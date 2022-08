जिन बच्चों के मम्मी-पापा नहीं हैं, उनके लिए इस बेकरी वाले का धांसू ऑफर; IAS ऑफिसर ने कही ये बात

Trending News: कभी-कभी हमें दयालुता का भाव दिखाना चाहिए, क्योंकि इससे न सिर्फ इंसानियत बल्कि दूसरों के प्रति प्रेम-भाव भी दिखलाता है. दुकानों पर आप अक्सर बच्चों को टॉफी या पेस्ट्री-खाने वाले बच्चों की भीड़ देखते होंगे, लेकिन एक शख्स ने अपने दुकान पर कुछ बच्चों के लिए यह सब फ्री करके रखा हुआ है. यह बेकरी की दुकान अनाथों को मुफ्त केक देती है. 14 साल की उम्र तक अनाथों को मुफ्त केक देने वाली बेकरी की एक तस्वीर ऑनलाइन वायरल हो गई है. ट्विटर पर फोटो पोस्ट करने वाले आईएएस अधिकारी अवनीश शरण के मुताबिक बेकरी उत्तर प्रदेश में है.

बेकरी वाले ने अनाथ बच्चों के लिए फ्री में दी ये चीजें

तस्वीर में बेकरी के डिस्प्ले काउंटर में रखे कई केक दिखाई दे रहे हैं, जबकि कांच के डिब्बे में एक नोट चिपका हुआ देखा जा सकता है जिसमें लिखा है, 'फ्री! फ्री! फ्री! जिन बच्चों के मम्मी या पापा नहीं है, 0 से 14 वर्ष तक केक फ्री-फ्री.' आईएएस अधिकारी ने कैप्शन में लिखा, 'दुकान के मालिक के लिए प्यार और सम्मान.' यूजर्स के कमेंट्स के जवाब में आईएएस अधिकारी ने कहा कि हलवाई की दुकान उत्तर प्रदेश के देवरिया में है. पोस्ट को 25,000 से अधिक लाइक्स और 2,000 से अधिक रीट्वीट मिले हैं. कई यूजर्स ने बेकरी मालिक की पहल की तारीफ की.

Love and Respect for the Shop Owner. pic.twitter.com/aNcSfttPrV

— Awanish Sharan (@AwanishSharan) August 12, 2022