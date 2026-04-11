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Hindi Newsजरा हटकेफैशन के नाम पर मजाक! Balenciaga ने बेच दिया गत्ते का डिब्बा? ₹8.24 लाख की कीमत सुनकर लोग बोले- पागलपन है

फैशन के नाम पर मजाक! 'Balenciaga' ने बेच दिया गत्ते का डिब्बा? ₹8.24 लाख की कीमत सुनकर लोग बोले- पागलपन है

क्या 'Balenciaga' ने सच में ₹8.24 लाख की 'कार्डबोर्ड बॉक्स ड्रेस' लॉन्च की है? मेगन फॉक्स और रॉबर्ट पैटिनसन की वायरल तस्वीरों ने इंटरनेट पर सनसनी फैला दी है. जानिए इन तस्वीरों के पीछे का असली सच और कैसे AI ने पूरी दुनिया को लग्जरी फैशन के नाम पर धोखे में रखा.

 

Written By  Alkesh Kushwaha|Last Updated: Apr 11, 2026, 08:33 AM IST
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फोटो क्रेडिट- Instagram/celebsimulation
फोटो क्रेडिट- Instagram/celebsimulation

Balenciaga Cardboard Box Dress: लग्जरी फैशन ब्रांड 'Balenciaga' अक्सर कचरे के थैले (Trash Bags) और साधारण दिखने वाली प्लास्टिक की थैलियों को लाखों में बेचकर लोगों को चौंकाता रहा है. लेकिन हाल ही में सोशल मीडिया पर एक ऐसी ड्रेस की तस्वीरें वायरल हुईं, जिसने सबको हक्का-बक्का कर दिया, एक 'शिपिंग कार्डबोर्ड बॉक्स' ड्रेस जिसकी कीमत ₹8.24 लाख बताई गई. मेगन फॉक्स और रॉबर्ट पैटिनसन जैसे सितारों को इस डिब्बे में देखकर दुनिया हैरान रह गई, पर क्या यह वाकई हकीकत है या महज एक डिजिटल धोखा? आइए जानते हैं इस वायरल 'बॉक्स ड्रेस' की पूरी सच्चाई.

क्या 8 लाख में खरीदेंगे गत्ते का डिब्बा?

आजकल फैशन की दुनिया में कब क्या देखने को मिल जाए. कुछ कहा नहीं जा सकता. हाल ही में सोशल मीडिया पर कुछ ऐसी तस्वीरें वायरल हुईं. जिन्हें देखकर हर कोई दंग रह गया. इन तस्वीरों में मशहूर हॉलीवुड सितारे मेगन फॉक्स और रॉबर्ट पैटिनसन एक 'शिपिंग कार्डबोर्ड बॉक्स' यानी गत्ते के डिब्बे से बनी ड्रेस पहने नजर आ रहे हैं. देखते ही देखते यह खबर फैल गई कि मशहूर लग्जरी ब्रांड 'Balenciaga' ने इस ड्रेस को लॉन्च किया है. और इसकी कीमत लगभग 8.24 लाख रुपये ($8,900) है.

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फैशन या महज एक धोखा?

लग्जरी ब्रांड 'Balenciaga' अक्सर अपने अजीबोगरीब डिजाइन्स के लिए चर्चा में रहता है. कभी यह कचरे के थैले जैसा दिखने वाला बैग बेचता है. तो कभी साधारण प्लास्टिक की थैलियों को लाखों की कीमत पर पेश करता है. इसी इमेज की वजह से जब लोगों ने गत्ते के डिब्बे वाली ड्रेस देखी. तो उन्हें लगा कि यह ब्रांड का कोई नया कारनामा है. लोगों ने बिना सोचे-समझे इस पर यकीन कर लिया. लेकिन सच तो यह है कि ऐसी कोई ड्रेस असल में मौजूद ही नहीं है.

 

 

AI का कमाल और सितारों का इस्तेमाल

जांच में पता चला कि ये सभी तस्वीरें असली नहीं हैं. बल्कि इन्हें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) की मदद से बनाया गया है. 'Sport Simulation' नाम के एक इंस्टाग्राम अकाउंट ने इन बेहद असली दिखने वाली तस्वीरों को शेयर किया था. AI ने मेगन फॉक्स और रॉबर्ट पैटिनसन जैसे बड़े सितारों के चेहरों का इस्तेमाल किया. जिससे यह पूरी तरह से असली लगा. इसी अकाउंट ने पहले भी झाड़ू से बनी ड्रेस और अंडे की ट्रे से बने कपड़ों की तस्वीरें शेयर कर लोगों को हैरान किया था.

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सोशल मीडिया पर मजेदार रिएक्शन

जैसे ही ये तस्वीरें वायरल हुईं. यूजर्स ने मजे लेना शुरू कर दिया. एक यूजर ने मजाक करते हुए लिखा, "शायद इसीलिए मेरा अमेजन का पार्सल हमेशा लेट आता है." वहीं एक अन्य यूजर ने कमेंट किया, "जब आप अपनी अमेजन की नौकरी को बहुत ज्यादा गंभीरता से लेने लगें." कुछ लोग इस पर भड़क भी गए. उन्होंने कहा कि फैशन के नाम पर इस तरह की बेकार चीजों पर पैसा बर्बाद करने के बजाय गरीबों को खाना खिलाना चाहिए.

अतरंगी फैशन का पुराना इतिहास

यह पहली बार नहीं है जब लोगों ने ऐसी किसी चीज पर यकीन किया हो. बीजिंग इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में अभिनेत्री झांग जिंग्यी को एक पीले रंग के प्लास्टिक बैग जैसा दिखने वाला बैग ले जाते देखा गया था. जो असल में एक महंगा डिजाइनर आइटम था. ब्रांड्स अक्सर चर्चा में रहने के लिए ऐसी चीजें बनाते हैं. लेकिन इस बार का 'बॉक्स ड्रेस' विवाद पूरी तरह से डिजिटल तकनीक और AI की कारीगरी का नतीजा था.
 
Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर इंटरनेट पर मौजूद डिटेल्स को एकत्रित करके बनाई गई है. Zee News इसके प्रमाणिकता, दावों और सत्यता की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी फैसले से पहले संबंधित आधिकारिक विभाग से संपर्क जरूर करें.

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Alkesh Kushwaha

पिछले 13 साल से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. साल 2012 में लखनऊ के अखबार कैनविज टाइम्स से करियर की शुरुआत करने वाले अल्केश ने डेली न्यूज एक्टिविस्ट अखबार में भी काम किया. दैनिक भास्कर, राजस्थान पत्रिक...और पढ़ें

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