ये कंपनी 1.43 लाख में बेच रही 'फटे हुए जूते', देखते ही लोग बोले- ये क्या मजाक चल रहा है?

Viral News: लग्जरी फैशन ब्रांड बलेनशियागा (Balenciaga) ने एक ऐसा जूता मार्केट में उतारा है, जो फटा हुआ और दिखने में बेहद पुराना है. इसकी कीमत इतनी है कि लोग इतने में चार पहिया वाहन खरीद ले. जी हां, बलेनशियागा के नए सुपर-डिस्ट्रेस्ड शूज को देखने के बाद सोशल मीडिया पर यूजर्स ने ट्रोल करना शुरू कर दिया. ऐसे जूतों को 'पेरिस स्नीकर' कलेक्शन कहा जाता है. बताया जा रहा है कि कंपनी ने सौ जोड़ी जूतों को ही मार्केट में लाया है, जो पूरी तरह से फटे हुए हैं. फटे हुए बालेनियागा जूतों की कीमत 1,850 डॉलर (करीब 1,43,000 रुपये) है.

बताते चले कि फटे हुए जूते दुनिया भर में प्री-ऑर्डर के लिए उपलब्ध हैं. क्या आप 1.43 लाख रुपये के फटे हुए जूते खरीदना चाहते हैं? Balenciaga ने इस स्नीकर्स के आइडिया को समझाते हुए एक नोट लखा. लग्जरी ब्रांड के अनुसार, मार्केट में आए ये नए जूते पहने हुए और घिसे-पिटे हुए हैं, और उद्देश्य से गंदे किए गए हैं.

ये जूते कटे-फटे हैं, क्योंकि यह एक क्लासिक डिजाइन है जो मध्य-शताब्दी के एथलेटिस्ज्म जैसे दिखाई देते हैं. ये जूते काले, सफेद, और लाल रंग के हैं, जिसमें सफेद रबड़ लगे हुए हैं और पैर की अंगुलियों के हिस्से दिखाई देंगे. फटे हुए जूतों की कैनवास और रफ एज्ड के साथ फिनिशिंग की गई है, जो पुराने लुक को दिखलाता है. ये कलेक्शन लैश-अप स्टाइल में आता है, या तो हाई-टॉप या बैकलेस, और इसका मतलब जीवन भर के लिए पहने जाने वाले जूते.

honestly why would anybody buy these new balenciaga shoes? might as well do it yourself pic.twitter.com/WH8BAdV9qQ

— alejandra (@wrkhs) May 10, 2022