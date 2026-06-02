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Hindi Newsजरा हटकेकरोड़ों का केला गायब! म्यूजियम से चोरी हुई दुनिया की सबसे अजीबोगरीब आर्टवर्क, पुलिस भी हैरान

करोड़ों का केला गायब! म्यूजियम से चोरी हुई दुनिया की सबसे अजीबोगरीब आर्टवर्क, पुलिस भी हैरान

Comedian Artwork Missing: फ्रांस के एक म्यूज़ियम से मॉरीजियो कैटलन की मशहूर और करोड़ों रुपये की 'बनाना आर्टवर्क' गायब हो गई है. म्यूजियम ने इस मामले में पुलिस शिकायत दर्ज कराई है, जानें पूरी कहानी.

 

Written By  Alkesh Kushwaha|Last Updated: Jun 02, 2026, 07:47 AM IST
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करोड़ों का केला गायब! म्यूजियम से चोरी हुई दुनिया की सबसे अजीबोगरीब आर्टवर्क, पुलिस भी हैरान

Banana Artwork Missing: दुनिया में आर्ट यानी कला के कद्रदानों की कमी नहीं है, लेकिन कुछ आर्टवर्क ऐसे होते हैं जिन्हें देखकर आम इंसान का सिर चकरा जाता है. ऐसा ही एक आर्टवर्क है इटैलियन कलाकार मॉरीजियो कैटलन का 'कॉमेडियन', जो असल में दीवार पर डक्ट टेप से चिपकाया गया एक साधारण सा केला है. इस केले की कीमत लाखों-करोड़ों रुपये आंकी गई है. अब खबर आ रही है कि फ्रांस के एक म्यूजियम से यह मशहूर केला अचानक गायब हो गया है. इस घटना के बाद म्यूजियम प्रशासन में हड़कंप मच गया है और उन्होंने पुलिस में शिकायत दर्ज करा दी है.

क्या है यह पूरा माजरा

दुनियाभर में अपनी अजीबोगरीब पहचान बना चुका यह केला एक बार फिर सुर्खियों में है. फ्रांस के एक नामी म्यूजियम में इस कलाकृति को प्रदर्शनी के लिए रखा गया था. लेकिन अचानक यह केला अपनी जगह से गायब पाया गया. म्यूजियम के स्टाफ ने जब दीवार को खाली देखा तो उनके होश उड़ गए. आनन-फानन में इसकी जानकारी सीनियर अधिकारियों को दी गई. इसके बाद बिना देर किए म्यूजियम मैनेजमेंट ने पुलिस स्टेशन जाकर इस मामले की ऑफिशियल शिकायत दर्ज कराई है.

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करोड़ों की कीमत वाला केला

आपको जानकर हैरानी होगी कि यह कोई आम केला नहीं है जिसे आप बाज़ार से खरीदकर खाते हैं. इस आर्टवर्क का नाम 'कॉमेडियन' है और इसे दुनिया के मशहूर आर्टिस्ट मॉरीज़ियो कैटलन ने बनाया है. पहली बार जब यह आर्टवर्क सामने आया था, तो यह करीब 1.20 लाख डॉलर यानी एक करोड़ रुपये से भी ज्यादा में बिका था. हाल ही में इसके एक और एडिशन की नीलामी करोड़ों रुपये में हुई है. यही वजह है कि इसके गायब होने की खबर ने पूरी दुनिया के आर्ट लवर्स को चौंका दिया है.

पहले भी खाया जा चुका है यह केला

यह पहली बार नहीं है जब इस केले के साथ ऐसा कुछ हुआ है. इससे पहले भी दो अलग-अलग मौकों पर दूसरे म्यूज़ियम्स में कलाकारों और स्टूडेंट्स ने दीवार पर चिपके इस केले को निकालकर खा लिया था. तब उन्होंने इसके पीछे तर्क दिया था कि वे भूखे थे या फिर यह उनके अपने आर्ट परफॉर्मेंस का एक हिस्सा था. हालांकि, हर बार केले को बदल दिया जाता है क्योंकि असली आर्टवर्क केला नहीं, बल्कि उसके पीछे का आइडिया और उसका सर्टिफिकेट है.

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म्यूजियम ने क्यों ली लीगल एक्शन

म्यूजियम का कहना है कि भले ही केले को बदला जा सकता है, लेकिन इस तरह बिना इजाजत आर्टवर्क के साथ छेड़छाड़ करना या उसे गायब कर देना कानूनन गलत है. म्यूजियम प्रशासन इस बात को लेकर बेहद गंभीर है कि सुरक्षा व्यवस्था के बीच से कोई चीज़ कैसे गायब हो सकती है. पुलिस अब म्यूजियम के सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है ताकि पता लगाया जा सके कि इस बार यह हरकत किसी शरारती तत्व की है या फिर किसी ने वाकई इसे चुराने की कोशिश की है.

जैसे ही यह खबर इंटरनेट पर वायरल हुई, लोगों ने इस पर मजेदार कमेंट्स करना शुरू कर दिया. कुछ लोग लिख रहे हैं कि शायद किसी को जोर की भूख लगी होगी और वह करोड़ों का भाव भूलकर इसे खा गया. वहीं कुछ लोगों का कहना है कि यह आर्ट के नाम पर एक मजाक है, इसलिए इसे इतनी गंभीरता से नहीं लिया जाना चाहिए. 

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About the Author
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Alkesh Kushwaha

पिछले 13 साल से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. साल 2012 में लखनऊ के अखबार कैनविज टाइम्स से करियर की शुरुआत करने वाले अल्केश ने डेली न्यूज एक्टिविस्ट अखबार में भी काम किया. दैनिक भास्कर, राजस्थान पत्रिक...और पढ़ें

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