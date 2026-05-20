बॉयफ्रेंड ने दिया धोखा, तो गर्लफ्रेंड ने 57,000 रुपये के केक के साथ जो किया... देखकर कांप जाएगी रूह!

Cheater Boyfriend: कहते हैं कि प्यार में जब दिल टूटता है, तो इंसान का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच जाता है. कुछ लोग रोकर अपना दिल हल्का करते हैं, तो कुछ लोग गुस्से में ऐसा कदम उठाते हैं जो इंटरनेट पर वायरल हो जाता है. ऐसा ही एक हैरान करने वाला और बेहद अनोखा मामला अमेरिका के लुइसियाना से सामने आया है. यहां एक महिला को जैसे ही पता चला कि उसके बॉयफ्रेंड ने उसे धोखा दिया है, उसने अपने जन्मदिन के जश्न को एक जलते हुए प्रतिशोध में बदल दिया. उसने किसी और चीज पर नहीं, बल्कि अपने ही 57 हजार रुपये के महंगे केक पर गुस्सा निकाला.

क्या है यह पूरा माजरा

लुइसियाना की एक मशहूर बेकर को एक महिला क्लाइंट ने अपने जन्मदिन के लिए एक बेहद शानदार केक का ऑर्डर दिया था. यह केक छोटा-मोटा नहीं था, बल्कि पूरे 75 लोगों के सर्विंग साइज का था. इस खूबसूरत और बड़े केक की कीमत $600 यानी भारतीय मुद्रा में करीब 57,000 रुपये थी. बेकर ने दिन-रात मेहनत करके इस केक को तैयार किया था, ताकि महिला का जन्मदिन बेहद खास बन सके.

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ऐन वक्त पर खुला धोखेबाज का राज

कहानी में ट्विस्ट उस समय आया जब केक पूरी तरह बनकर तैयार हो चुका था और उसकी डिलीवरी होनी थी. ठीक उसी दिन महिला क्लाइंट को पता चला कि उसका बॉयफ्रेंड उसे धोखा दे रहा है. इस धोखे के बाद महिला का दिल टूट गया और उसने तुरंत बर्थडे पार्टी कैंसिल कर दी. अब सवाल यह था कि इस 57 हजार रुपये के आलीशान केक का क्या किया जाए. महिला ने केक को फेंकने या किसी को देने के बजाय बेकर से एक बेहद अजीब रिक्वेस्ट की.

बेकर ने लगा दी केक में आग

महिला क्लाइंट ने बेकर से कहा कि वह इस केक को पूरी तरह से जलाकर खाक कर दे. बेकर भी अपनी क्लाइंट के सपोर्ट में उतर आई. बेकर ने साफ शब्दों में कहा, "हमें धोखेबाज बिल्कुल पसंद नहीं हैं." इसके बाद बेकर ने उस खूबसूरत केक पर सीधे आग लगा दी. इंस्टाग्राम पर शेयर किए गए एक वीडियो में देखा जा सकता है कि कैसे वो महंगा केक देखते ही देखते आग की लपटों से घिर जाता है, उसमें बुलबुले उठने लगते हैं और अंत में वो पूरी तरह काला कोयला बन जाता है.

इंटरनेट पर छिड़ गई बहस

यह वीडियो सोशल मीडिया पर आते ही आग की तरह फैल गया. लोग इस पर तरह-तरह के कमेंट्स कर रहे हैं. एक यूजर ने मजाक में लिखा, "मैंने जिंदगी में कभी केक को इस तरह जलते नहीं देखा था, अब यह भी देख लिया." वहीं कुछ लोग महिला के इस कदम पर सवाल भी उठा रहे हैं. एक यूजर ने लिखा, "बॉयफ्रेंड को इस बात से क्या फर्क पड़ेगा कि तुमने अपने ही पैसे फूंक दिए."

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