अक्षय खन्ना के FA9LA गाने पर 'असल बलोचियों' का धाकड़ डांस! Viral Video देखकर लोग बोले- यही है ओरिजिनल स्टाइल...

Balochi Men Dancing On Dhurandhar Song FA9LA: धुरंधर फिल्म के FA9LA गाने में अक्षय खन्ना की ऑल-ब्लैक एंट्री और डांस मूव्स ने दर्शकों को खूब इंप्रेस किया. लेकिन अब सोशल मीडिया पर एक नया वीडियो सामने आया है, जिसमें कुछ पुरुष, जिन्हें ‘असल बलोची लोग’ बताया जा रहा है, उसी गाने पर डांस करते नजर आ रहे हैं. यह वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है और लोग इसे भी खूब पसंद कर रहे हैं.

वीडियो में बलोची लोगों का डांस कैसा है?

वायरल क्लिप में पुरुष तालियों के साथ कंधे हिलाते हुए डांस करते दिखते हैं. उनके डांस मूव्स अक्षय खन्ना से अलग जरूर हैं, लेकिन रिदम और एनर्जी लोगों को खूब भा रही है. कई यूजर्स का कहना है कि यह डांस ज्यादा ‘नेचुरल’ और ‘ओरिजिनल’ लगता है. इस बात की पुष्टि नहीं हो सकी है कि वीडियो में मौजूद लोग सच में FA9LA गाने पर ही डांस कर रहे थे या फिर बाद में गाना एडिट किया गया. हालांकि, गाने की बीट और डांस स्टेप्स इतने अच्छे से मेल खाते हैं कि वीडियो देखने वालों को यह बेहद मनोरंजक लग रहा है. जी न्यूज इस वीडियो की प्रामाणिकता और सत्यता की पुष्टि नहीं करता है.

FA9LA गाना और धुरंधर फिल्म की कहानी क्या है?

FA9LA गाना फ्लिपेराची का हिट ट्रैक है, जो मई 2024 में रिलीज हुआ था. भारतीय दर्शकों को यह गाना आदित्य धर की फिल्म धुरंधर के जरिए पहचान में आया. फिल्म की कहानी एक भारतीय जासूस पर आधारित है, जो पाकिस्तानी माफिया और राजनीति के बीच घुसपैठ करता है. रणवीर सिंह ने जासूस की भूमिका निभाई, जबकि अक्षय खन्ना ने रहमान डकैत का किरदार निभाया. धुरंधर फिल्म 5 दिसंबर 2025 को रिलीज हुई थी और इसका दूसरा पार्ट मार्च में आने वाला है. फिल्म में संजय दत्त, अर्जुन रामपाल, आर. माधवन, सारा अर्जुन और राकेश बेदी जैसे सितारे भी नजर आए थे, जिससे यह फिल्म और चर्चा में रही.

सोशल मीडिया पर लोगों की प्रतिक्रिया कैसी रही?

इंस्टाग्राम पर ‘lalitverma201’ नाम के अकाउंट से शेयर किए गए इस वीडियो को करीब 3 हजार व्यूज मिले हैं. यूजर्स ने बलोची लोगों की तारीफ करते हुए इसे खूबसूरत और एनर्जेटिक बताया. किसी ने इसे गुजरात के गरबा से मिलते-जुलते स्टेप्स कहा, तो किसी ने अक्षय खन्ना के डांस को बलोची स्टाइल से प्रेरित बताया.