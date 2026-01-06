Advertisement
इस देश की नदी या समंदर में BAN है फूल-मूर्ति बहाना! हिंदूओं के लिए यहां क्या है पूजा-पाठ के नियम?

New Zealand Nature Lifestyle: न्यूजीलैंड में पूजा-पाठ और पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन दिखाता एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें बताया गया है कि वहां धार्मिक आस्था के साथ प्रकृति की रक्षा कैसे की जाती है.

 

Written By  Alkesh Kushwaha|Last Updated: Jan 06, 2026, 10:42 AM IST
New Zealand Viral Video: सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें न्यूजीलैंड में धार्मिक आस्थाओं और पर्यावरण संरक्षण के बीच बनाए गए संतुलन को दिखाया गया है. यह वीडियो न्यूजीलैंड में रहने वाली कंटेंट क्रिएटर डॉली प्रजापति ने शेयर किया है, जो वहां की लाइफस्टाइल और अनुभवों को अपने फॉलोअर्स के साथ शेयर करती रहती हैं. वीडियो में उन्होंने बताया कि न्यूजीलैंड में पूजा-पाठ के बाद इस्तेमाल होने वाली चीजों को कैसे निपटाया जाता है और यह तरीका भारत से काफी अलग है.

नदियों के लिए वहां क्या नियम हैं?

डॉली प्रजापति ने वीडियो में बताया कि न्यूजीलैंड में नदियों, झीलों या किसी भी जल स्रोत में मूर्ति, फूल या अन्य पूजा सामग्री विसर्जित करने पर सख्त पाबंदी है. यहां पर्यावरण सुरक्षा से जुड़े कानूनों को बेहद गंभीरता से लागू किया जाता है और कोई भी धार्मिक कारण इन नियमों से ऊपर नहीं माना जाता. इसी वजह से पूजा के बाद सामान को पानी में बहाने की अनुमति नहीं है.

यह भी पढ़ें: इंडिया में अब भी है इस पाकिस्तानी नेता का आलीशान बंगला! 2.5 एकड़ में फैला खूबसूरत घर, बन गया खंडहर; देखें VIDEO

फूल, पत्ते, नारियल जैसे सामान कहां जाते हैं?

वीडियो में बताया गया कि पूजा में इस्तेमाल होने वाले फूल, पत्ते, नारियल जैसे जैविक पदार्थों को खास ग्रीन वेस्ट बिन में डाला जाता है. इन बिन्स में डाले गए कचरे को बाद में कंपोस्ट में बदल दिया जाता है. इसके अलावा, ऐसे बायोडिग्रेडेबल सामान को सीधे मिट्टी में दबाने की भी अनुमति है, जिससे पर्यावरण को कोई नुकसान नहीं पहुंचता. 

डॉली प्रजापति के अनुसार, हवन से निकलने वाली राख को कागज में लपेटकर सामान्य कंपोस्ट बिन में डालना होता है. थोड़ी मात्रा में राख को पौधों के आसपास मिट्टी में फैलाया जा सकता है. वहीं दीये और अगरबत्तियों को भी किसी जल स्रोत में फेंकने की इजाजत नहीं है. न्यूजीलैंड में कोशिश की जाती है कि पूजा में केवल प्राकृतिक और पर्यावरण के अनुकूल चीजों का ही इस्तेमाल हो.

 

 

वीडियो के जरिए यह दिखाने की कोशिश की गई कि न्यूज़ीलैंड में धार्मिक आस्थाएं पर्यावरण के खिलाफ नहीं, बल्कि उसके साथ मिलकर निभाई जाती हैं. डॉली ने बताया कि यहां लोग पूजा को प्रकृति के नुकसान का जरिया नहीं बनने देते, बल्कि उसे बचाने की जिम्मेदारी समझते हैं. यही सोच इस वीडियो को खास बनाती है.

यह भी पढ़ें: पहाड़ से 60 फीट नीचे गिरी, 7 घंटे की मौत में लड़की ने देखी ऐसी चीजें! जिंदा बची तो लोगों सुनाया असल किस्सा

सोशल मीडिया यूजर्स ने इस पर क्या प्रतिक्रिया दी?

इस वीडियो पर सोशल मीडिया यूजर्स की तीखी और भावुक प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं. एक यूजर ने लिखा, “नदी को भगवान मानने वालों और नदी को नदी समझने वालों में यही फर्क है.” दूसरे ने कहा, “भारत को भी ऐसी आदतें अपनानी चाहिए.” कई लोगों ने चिंता जताई कि भारत में नियम बनाने के बावजूद लोग उन्हें मानते नहीं हैं और इसका खामियाजा आने वाली पीढ़ियों को भुगतना पड़ेगा.

About the Author
author img
Alkesh Kushwaha

पिछले 13 साल से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. साल 2012 में लखनऊ के अखबार कैनविज टाइम्स से करियर की शुरुआत करने वाले अल्केश ने डेली न्यूज एक्टिविस्ट अखबार में भी काम किया. दैनिक भास्कर, राजस्थान पत्रिक...और पढ़ें

New Zealandhindu pujaviraltrending

