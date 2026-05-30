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Hindi Newsजरा हटकेसमंदर में इंसानों के साथ तैरते हैं सूअर! यह है दुनिया का इकलौता Pig Island, नजारा देख चकरा जाएगा आपका सिर

समंदर में इंसानों के साथ तैरते हैं सूअर! यह है दुनिया का इकलौता Pig Island, नजारा देख चकरा जाएगा आपका सिर

Viral Pig Island Exuma Bahamas: कैरेबियन सागर में स्थित खूबसूरत देश बहामास के एक्सुमा जिले में पिग आइलैंड नाम का एक अनोखा द्वीप मौजूद है. इस आइलैंड पर कोई भी इंसान स्थायी रूप से नहीं रहता है. यहां सिर्फ और सिर्फ करीब 20-25 सुअर और उनके छोटे बच्चे रहते हैं. ये सभी सुअर यहां आने वाले पर्यटकों के साथ तैरते और मौज-मस्ती करते नजर आते हैं.

Written By  Santosh Mishra|Last Updated: May 30, 2026, 06:13 AM IST
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Image credit: instagram/@meghzman
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Viral Pig Island Exuma Bahamas: दुनिया में घूमने के लिए एक से बढ़कर एक खूबसूरत जगहें मौजूद हैं, लेकिन कुछ जगहें ऐसी भी हैं, जो अपनी अजीब और अनोखी खासियतों की वजह से पूरी दुनिया में मशहूर हो जाती हैं. ऐसी ही एक जगह है बहामास के एक्सुमा इलाके में मौजूद पिग आइलैंड. इस छोटे से द्वीप की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यहां इंसानों से ज्यादा सुअर रहते हैं और ये सुअर किसी खेत या जंगल में नहीं, बल्कि समुद्र के नीले पानी में तैरते नजर आते हैं. यही वजह है कि इस आइलैंड को देखने और यहां मौजूद स्विमिंग पिग्स के साथ मस्ती करने के लिए दुनियाभर से हजारों टूरिस्ट पहुंचते हैं. सोशल मीडिया पर भी इस जगह के वीडियो और तस्वीरें जमकर वायरल होती रहती हैं. कई लोग तो इसे दुनिया का सबसे अनोखा बीच डेस्टिनेशन तक कहने लगे हैं.

समुद्र में टूरिस्ट के साथ तैरते हैं सुअर

पिग आइलैंड पर पहुंचते ही लोगों को सबसे पहले समुद्र के किनारे घूमते और पानी में तैरते सुअर दिखाई देते हैं. जैसे ही टूरिस्ट बोट लेकर द्वीप के पास पहुंचते हैं, ये सुअर खुद तैरते हुए नावों के पास आने लगते हैं. कई टूरिस्ट इनके साथ पानी में उतरकर फोटो खिंचवाते हैं, तो कुछ लोग इन्हें खाना खिलाते नजर आते हैं. सुअरों को इंसानों से इतना लगाव हो चुका है कि वे बिना डरे लोगों के बीच घूमते रहते हैं. यही नजारा इस जगह को बाकी टूरिस्ट स्पॉट्स से बिल्कुल अलग बनाता है. सोशल मीडिया पर अक्सर ऐसे वीडियो वायरल होते हैं, जिनमें सुअर समुद्र की लहरों के बीच टूरिस्टों के साथ तैरते और खेलते नजर आते हैं. यही वजह है कि इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर यह आइलैंड ट्रैवल लवर्स की पसंदीदा जगह बन चुका है.

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आखिर इस द्वीप पर आए कहां से इतने सुअर?

