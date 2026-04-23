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हेयरड्रायर, बर्तन, तौलिया, पायदान, TV रिमोर्ट... बाली में होटल से चुराकर ले जा रहे थे भारतीय, सूटकेस से खुली पोल

बाली के उबूद में भारतीय पर्यटकों की एक शर्मनाक हरकत कैमरे में कैद हुई है. होटल स्टाफ ने चेकआउट के समय उनके बैग से तौलिए, हेयरड्रायर और पायदान जैसी चीजें बरामद कीं. जानिए क्या है पूरा मामला और इंटरनेट पर क्यों मचा है बवाल.

 

Written By  Alkesh Kushwaha|Last Updated: Apr 23, 2026, 11:59 AM IST
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हेयरड्रायर, बर्तन, तौलिया, पायदान, TV रिमोर्ट... बाली में होटल से चुराकर ले जा रहे थे भारतीय, सूटकेस से खुली पोल

Bali Hotel Catches Indian Tourists: विदेश यात्रा पर जाना हर किसी का सपना होता है, लेकिन कुछ लोग वहां जाकर ऐसी हरकतें करते हैं जिससे पूरे देश का सिर शर्म से झुक जाता है. हाल ही में बाली से एक ऐसा ही वीडियो सामने आया है, जहां कुछ भारतीय पर्यटकों को होटल का सामान अपने बैग में भरकर ले जाते हुए पकड़ा गया. यह घटना सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है और लोग इस पर कड़ी नाराजगी जता रहे हैं.

बैग खोला तो उड़ गए सबके होश

बाली के खूबसूरत शहर उबूद में स्थित 'अस्वरा रिजॉर्ट' में 19 अप्रैल 2026 को एक ऐसी घटना हुई जिसने सबको हैरान कर दिया. रिपोर्ट्स के मुताबिक, चार भारतीय पर्यटक यहां छुट्टियां बिताने आए थे. जब वे चेकआउट कर रहे थे, तो होटल स्टाफ को कुछ सामान गायब होने का शक हुआ. जब उनके सामान की तलाशी ली गई, तो उसमें से एक के बाद एक ऐसी चीजें निकलीं जो कोई सोच भी नहीं सकता था.

 

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क्या-क्या मिला टूरिस्ट के बैग में?

आमतौर पर लोग होटल से छोटी साबुन या शैम्पू की बोतलें यादगार के तौर पर ले जाते हैं, लेकिन इन पर्यटकों ने तो हद ही पार कर दी. उनके बैग से होटल के बाथ टॉवल, पूल टॉवल, किमोनो रोब्स (बाथरोब), हेयरड्रायर और डाइनिंग के बर्तन बरामद हुए. ताज्जुब की बात तो यह है कि उन्होंने होटल का पायदान और टीवी रिमोट का बॉक्स तक नहीं छोड़ा. होटल स्टाफ जब एक-एक करके सामान निकाल रहा था, तो पर्यटक माफी मांगते नजर आए.

पुलिस तक पहुंचा मामला लेकिन बच निकले

इस पूरी घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल गया. स्थानीय पुलिस ने इस मामले की पुष्टि की है. हालांकि, होटल मैनेजमेंट और पर्यटकों के बीच आपसी सहमति बन गई. पर्यटकों ने सारा सामान वापस कर दिया और होटल ने उन पर कोई कानूनी कार्रवाई या केस दर्ज नहीं कराया. इसके बाद उन्हें वहां से जाने की इजाजत दे दी गई. लेकिन कानूनी कार्रवाई से बचने के बाद भी वे इंटरनेट की अदालत से नहीं बच सके.

सोशल मीडिया पर फूटा लोगों का गुस्सा

वीडियो वायरल होने के बाद भारतीय यूजर्स ने अपनी नाराजगी जाहिर की. लोगों का कहना है कि जो लोग विदेश घूमने का खर्च उठा सकते हैं, क्या वो एक तौलिया या हेयरड्रायर नहीं खरीद सकते? एक यूजर ने लिखा, "कुछ हजार रुपये के सामान के लिए आपने देश की साख मिट्टी में मिला दी." वहीं एक अन्य यूजर ने तंज कसते हुए कहा, "सिर्फ तौलिया ही क्यों, बेड और टाइल्स भी ले आते." ज्यादातर लोगों का मानना है कि ऐसी घटनाओं की वजह से ही विदेशों में भारतीय पर्यटकों की छवि खराब होती है.

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Alkesh Kushwaha

पिछले 13 साल से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. साल 2012 में लखनऊ के अखबार कैनविज टाइम्स से करियर की शुरुआत करने वाले अल्केश ने डेली न्यूज एक्टिविस्ट अखबार में भी काम किया. दैनिक भास्कर, राजस्थान पत्रिक...और पढ़ें

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