Advertisement
trendingNow13034924
Hindi Newsजरा हटके

दो सेकेंड का वीडियो... 11.2 करोड़ Views, हाय दईया! वायरल बंदना गर्ल ने अब क्या कर दिया? फिर से होने लगी चर्चा

Viral Bandana Girl: वायरल बंदना गर्ल ने अपने नेक्स्ट स्टेप की जानकारी साझा की तो शुरुआत में लोगों को यकीन नहीं हुआ. कुछ लोगों ने कहा कि ये पीआर स्टंट हो सकता है. दूसरी ओर सबूत दिखने पर लोग उसकी तारीफें करते नहीं थक रहे हैं.

Written By  Shwetank Ratnamber|Last Updated: Dec 09, 2025, 04:18 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

दो सेकेंड का वीडियो... 11.2 करोड़ Views, हाय दईया! वायरल बंदना गर्ल ने अब क्या कर दिया? फिर से होने लगी चर्चा

Bandana Girl Donates earnings: वायरल बंदना गर्ल फिर वायरल है. इस बार वजह खास है. पलक झपकने भर जितनी देरी यानी दो सेकेंड के वीडियो से मशहूर बंदना ने अपनी कमाई दान कर दी है. कथित मेकअप वीडियो से मशहूर वीडिओ को करीब सवा 11 करोड़ व्यूज़ मिलने के बाद उससे हो रही कमाई और बंदना की चैरिटी यानी दान की गई रकम को लेकर नेटिजंस अटकलों का बाजार गर्म किए हैं. हालांकि कोई नहीं जानता कि वंदना का X अकाउंट मॉनिटाइज होने के बाद उसे कितना रुपैया मिला और उसने कितना, किसको दान किया.

2 सेकेंड की क्लिप में क्या?

आम जिंदगी के पल और रिक्शे का सफर. 2 नवंबर को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर एक युवती का ऑटोरिक्शा में सफर करते हुए वीडियो वायरल हुआ जिसने उसे इंटरनेट पर बंदना गर्ल का नाम दिला दिया. वीडियो में लड़की सफेद टॉप, चांदी के झुमके, मेकअप और सिर पर रूमाल पहने दिखाई दे रही है.

Add Zee News as a Preferred Source

खुद बताया क्या कमाया?

अपनी चैरिटी का सबूत देते हुए बंदना ने कुछ तस्वीरें शेयर की. उसने लिखा- 'बस ये बताना चाहती हूं कि मैंने अपनी कमाई का बड़ा हिस्सा चेन्नई के स्वाभिमान ट्रस्ट को दान किया है. वो ऑटिज़्म से पीड़ित किशोरों और युवाओं के लिए काम करने वाला ट्रस्ट है. मैंने अपने ग्रेजुएशन प्रोजेक्ट के लिए उनके साथ काम किया है. वो ऑटिज्म पीड़ितों का इलाज कराने के लिए अच्छा काम कर रहे हैं'. उसने ये बताया है कि इस वीडियो से उसने 'पुण्य' कमाया है.

fallback

एक फॉलोअप पोस्ट में, उसने आगे कहा, 'मैं काफी समय से उनके लिए फंड रेजिंग प्रोग्राम कर रही हूं. जब मुझे अपडेट मिलेंगे तो मैं इसके बारे में और पोस्ट करूंगी.'

कमाई की अटकलों का बाजार गर्म

सोशल मीडिया पर लोग अब बंदना की कमाई के हिसाब-किताब को लेकर अपने और आपके 'दिमाग का दही' कर रहे हैं. 

तो देखा कैसे शुभ नाम के यूजर ने लिखा, 'वायरल गर्ल को 4237 डॉलर यानी तीन लाख और 76 हजार रुपये की हैंडसम पेमेंट मिली है. ये पोस्ट भी करीब 2 मिलियन व्यूज़ तक पहुंची है.'

एक और लिखा- वायरल ऑटो रिक्शा गर्ल बंदना 4000 डॉलर यानी 3,60,000 रुपये का पेमेंट मिला है. यहां दिलचस्प बात ये कि खुद बंदना गर्ल ने अपने आप को मिली पेमेंट की कोई डिटेल किसी को नहीं दी है.

