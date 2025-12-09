दो सेकेंड का वीडियो... 11.2 करोड़ Views, हाय दईया! वायरल बंदना गर्ल ने अब क्या कर दिया? फिर से होने लगी चर्चा

Bandana Girl Donates earnings: वायरल बंदना गर्ल फिर वायरल है. इस बार वजह खास है. पलक झपकने भर जितनी देरी यानी दो सेकेंड के वीडियो से मशहूर बंदना ने अपनी कमाई दान कर दी है. कथित मेकअप वीडियो से मशहूर वीडिओ को करीब सवा 11 करोड़ व्यूज़ मिलने के बाद उससे हो रही कमाई और बंदना की चैरिटी यानी दान की गई रकम को लेकर नेटिजंस अटकलों का बाजार गर्म किए हैं. हालांकि कोई नहीं जानता कि वंदना का X अकाउंट मॉनिटाइज होने के बाद उसे कितना रुपैया मिला और उसने कितना, किसको दान किया.

2 सेकेंड की क्लिप में क्या?

आम जिंदगी के पल और रिक्शे का सफर. 2 नवंबर को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर एक युवती का ऑटोरिक्शा में सफर करते हुए वीडियो वायरल हुआ जिसने उसे इंटरनेट पर बंदना गर्ल का नाम दिला दिया. वीडियो में लड़की सफेद टॉप, चांदी के झुमके, मेकअप और सिर पर रूमाल पहने दिखाई दे रही है.

Makeup ate today pic.twitter.com/NZ5UFAXxf8 — bud wiser (@w0rdgenerator) November 2, 2025

खुद बताया क्या कमाया?

अपनी चैरिटी का सबूत देते हुए बंदना ने कुछ तस्वीरें शेयर की. उसने लिखा- 'बस ये बताना चाहती हूं कि मैंने अपनी कमाई का बड़ा हिस्सा चेन्नई के स्वाभिमान ट्रस्ट को दान किया है. वो ऑटिज़्म से पीड़ित किशोरों और युवाओं के लिए काम करने वाला ट्रस्ट है. मैंने अपने ग्रेजुएशन प्रोजेक्ट के लिए उनके साथ काम किया है. वो ऑटिज्म पीड़ितों का इलाज कराने के लिए अच्छा काम कर रहे हैं'. उसने ये बताया है कि इस वीडियो से उसने 'पुण्य' कमाया है.

एक फॉलोअप पोस्ट में, उसने आगे कहा, 'मैं काफी समय से उनके लिए फंड रेजिंग प्रोग्राम कर रही हूं. जब मुझे अपडेट मिलेंगे तो मैं इसके बारे में और पोस्ट करूंगी.'

कमाई की अटकलों का बाजार गर्म

सोशल मीडिया पर लोग अब बंदना की कमाई के हिसाब-किताब को लेकर अपने और आपके 'दिमाग का दही' कर रहे हैं.

She received a grand payout of $4237 (₹3.76 lakh) https://t.co/CiARu5wGra — Shubh (@kadaipaneeeer) November 21, 2025

तो देखा कैसे शुभ नाम के यूजर ने लिखा, 'वायरल गर्ल को 4237 डॉलर यानी तीन लाख और 76 हजार रुपये की हैंडसम पेमेंट मिली है. ये पोस्ट भी करीब 2 मिलियन व्यूज़ तक पहुंची है.'

एक और लिखा- वायरल ऑटो रिक्शा गर्ल बंदना 4000 डॉलर यानी 3,60,000 रुपये का पेमेंट मिला है. यहां दिलचस्प बात ये कि खुद बंदना गर्ल ने अपने आप को मिली पेमेंट की कोई डिटेल किसी को नहीं दी है.

बताते चलें कि वीडियो की पॉपुलर होने की स्पीड के चलते उसके अकाउंट को X के प्रीमियम सब्सक्रिप्शन प्रोग्राम के जरिए पेमेंट मिलने की जैसी उम्मीद जताई जा रही थी, वैसा ही हुआ.

