हनुमान जी को बुलाकर लाइए... छोटे बच्चे ने पूछा ऐसा सवाल, संकट में पड़ गए बागेश्वर बाबा! देखें क्या जवाब दिया

Viral Video: बागेश्वर धाम सरकार के सामने एक छोटे बच्चे ने हनुमान जी को बुलाने की मासूम मांग कर दी, सवाल सुनते ही मंच पर हंसी छूट गई और कुछ सेकेंड का यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया.

 

Written By  Alkesh Kushwaha|Last Updated: Jan 19, 2026, 10:05 AM IST
Bageshwar Baba Viral Video: सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे इस वीडियो में एक छोटा बच्चा बागेश्वर धाम सरकार यानी धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री के पास पहुंचता है. मंच पर बैठे कथावाचक बच्चे से बातचीत करते हैं और उसकी बहादुरी की तारीफ करते हैं. माहौल पूरी तरह सहज और भक्तिमय रहता है, लेकिन इसके बाद बच्चा जो सवाल करता है, वही इस वीडियो को खास बना देता है.

तारीफ सुनने के बाद बच्चा मासूमियत से पूछ बैठता है कि क्या आपके पास हनुमान जी रहते हैं. बागेश्वर बाबा बिना झिझक जवाब देते हैं कि हां, रहते हैं. यह सुनते ही बच्चा अगला सवाल कर देता है कि फिर आप हनुमान जी को बुलाकर लाइए, मुझे उनसे मिलना है. बच्चे का यह सीधा और भोला सवाल सुनकर मंच पर पल भर के लिए सन्नाटा छा जाता है.

इस सवाल पर बागेश्वर बाबा ने क्या प्रतिक्रिया दी?

बच्चे की बात सुनकर बागेश्वर बाबा खुद भी हैरान रह जाते हैं और सामने बैठे भक्तगण हंस पड़ते हैं. मुस्कुराते हुए बाबा जवाब देते हैं कि हनुमान जी ऐसे नहीं आएंगे और बच्चे से कहते हैं कि तुम बागेश्वर धाम आना, खजुराहो में. बाबा का यह जवाब माहौल को और हल्का बना देता है. बाबा के जवाब के बाद भी बच्चा बात पूरी तरह समझ नहीं पाता और फिर से पूछ बैठता है कि यह क्या है. बच्चे की इस नादानी और जिज्ञासा को देखकर बागेश्वर बाबा दोबारा हंस पड़ते हैं. वहां मौजूद लोग भी बच्चे की सरल सोच पर ठहाके लगाने लगते हैं. कुछ सेकेंड का यह दृश्य लोगों के चेहरे पर मुस्कान ले आता है.

सोशल मीडिया पर यह वीडियो क्यों वायरल हो गया?

यह वीडियो इंस्टाग्राम अकाउंट blogger_amitt से शेयर किया गया है, जिस पर लाखों व्यूज आ चुके हैं. वीडियो के साथ टेक्स्ट में लिखा गया कि गुरुजी के दरबार में एक बच्चे ने कहा, हनुमान जी को बुलाकर लाइए. बच्चे की बेबाकी और मंच पर हुई यह हल्की-फुल्की बातचीत लोगों को खूब पसंद आ रही है. कमेंट सेक्शन में लोगों ने जमकर प्रतिक्रियाएं दीं. एक यूजर ने लिखा कि बच्चे मन के सच्चे होते हैं. दूसरे ने कहा कि बच्चे ने तो गुरुजी की क्लास लगा दी. वहीं एक अन्य यूजर ने लिखा कि बच्चा तार्किक सवाल पूछ रहा है और लोग हंस रहे हैं. इन प्रतिक्रियाओं से साफ है कि वीडियो ने लोगों को सोचने के साथ हंसने का मौका भी दिया.

डिस्क्लेमर: यह वीडियो की खबर सोशल मीडिया पर वायरल होने के आधार पर बनाई गई है. जी न्यूज इस वीडियो की प्रमाणिकता और सत्यता की पुष्टि नहीं करता है.

