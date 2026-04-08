इंसान या जलपरी? दुनिया की सबसे रहस्यमयी जनजाति, लहरों पर बनाती है आशियाना!

Mysterious Tribes: दुनिया में कई ऐसी जनजातियां हैं, जिनका जीवन और रहन सहन रहस्यों से भरा है. कुछ जनजातियों पेड़ों पर घर बनाकर रहती हैं, तो कुछ लोग इंसानी मांस तक खा जाते हैं. आप हम आपको दुनिया की सबसे रहस्यमय जनजाति के बारे में बताने जा रहे हैं. ये लोग जमीन की बताय पानी में ही रहते हैं. इनको समुद्री जिप्सी और समुद्री खानाबदोश के नाम से भी जाना जाता है. इनकी आजीविका और घर का एकमात्र सोर्स समुद्र ही है. ये लोग समुद्र में ही अपना घर बसाते हैं. 'बाजाऊ जनजाति' के लोग ज्यादातर लोग नावों को ही घरों में बदल लेते हैं. ऐसा नहीं है, कि बिल्कुल समुद्र से बाहर नहीं आते. जब किसी दूसरी चीजों की जरूरत होती है, तभी वे पकड़ी गई मछलियों को बेचने के लिए समुद्र से बाहर आते हैं. अगर कोई मजबूरी नहीं है, तो ये लोग कभी समुद्र से बाहर नहीं आते हैं.

'बाजाऊ जनजाति' के लोग मलेशिया, इंडोनेशिया और फिलीपींस के समुद्री इलाकों में बसते हैं. माना की समुद्र ही इनकी लाइफ का इकलौता सोर्स है, लेकिन ये लोग एक जगह पर नहीं रहते हैं. 'बाजाऊ जनजाति' के लोग हमेशा मछली की तलाश में समुद्र में इधर उधर घूमते रहते हैं. मीडिया रिपोर्ट् से मिली जानकारी के अनुसार, 'बाजाऊ जनजाति' की उत्पत्ति साउथ फिलीपींस के सुलु द्वीप से हुई है. इसलिए उनको खानाबदोश जनजाति के नाम से भी जाना जाता है.

यह भी पढ़ें: सिर पर नहीं पेट पर होते हैं कान! नेचर ने अनोखे ढंग से तैयार किया ये जीव, नाम सुनकर चौंक जाएंगे

Add Zee News as a Preferred Source

जगब के तैराकी

बचपन से पानी में रहने के कारण ये लोग तैराकी में महारत हासिल कर लेते हैं. ये अपनी अद्भुत तैराकी और गोताखोरी दुनियाभर में मशहूर है. ये बिना किसी आधुनिक उपकरण के गहरे समुद्र में गोता लगा सकते हैं. इसके अलावा ये लोग 5 से 13 मिनट तक अपनी सांस रोक सकते हैं. यही कारण है कि इनको जलीय इंसान भी कहा जाता है.

यह भी पढ़ें: पाई-पाई कर जोड़े डेढ़ लाख रुपये, मां ने गलती से कबाड़ी को बेचा कैश, फिल्मी स्टाइल में मिला वापस

समुद्र में 30 मीटर नीचे करते हैं शिकार

मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, वैज्ञानिकों की एक स्टडी में पता चला कि 'बाजाऊ जनजाति' के लोगों की तिल्ली यानी प्लीहा (Spleen) नॉर्मल लोगों की तुलना में बड़ी होती है. यही कारण है कि ये पानी में सामान्य लोगों की तुलना में ज्यादा देर तक रह पाते हैं. जानकारी के अनुसार, ये लोग समुद्र में करीब 30 मीटर तक की गहराई में उतर जाते हैं और भालों से मछली का शिकार करते हैं. इनके बच्चे भी बचपन से ही तैराकी बन जाते हैं.

Disclaimer प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल होने वाले वीडियो के आधार पर बनाई गई है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.