सच में सूरज को निगल रहे बाल हनुमान! सोशल मीडिया पर वायरल हुई शानदार कला

Bal Hanuman Art Viral: सोशल मीडिया पर कला के वीडियो खूब वायरल होते रहते हैं. कुछ लोग कचरे से अनोखी पेंटिंग बना देते हैं तो कुछ लोग बालों से भी चेहरा बना देते हैं. अपनी कला को दिखाने के लिए सोशल मीडिया एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म है. इन दिनों सोशल मीडिया पर बाल हनुमान जी का एक ऐसा चित्र वायरल हो रहा है जिसमें सच का सूरज है और ऐसा लग रहा है कि बाल हनुमान सूरज का निगल रहे हैं. एक ऐसा आर्ट वीडियो वायरल हो रहो है जिसे देखकर आपके चेहरे पर भी मुस्कान आ जाएगी.
कैसे बनाई ये आर्ट?
पौराणिक कथाओं के अनुसार हनुमान जी जब अपने बाल स्वरूप में थे तब सूर्य को पका हुआ फल समझकर खाने के लिए चले गए थे. कहा जाता है कि हनुमान जी ने सूरज को निगल लिया था जिससे पूरी दुनिया में अंधकार छा गया था. इसके बाद इंद्र के वर्ज प्रहार से वे मूर्छित हो जमीन पर आ गिरे थे. कहा जाता है कि देवताओं के वरदान के बाद उन्होंने सूर्य को छोड़ा, जिसके बाद उन्हें 'हनुमान' नाम मिला और वे संकटमोचन कहलाए. सोशल मीडिया पर बाल हनुमान की एक तस्वीर वायरल हो रही है और वो तस्वीर इसी पौराणिक कथा को सच में बदलती नजर आती है. चलिए जानते हैं कैसे बनाई ये तस्वीर.
कैसे दिखा मैजिक?
दरअसल, एक शख्स ने एक पेपर शीट पर बाल हनुमान की सूरज को मुंह में रखते हुए की तस्वीर ड्रा की. इसके बाद सूरज वाले हिस्से से कागज निकाल लिया और उसे खाली छोड़ दिया. इसके बाद जब ये आर्ट शीट को आसमान की तरफ करता है और जब ये शीट सूरज के सामने आती है और सूरज अपनी जगह फिट होता है तो सूरज बाल हनुमान जी के मुख में नजर आता है. अब ये शानदार वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है. इस वीडियो को इंस्टाग्राम पर @dev_arts31 नाम के अकाउंट से शेयर किया गया है और खबर लिखे जाने तक इस वीडियो पर 56 हजार से ज्यादा लाइक हो चुके हैं.