बताते चलें कि वीडियो की पॉपुलर होने की स्पीड के चलते उसके अकाउंट को X के प्रीमियम सब्सक्रिप्शन प्रोग्राम के जरिए पेमेंट मिलने की जैसी उम्मीद जताई जा रही थी, वैसा ही हुआ.

ये भी पढ़ें- 2 सेकंड का वीडियो और करोड़ों व्यूज मिलने का सिलसिला जारी... 'बंदना गर्ल' ने इंटरनेट पर मचाई धूम

About the Author
author img
Shwetank Ratnamber

श्वेतांक रत्नाम्बर पत्रकारिता जगत में 21 साल से ज्यादा का अनुभव रखते हैं. देश-दुनिया की ख़बरों को आसान भाषा में बताने में महारत रखने वाले श्वेतांक को राजनीतिक और अंतर्राष्ट्रीय खबरों की गहरी समझ है...और पढ़ें

TAGS

Bandana GirlViral Video

Trending news

'चुनाव आयोग पर डायरेक्ट कब्जा', लोकसभा में मोदी सरकार पर बरसे राहुल, जमकर हुआ हंगामा
Rahul Gandhi
'चुनाव आयोग पर डायरेक्ट कब्जा', लोकसभा में मोदी सरकार पर बरसे राहुल, जमकर हुआ हंगामा
जहां 25 लोगों की हुई मौत, जमींदोज होगा गोवा का वो नाइटक्लब, ब्लूकॉर्नर नोटिस जारी
Goa Nightclub Fire
जहां 25 लोगों की हुई मौत, जमींदोज होगा गोवा का वो नाइटक्लब, ब्लूकॉर्नर नोटिस जारी
संकट के समय पीएम मोदी ने कैसे की मदद? शेख हसीना ने पहली बार खोल दिए सारे राज
Sheikh Hasina
संकट के समय पीएम मोदी ने कैसे की मदद? शेख हसीना ने पहली बार खोल दिए सारे राज
बंगाल को नहीं चाहिए मदद, हम खुद चलाएंगे योजनाएं... CM ममता ने केंद्र पर साधा निशाना
Mamata Banerjee
बंगाल को नहीं चाहिए मदद, हम खुद चलाएंगे योजनाएं... CM ममता ने केंद्र पर साधा निशाना
'सबकुछ अच्छा हो...', यतींद्र सिद्धारमैया के CM वाले बयान पर बोले डीके शिवकुमार
Karnataka News
'सबकुछ अच्छा हो...', यतींद्र सिद्धारमैया के CM वाले बयान पर बोले डीके शिवकुमार
25 मौतों के 'गुनहगार'! गोवा के लूथरा बंधु 5 घंटे में कैसे फरार; दिल्ली से दुबई तक...
Goa Nightclub Fire
25 मौतों के 'गुनहगार'! गोवा के लूथरा बंधु 5 घंटे में कैसे फरार; दिल्ली से दुबई तक...
NIA की रडार पर दिल्ली के गुनहगार, 'व्हाइट कॉलर मॉड्यूल' का टेस्टिंग सेंटर मिला!
Delhi Blast 2025
NIA की रडार पर दिल्ली के गुनहगार, 'व्हाइट कॉलर मॉड्यूल' का टेस्टिंग सेंटर मिला!
अच्छा, शाम तक लिस्ट दे दूंगा... संसद में भाषण के बीच शाह से कांग्रेस ने क्या मांगा?
amit shah
अच्छा, शाम तक लिस्ट दे दूंगा... संसद में भाषण के बीच शाह से कांग्रेस ने क्या मांगा?
SIR का संविधान में कोई प्रावधान नहीं', मनीष तिवारी ने चुनाव आयोग पर उठाया बड़ा सवाल
Congress MP Manish Tewari
SIR का संविधान में कोई प्रावधान नहीं', मनीष तिवारी ने चुनाव आयोग पर उठाया बड़ा सवाल
ईंटें फेंकते-फेंकते नवजोत सिंह सिद्धू की राजनीति खत्म हो गई? भाजपा का फैसला चौंकाएगा
Navjot Singh Sindhu
ईंटें फेंकते-फेंकते नवजोत सिंह सिद्धू की राजनीति खत्म हो गई? भाजपा का फैसला चौंकाएगा