Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • हिंदी न्यूज़
  • /जरा हटके
  • /ध्यान से देखो... कोई लटका हुआ है! प्री-वेडिंग फोटो में दिखा ऐसा डरावना मंजर; सच जान उड़े लोगों के होश

'ध्यान से देखो... कोई लटका हुआ है!' प्री-वेडिंग फोटो में दिखा ऐसा डरावना मंजर; सच जान उड़े लोगों के होश

बाली में एक कपल का प्री-वेडिंग फोटोशूट इन दिनों सोशल मीडिया पर खूब चर्चा में है. तस्वीर में पहली नजर में ऐसा लगता है कि कपल के ठीक ऊपर हवा में किसी शख्स की टांगें लटक रही हैं. इस अजीब नजारे ने लोगों को हैरान कर दिया, लेकिन जब तस्वीर को ध्यान से देखा गया, तो पता चला कि मामला डरावना नहीं, बल्कि कैमरे के एंगल का कमाल था.

Written BySantosh Mishra
Published: Aug 04, 2026, 10:18 AM IST|Updated: Aug 04, 2026, 10:18 AM IST
'ध्यान से देखो... कोई लटका हुआ है!' प्री-वेडिंग फोटो में दिखा ऐसा डरावना मंजर; सच जान उड़े लोगों के होश
Image Credit: Image credit: instagram/@lemuriarts

About the Author

Santosh Mishra

Santosh Mishra

संतोष मिश्रा जी न्यूज में सब एडिटर के तौर पर कार्यरत हैं. वह पिछले 4.5 वर्षों से डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में सक्रिय हैं. ट्रैवल, फीचर, ऑफबीट, ट्रेंडिंग और वायरल खबरों के साथ-साथ टेक और साइंस से जुड़ी खबरों में भी उनकी विशेष विशेषज्ञता है. उनकी खबरें अपनी विश्वसनीयता और सटीक जानकारी के लिए जानी जाती हैं. आसान और सहज भाषा में लिखे गए उनके कंटेंट को पाठक काफी पसंद करते हैं. सोशल मीडिया की दुनिया (Instagram, X, Reddit, Threads और Facebook) पर उनकी अच्छी पकड़ है. वह ट्रेंडिंग विषयों पर लगातार नजर रखते हैं और फ्रेश व यूनिक खबरें पाठकों तक पहुंचाने के लिए जाने जाते हैं. संतोष मिश्रा इससे पहले News Nation और India Ahead जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में भी काम कर चुके हैं. उन्होंने बुंदेलखंड विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन (PG) किया है.

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
सलमान खान को दुबला-पतला देख परेशान थे फैंस... बीमारी नहीं, खुद घटाया 16 किलो वजन!
2
3
4
5