हालांकि इस आइलैंड को लेकर सबसे बड़ा सवाल हमेशा यही पूछा जाता है कि आखिर इस निर्जन द्वीप पर इतने सारे सुअर आए कहां से? इसे लेकर कई अलग-अलग कहानियां मशहूर हैं. कुछ लोगों का मानना है कि सालों पहले कुछ नाविक लंबी समुद्री यात्रा पर निकले थे. उन्होंने खाने के लिए कुछ सुअरों को इस द्वीप पर छोड़ दिया था, जिससे वापसी में उनका इस्तेमाल कर सकें. लेकिन वे नाविक कभी लौटकर नहीं आए और सुअर यहीं बस गए. वहीं, दूसरी कहानी के मुताबिक कई दशक पहले इस इलाके के पास एक जहाज हादसे का शिकार हो गया था. उस जहाज से कुछ सुअर तैरते हुए इस द्वीप तक पहुंच गए. बाद में उनकी संख्या बढ़ती चली गई और पूरा द्वीप उनका घर बन गया. हालांकि इन कहानियों की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन पिग आइलैंड की यह रहस्यमयी कहानी लोगों को और ज्यादा आकर्षित करती है.

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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सोशल मीडिया पर छाया रहता है पिग आइलैंड

आज के समय में पिग आइलैंड बहामास की सबसे चर्चित जगहों में शामिल हो चुका है. यहां आने वाले टूरिस्ट अक्सर सोशल मीडिया पर वीडियो और तस्वीरें शेयर करते हैं. कई ट्रैवल ब्लॉगर और इंफ्लुएंसर भी यहां पहुंचकर कंटेंट बनाते हैं. नीले समंदर, सफेद रेत और तैरते सुअरों का यह अनोखा कॉम्बिनेशन लोगों को काफी पसंद आता है. यही कारण है कि यह जगह इंटरनेट पर हमेशा चर्चा में बनी रहती है.

एक्सपर्ट्स ने जताई चिंता

हालांकि यह जगह देखने में जितनी खूबसूरत लगती है, उतनी ही चिंता की बात भी यहां छिपी हुई है. एनिमल एक्सपर्ट्स का कहना है कि लगातार इंसानी संपर्क और गलत खानपान इन जानवरों के लिए नुकसानदायक साबित हो सकता है. कई बार टूरिस्ट मजाक-मजाक में सुअरों को ऐसी चीजें खिला देते हैं, जो उनके स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं होतीं. कुछ रिपोर्ट्स में यह भी सामने आया था कि कई सुअरों की मौत ज्यादा रेत निगलने और खराब खानपान की वजह से हो गई थी. इसके अलावा एक्सपर्ट्स यह भी कहते हैं कि ये सुअर भले ही इंसानों के बीच सहज दिखाई देते हों, लेकिन वे पूरी तरह जंगली जानवर हैं. पहले भी ऐसे मामले सामने आ चुके हैं, जब कुछ सुअरों ने पर्यटकों को काट लिया था.

रोमांच के साथ जरूरी है सावधानी

पिग आइलैंड आज दुनिया के सबसे अनोखे टूरिस्ट स्पॉट्स में गिना जाता है. यहां का नजारा लोगों को हैरान भी करता है और रोमांच से भर भी देता है. लेकिन इस जगह पर जाते समय सावधानी बरतना भी बेहद जरूरी माना जाता है. यही वजह है कि बहामास का यह छोटा सा द्वीप अब सिर्फ एक पर्यटन स्थल नहीं, बल्कि सोशल मीडिया सेंसेशन बन चुका है, जहां लोग सुअरों के साथ समुद्र में तैरने का अनोखा अनुभव लेने पहुंच रहे हैं.

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Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर इंटरनेट पर मौजूद डिटेल्स को एकत्रित करके बनाई गई है. Zee News इसके प्रमाणिकता, दावों और सत्यता की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी फैसले से पहले संबंधित आधिकारिक विभाग से संपर्क जरूर करें.

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Santosh Mishra

संतोष मिश्रा जी न्यूज में सब एडिटर हैं. ये लगातार टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. इनकी खबरें काफी भरोसेमंद होती हैं. लोगों को टेक में इनकी आसान भाषा के कंटेंट पसंद आते हैं. इन्होंने...और पढ़ें

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