी बात समझाते नजर आते हैं तो कहीं बच्चे अलग ही लेवल की शरारत करते नजर आते हैं. इस बार जो वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है वो देखने में भले ही फनी हो लेकिन टीचर के साथ ऐसी शरारत एक छात्र को शोभा नहीं देती है. देखें छात्र पीछे की टेबल पर बैठकर माइक में टीचर को क्या क्या बोल रहे हैं.

कैसे किया मैडम को परेशान?

इंटरनेट पर वायरल हो रहे वीडियो में दिखता है कि क्लासरूम में पिछली लाइन में 3 या उससे ज्यादा छात्र मैडम के साथ मस्ती कर रहे हैं. उन्होंने माइक को स्पीकर से कनेक्ट किया और मैडम को परेशान करना शुरू कर दिया. स्पीकर को टेबल के नीचे छुपाकर रखा जाता है और माइक हाथ में लेकर तरह तरह की आवाजें निकाली जाती हैं. एक छात्र ने स्पीकर रख दिया और दूसरे छात्र ने माइक में मैडम को आवाज लगी. मैडम... सिमरन मैडम. इसी तरह वो बच्चे कई बार सिमरन मैम को आवाज देते हैं. इसके बाद छात्र मैडम को देखकर "उंचे उंचे पर्वत जब चूमते हैं अंबर को" गाना भी गाने लगता है. अब ये वीडियो इंटरनेट पर खूब वायरल हो रही है ज्यादातर यूजर्स इसको फनी मानकर एन्जॉय कर रहे हैं जबकि कुछ लोग कमेंट सेक्शन में मैडम से माफी मांगते भी नजर आए.

यह भी पढ़ें: लंच बॉक्स की जगह कुकर उठा लाया ये छात्र, बैग खुलते ही पूरे क्लासरूम में फटा हंसी का बम

किसने पोस्ट किया वीडियो?

इस वीडियो को इंस्टाग्राम पर @highonyouu______ नाम के हैंडल से शेयर किया गया और अभी तक इस वीडियो पर 999.2 हजार लाइक्स हैं यानी 1 मिलियन होने वाले हैं. इसके अलावा वीडियो देखकर यूजर्स मजेदार कमेंट कर रहे हैं. एक यूजर ने लिखा, "तुम्हारी मैडम तुम्हें मारती नहीं हैं." दूसरे यूजर ने ​पूछा, "इससे आगे क्या हुआ और मैडम का रिएक्शन क्या था." तीसरे यूजर ने लिखा, "कर ये रहा है और डर मुझे लग रहा है."

Disclaimer प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है