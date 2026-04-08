इंसान या जलपरी? दुनिया की सबसे रहस्यमयी जनजाति, लहरों पर बनाती है आशियाना!

Bajau Tribe Facts: आज तक आपने कई खतरनाक, अनोखी और अजीबोगरीब जनजातियों के बारे में सुना होगा, लेकिन आज हम आपको 'बाजाऊ जनजाति' के बारे में बताने जा रहे हैं जो जमीन पर नहीं, समुद्र में अपना आशियाना बनाते हैं. चलिए इनके बारे में कुछ रोचक तथ्य जानते हैं.
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Mysterious Tribes: दुनिया में कई ऐसी जनजातियां हैं, जिनका जीवन और रहन सहन रहस्यों से भरा है. कुछ जनजातियों पेड़ों पर घर बनाकर रहती हैं, तो कुछ लोग इंसानी मांस तक खा जाते हैं. आप हम आपको दुनिया की सबसे रहस्यमय जनजाति के बारे में बताने जा रहे हैं. ये लोग जमीन की बताय पानी में ही रहते हैं. इनको समुद्री जिप्सी और समुद्री खानाबदोश के नाम से भी जाना जाता है. इनकी आजीविका और घर का एकमात्र सोर्स समुद्र ही है. ये लोग समुद्र में ही अपना घर बसाते हैं. 'बाजाऊ जनजाति' के लोग ज्यादातर लोग नावों को ही घरों में बदल लेते हैं. ऐसा नहीं है, कि बिल्कुल समुद्र से बाहर नहीं आते. जब किसी दूसरी चीजों की जरूरत होती है, तभी वे पकड़ी गई मछलियों को बेचने के लिए समुद्र से बाहर आते हैं. अगर कोई मजबूरी नहीं है, तो ये लोग कभी समुद्र से बाहर नहीं आते हैं.
'बाजाऊ जनजाति' के लोग मलेशिया, इंडोनेशिया और फिलीपींस के समुद्री इलाकों में बसते हैं. माना की समुद्र ही इनकी लाइफ का इकलौता सोर्स है, लेकिन ये लोग एक जगह पर नहीं रहते हैं. 'बाजाऊ जनजाति' के लोग हमेशा मछली की तलाश में समुद्र में इधर उधर घूमते रहते हैं. मीडिया रिपोर्ट् से मिली जानकारी के अनुसार, 'बाजाऊ जनजाति' की उत्पत्ति साउथ फिलीपींस के सुलु द्वीप से हुई है. इसलिए उनको खानाबदोश जनजाति के नाम से भी जाना जाता है.
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बचपन से पानी में रहने के कारण ये लोग तैराकी में महारत हासिल कर लेते हैं. ये अपनी अद्भुत तैराकी और गोताखोरी दुनियाभर में मशहूर है. ये बिना किसी आधुनिक उपकरण के गहरे समुद्र में गोता लगा सकते हैं. इसके अलावा ये लोग 5 से 13 मिनट तक अपनी सांस रोक सकते हैं. यही कारण है कि इनको जलीय इंसान भी कहा जाता है.
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मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, वैज्ञानिकों की एक स्टडी में पता चला कि 'बाजाऊ जनजाति' के लोगों की तिल्ली यानी प्लीहा (Spleen) नॉर्मल लोगों की तुलना में बड़ी होती है. यही कारण है कि ये पानी में सामान्य लोगों की तुलना में ज्यादा देर तक रह पाते हैं. जानकारी के अनुसार, ये लोग समुद्र में करीब 30 मीटर तक की गहराई में उतर जाते हैं और भालों से मछली का शिकार करते हैं. इनके बच्चे भी बचपन से ही तैराकी बन जाते हैं.
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