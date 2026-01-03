सच में सूरज को निगल रहे बाल हनुमान! सोशल मीडिया पर वायरल हुई शानदार कला

Advertisement
Bal Hanuman Art Viral Video: इन दिनों सोशल मीडिया पर बाल हनुमान जी का एक ऐसा चित्र वायरल हो रहा है जिसमें सच का सूरज है और ऐसा लग रहा है कि बाल हनुमान सूरज का निगल रहे हैं. एक ऐसा आर्ट वीडियो वायरल हो रहो है जिसे देखकर आपके चेहरे पर भी मुस्कान आ जाएगी.

 

Written By  nirdosh sharma|Last Updated: Jan 03, 2026, 07:38 PM IST
Bal Hanuman Art Viral: सोशल मीडिया पर कला के वीडियो खूब वायरल होते रहते हैं. कुछ लोग कचरे से अनोखी पेंटिंग बना देते हैं तो कुछ लोग बालों से भी चेहरा बना देते हैं. अपनी कला को दिखाने के लिए सोशल मीडिया एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म है. इन दिनों सोशल मीडिया पर बाल हनुमान जी का एक ऐसा चित्र वायरल हो रहा है जिसमें सच का सूरज है और ऐसा लग रहा है कि बाल हनुमान सूरज का निगल रहे हैं. एक ऐसा आर्ट वीडियो वायरल हो रहो है जिसे देखकर आपके चेहरे पर भी मुस्कान आ जाएगी.

कैसे बनाई ये आर्ट?
पौराणिक कथाओं के अनुसार हनुमान जी जब अपने बाल स्वरूप में थे तब सूर्य को पका हुआ फल समझकर खाने के लिए चले गए थे. कहा जाता है कि हनुमान जी ने सूरज को निगल लिया था जिससे पूरी दुनिया में अंधकार छा गया था. इसके बाद इंद्र के वर्ज प्रहार से वे मूर्छित हो जमीन पर आ गिरे थे. कहा जाता है कि देवताओं के वरदान के बाद उन्होंने सूर्य को छोड़ा, जिसके बाद उन्हें 'हनुमान' नाम मिला और वे संकटमोचन कहलाए. सोशल मीडिया पर बाल हनुमान की एक तस्वीर वायरल हो रही है और वो तस्वीर इसी पौराणिक कथा को सच में बदलती नजर आती है. चलिए जानते हैं कैसे बनाई ये तस्वीर.

यह भी पढ़ें: पाकिस्तान के होटल में किसने लगाए 'जय श्रीराम' के नारे? सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा वीडियो

कैसे दिखा मैजिक?
दरअसल, एक शख्स ने एक पेपर शीट पर बाल हनुमान की सूरज को मुंह में रखते हुए की तस्वीर ड्रा की. इसके बाद सूरज वाले हिस्से से कागज निकाल लिया और उसे खाली छोड़ दिया. इसके बाद जब ये आर्ट शीट को आसमान की तरफ करता है और जब ये शीट सूरज के सामने आती है और सूरज अपनी जगह फिट होता है तो सूरज बाल हनुमान जी के मुख में नजर आता है. अब ये शानदार वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है. इस वीडियो को इंस्टाग्राम पर @dev_arts31 नाम के अकाउंट से शेयर किया गया है और खबर लिखे जाने तक इस वीडियो पर 56 हजार से ज्यादा लाइक हो चुके हैं. 

Disclaimer प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल होने वाले वीडियो के आधार पर बनाई गई है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

nirdosh sharma

जी न्यूज में ट्रेनी हैं वायरल स्टोरीज करते हैं. सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे कंटेंट पर पैनी नजर रखते हैं. इन्होंने चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है.

Bal Hanuman artViral Videotrending

