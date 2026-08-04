'ध्यान से देखो... कोई लटका हुआ है!' प्री-वेडिंग फोटो में दिखा ऐसा डरावना मंजर; सच जान उड़े लोगों के होश

आज के समय में शादी से पहले कपल अक्सर अपनी यादों को खास बनाने के लिए प्री-वेडिंग फोटोशूट करवाते हैं. इसके लिए वे खूबसूरत लोकेशन और शानदार ड्रेस चुनकर रोमांटिक पोज में खूब तस्वीरें खिंचवाते हैं. लेकिन बाली में हुए एक प्री-वेडिंग फोटोशूट की एक तस्वीर में कुछ ऐसा नजर आया, जिसने कपल से ज्यादा लोगों का ध्यान अपनी ओर खींच लिया.
पहली नजर में देखने पर ऐसा लगता है कि तस्वीर में कपल के पीछे या ऊपर कोई इंसान हवा में लटका हुआ है. फोटो के ऊपरी हिस्से में सिर्फ दो टांगें दिखाई देती हैं, जिससे लोगों को लगा कि यह कोई डरावनी या रहस्यमयी घटना है.
यह वायरल फोटो बाली के फोटोग्राफी स्टूडियो Lemuri Arts ने इंस्टाग्राम पर शेयर की थी. यह फोटो टेडी और स्टेफानी नाम के कपल के प्री-वेडिंग शूट का हिस्सा थी. तस्वीर में दोनों एक बेहद खूबसूरत लोकेशन पर आराम से चलते हुए नजर आ रहे हैं. बैकग्राउंड भी काफी शानदार है, लेकिन जैसे ही लोगों की नजर फोटो के ऊपर वाले हिस्से पर गई, वे हैरान रह गए. कई लोगों ने फोटो को देखकर तुरंत सवाल करना शुरू कर दिया कि आखिर कपल के ऊपर हवा में ये टांगें किसकी हैं. कुछ लोगों को लगा कि शायद फोटो में कोई ऐसी चीज कैद हो गई है, जिसका जवाब समझना आसान नहीं है.
सोशल मीडिया पर तस्वीर वायरल होने के बाद यूजर्स ने तरह-तरह के कमेंट किए. कई लोगों ने मजाकिया अंदाज में अपनी प्रतिक्रिया दी. एक यूजर ने लिखा कि पहली बार देखने पर ऐसा लग रहा था जैसे कोई ऊपर लटका हुआ है. वहीं, दूसरे यूजर ने कहा कि इस फोटो ने रोमांस के साथ-साथ थोड़ा डर भी पैदा कर दिया. कुछ लोगों ने यह भी कहा कि फोटोग्राफर ने अनजाने में ऐसी तस्वीर क्लिक कर दी, जो किसी फिल्म के सस्पेंस सीन जैसी लग रही है. जब इस तस्वीर का स्क्रीनशॉट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शेयर किया गया, तो इसे लाखों लोगों ने देखा. देखते ही देखते यह फोटो इंटरनेट पर चर्चा का विषय बन गई.
हालांकि, जब लोगों ने तस्वीर को ध्यान से देखा, तो पूरी कहानी साफ हो गई. दरअसल, फोटो में जो टांगें हवा में लटकती हुई दिखाई दे रही थीं, वे किसी रहस्यमयी चीज की नहीं थीं. सोशल मीडिया यूजर्स ने बताया कि वह टांगें एक सीढ़ी (लैडर) पर खड़े व्यक्ति की थीं. कैमरे का एंगल ऐसा था कि सीढ़ी तस्वीर में दिखाई नहीं दे रही थी और सिर्फ उस व्यक्ति के पैर ही फ्रेम में आ गए. यही वजह थी कि पहली नजर में देखने पर ऐसा भ्रम पैदा हुआ कि कोई शख्स हवा में लटका हुआ है.
फोटोग्राफी में कई बार ऐसा होता है कि कैमरे का एंगल किसी सामान्य चीज को भी अलग रूप में दिखा देता है. इस तस्वीर के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ. फोटोग्राफर ने शायद एक सामान्य पल को कैद किया था, लेकिन फ्रेमिंग और परस्पेक्टिव की वजह से यह फोटो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई. यही वजह है कि इंटरनेट पर कई बार ऐसी तस्वीरें सामने आती हैं, जिन्हें देखने के बाद लोग पहली नजर में कुछ और समझ लेते हैं, लेकिन असलियत कुछ अलग होती है.
बाली के इस प्री-वेडिंग फोटोशूट की तस्वीर भले ही किसी डरावनी घटना से जुड़ी नहीं थी, लेकिन इसने लोगों की जिज्ञासा जरूर बढ़ा दी. इस वायरल फोटो ने एक बार फिर दिखाया कि कैमरे का सही एंगल किसी भी साधारण पल को खास बना सकता है. कपल की रोमांटिक तस्वीर अनजाने में एक ऑप्टिकल इल्यूजन बन गई, जिसने हजारों लोगों को उसे दोबारा देखने और असली वजह खोजने पर मजबूर कर दिया. कई बार सोशल मीडिया पर वायरल होने वाली तस्वीरों के पीछे कोई बड़ी कहानी नहीं होती, बल्कि सिर्फ एक छोटा सा भ्रम होता है. लेकिन यही छोटे-छोटे भ्रम इंटरनेट की दुनिया में बड़ी चर्चाओं का कारण बन जाते हैं.
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