इस देश की नदी या समंदर में BAN है फूल-मूर्ति बहाना! हिंदूओं के लिए यहां क्या है पूजा-पाठ के नियम?

New Zealand Viral Video: सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें न्यूजीलैंड में धार्मिक आस्थाओं और पर्यावरण संरक्षण के बीच बनाए गए संतुलन को दिखाया गया है. यह वीडियो न्यूजीलैंड में रहने वाली कंटेंट क्रिएटर डॉली प्रजापति ने शेयर किया है, जो वहां की लाइफस्टाइल और अनुभवों को अपने फॉलोअर्स के साथ शेयर करती रहती हैं. वीडियो में उन्होंने बताया कि न्यूजीलैंड में पूजा-पाठ के बाद इस्तेमाल होने वाली चीजों को कैसे निपटाया जाता है और यह तरीका भारत से काफी अलग है.

नदियों के लिए वहां क्या नियम हैं?

डॉली प्रजापति ने वीडियो में बताया कि न्यूजीलैंड में नदियों, झीलों या किसी भी जल स्रोत में मूर्ति, फूल या अन्य पूजा सामग्री विसर्जित करने पर सख्त पाबंदी है. यहां पर्यावरण सुरक्षा से जुड़े कानूनों को बेहद गंभीरता से लागू किया जाता है और कोई भी धार्मिक कारण इन नियमों से ऊपर नहीं माना जाता. इसी वजह से पूजा के बाद सामान को पानी में बहाने की अनुमति नहीं है.

फूल, पत्ते, नारियल जैसे सामान कहां जाते हैं?

वीडियो में बताया गया कि पूजा में इस्तेमाल होने वाले फूल, पत्ते, नारियल जैसे जैविक पदार्थों को खास ग्रीन वेस्ट बिन में डाला जाता है. इन बिन्स में डाले गए कचरे को बाद में कंपोस्ट में बदल दिया जाता है. इसके अलावा, ऐसे बायोडिग्रेडेबल सामान को सीधे मिट्टी में दबाने की भी अनुमति है, जिससे पर्यावरण को कोई नुकसान नहीं पहुंचता.

डॉली प्रजापति के अनुसार, हवन से निकलने वाली राख को कागज में लपेटकर सामान्य कंपोस्ट बिन में डालना होता है. थोड़ी मात्रा में राख को पौधों के आसपास मिट्टी में फैलाया जा सकता है. वहीं दीये और अगरबत्तियों को भी किसी जल स्रोत में फेंकने की इजाजत नहीं है. न्यूजीलैंड में कोशिश की जाती है कि पूजा में केवल प्राकृतिक और पर्यावरण के अनुकूल चीजों का ही इस्तेमाल हो.

वीडियो के जरिए यह दिखाने की कोशिश की गई कि न्यूज़ीलैंड में धार्मिक आस्थाएं पर्यावरण के खिलाफ नहीं, बल्कि उसके साथ मिलकर निभाई जाती हैं. डॉली ने बताया कि यहां लोग पूजा को प्रकृति के नुकसान का जरिया नहीं बनने देते, बल्कि उसे बचाने की जिम्मेदारी समझते हैं. यही सोच इस वीडियो को खास बनाती है.

सोशल मीडिया यूजर्स ने इस पर क्या प्रतिक्रिया दी?

इस वीडियो पर सोशल मीडिया यूजर्स की तीखी और भावुक प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं. एक यूजर ने लिखा, “नदी को भगवान मानने वालों और नदी को नदी समझने वालों में यही फर्क है.” दूसरे ने कहा, “भारत को भी ऐसी आदतें अपनानी चाहिए.” कई लोगों ने चिंता जताई कि भारत में नियम बनाने के बावजूद लोग उन्हें मानते नहीं हैं और इसका खामियाजा आने वाली पीढ़ियों को भुगतना पड़ेगा.