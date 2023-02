बागपत वाले चाचा का नया लुक हुआ वायरल, 'चाट युद्ध' के बाद सेल्फी लेने वालों से तंग आ गए..उठाया ये कदम

Man Of Baghpat Fight New Look: उत्तर प्रदेश के बागपत जिले में दो साल पहले चाट की दुकान को लेकर हुई दो गुटों की लड़ाई में एक चाचा मशहूर हुए थे. आइंस्टीन की तरह बाल रखने के चलते इनको सोशल मीडिया पर 'आइंस्टीन चाचा' कहा जाने लगा था. उस मशहूर 'चाट युद्ध' के प्रमुख आकर्षण रहे ‘आइंस्टीन चाचा’ एक बार फिर सुर्खियों में हैं. इस बार उनका नया हेयरस्टाइल चर्चा में है.

लाठी-डंडों से मारपीट हुई थी

दरअसल, बागपत के चाट वाले चाचा का असली नाम हरेंद्र सिंह है. उनकी बागपत में चाट की दुकान चलती है. हरेंद्र सिंह उस समय चर्चा में आए थे, जब उनकी पड़ोसी चाट के दुकानदार के साथ लाठी-डंडों से मारपीट हुई थी. इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था, जिसके बाद वह सोशल मीडिया पर प्रसिद्ध हो गए थे. उनको पुलिस थाने भी ले गई थी जिसके बाद उन्हें छोड़ दिया गया था. उन्होंने अपने बाल कटा दिए

अब उस घटना के दो साल हो गए हैं. हरेंद्र सिंह ने बताया जा रहा है कि लोग उनकी दुकान पर सेल्फी लेने के लिए पहुंच जाते हैं और उनका काफी समय नष्ट होता है. इसी बात से परेशान होकर उन्होंने अपने बाल कटा दिए. उन्होंने बताया कि सेल्फी के कारण दुकान में दिक्कत होती थी. पिछले 2 साल से चाचा के पास दूर-दूर से लोग सेल्फी लेने आ रहे हैं. नया लुक सोशल मीडिया पर वायरल

एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक हरेंद्र सिंह का कहना है कि पिछले 3 साल से बालों को उन्होंने रखा था लेकिन अब उन्होंने कटवा दिए हैं. फिलहाल उनका नया लुक सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और लोग उस पर जमकर प्रतिक्रिया दे रहे हैं. हिंदी ख़बरों के लिए भारत की पहली पसंद ZeeHindi.com - सबसे पहले, सबसे आगे