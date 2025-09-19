बच्ची को गोद में लेकर करोड़ों की लग्जरी कार के साथ गरीब पिता ले रहा था सेल्फी, मालिक बोला- गाड़ी में बैठो; दिल जीत लेगा ये वीडियो

Viral Video: कहते हैं, "इंसान पैसों से नहीं, दिल से बड़ा होता है." ऐसे ही दिलदार शख्स का एक वीडियो वायरल हो रहा है. जिसमें वो एक गुब्बारे वाले को गाड़ी के साथ सेल्फी लेते देखते हैं. तो उसे अपनी लग्जरी गाड़ी में लंबी राइड करता हैं. ये वीडियो आपके दिल को छू जाएगा.
Viral Video: सोशल मीडिया पर ऐसे कई वीडियो वायरल होते रहते हैं जो इंसानियत और अपने संस्कारों को दिखाते हैं. इस तरह के पॉजिटिव वीडियो लोगों में प्रेम भाव और एक दूसरे की मदद के लिए आगे आने की प्रेरणा भी देते हैं. इन दिनों सोशल मीडिया पर एक शानदार वीडियो चर्चा का विषय बना हुआ है. जिसमें एक शख्स गुब्बारे बेचने वाले को अपनी लग्जरी गाड़ी में घुमाता है और फोटो भी खिंचवाता है.
क्या कर रहा था गुब्बारे वाला?
वायरल हो रहे वीडियो में देखा जा सकता है कि लाल कलर की एक लग्जरी कार खड़ी है. जिसके सामने गुब्बारे बेचने वाला अपने बच्चे के साथ सेल्फी लेने की कोशिश कर रहा है. तभी वहां कार का मालिक आ जाता है और वो मालिक को देखकर वहां से तुरंत हट जाता है. इसके बाद वो शख्स गुब्बारे वाले के पास जाता है और खुद अपने हाथों से गाड़ी के साथ फोटो लेने के लिए कहता है. इसपर गुब्बारे वाला शरमाने लगता है. इसके बावजूद को शख्स गुब्बारे बेचने वाले को अपनी गाड़ी के सामने खड़ा करता है और उसी के फोन में कई शानदार फोटो लेता है. इतना ही नहीं, गुब्बारे वाले भैया और उनके छोटे से बच्चे को अपनी लग्जरी गाड़ी में घुमाता है. अब ये शानदार वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है.
किसने शेयर किया ये वीडियो?
इस वीडियो को इंस्टाग्राम पर @princevermaareal नाम के हैंडल से शेयर किया गया है और अब तक इस वीडियो पर 9.8 लाख से ज्यादा लाइक हो चुके हैं. इतना ही नहीं, से ज्यादा लोग इस वीडियो को शेयर भी कर रहे हैं.
वीडियो देखकर क्या बोली जनता?
इस वीडियो को देखने के बाद लोगों ने कमेंट बॉक्स में खूब प्यारे-प्यारे कमेंट्स किए हैं. एक यूजर ने लिखा, "अगर हर बंदा ऐसे सोचे तो दुनिया बहुत खूबसूरत है." दूसरे यूजर ने लिखा, "इसकी मुस्कान कार की कीमत से ज्यादा है." तीसरे यूजर ने लिखा, "भाई पैसे से नहीं, दिल से अमीर होना चाहिए."
