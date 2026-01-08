WATCH: रेगिस्तान की धधकती रेत में तड़प रहा था जहरीला किंग कोबरा, बंदर ने ऐसे बचाई जान कि..., Video देख दुनिया हुई दीवानी!

Bandar Aur Saanp Ka Video Viral: रेगिस्तान की धधकती रेत में एक जहरीला किंग कोबरा तड़प रहा था. चारों तरफ सूरज की तेज़ धूप और गर्म रेत ने उस सांप को बहुत परेशान कर रखा था. वह एक कटे हुए छोटे पेड़ की नुकीली लकड़ी के बीच फंस गया था और वहां से खुद को बाहर निकाल नहीं पा रहा था. कोबरा बार-बार अपनी पूंछ हिलाता और फन फैलाकर किसी की मदद की गुहार लगाता नजर आ रहा था, लेकिन कोई भी उसकी मदद के लिए पास नहीं आ रहा था.

इसी बीच वहां एक बंदर आया, जो अपनी बहादुरी और समझदारी के लिए जाना जाता है. उसने देखा कि कोबरा बहुत मुश्किल में है और उसकी जान खतरे में है. बंदर ने बिना देर किए कोबरा की मदद करने का फैसला किया. उसने बहुत ध्यान से कोबरा को पकड़ने की कोशिश की ताकि वह ज़हरीले डंक से उसे नुकसान न पहुंचा सके. कोबरा बार-बार डराने की कोशिश करता रहा, अपनी पूंछ हिलाता और फन फैलाता रहा, लेकिन बंदर ने हिम्मत नहीं हारी.

बंदर ने किंग कोबरा की जान बचाकर जीता सभी का दिल

वीडियो में देखा जा सकता है कि बंदर ने कोबरा को नुकीली लकड़ी से सावधानी से बाहर निकाला और उसकी जान बचाने के लिए पूरी ताकत लगाई. बंदर के चेहरे पर गुस्सा साफ नजर आता था. मानो वह कह रहा हो, “मैं तुम्हें बचाकर ही रहूंगा.” और सबसे हैरानी की बात यह है कि बंदर खुद जंजीरों में बंधा हुआ था, लेकिन उसने हार नहीं मानी और कोबरा की जान बचाई. कोबरा धीरे-धीरे कमजोर होता गया और अंत में बंदर की पकड़ में आ गया. यह नजारा देखकर वहां मौजूद लोग और वीडियो देखने वाले सभी लोग दंग रह गए. यह दृश्य इंसानियत, बहादुरी और दोस्ती की मिसाल बन गया. सोशल मीडिया पर यह वीडियो जबरदस्त वायरल हो रहा है. जिसे देखकर लोग हैरान हो गए.

वीडियो देख भावुक हो गए लोग

वायरल इस वीडियो को सोशल मीडिया प्लेटफॅार्म एक्स पर @ArunKosli नाम के अकाउंट पर पोस्ट किया और कैप्शन में लिखा, "संकट कटे मिटे सब पीरा जो सुमिरै हनुमत बलबीरा". जिसे अब तक 26 लाख से ज्यादा बार देखा जा चुका है. जबकि हजारों बार लाइक किया गया हैं. वीडियो देखकर यूजर तरह-तरह के कमेंट कर रहे हैं. कई यूजर कमेंट करते हुए लिखा, "जय श्री राम." एक अन्य यूजर ने लिखा, "अगर भगवान का अंश मानते तो इनके गले में चेन क्यों है ?" वहीं एक यूजर जवाब देते हुए लिखा, "पालतु जानवर है भाई." एक अन्य यूजर ने लिखा, " यह ai वीडियो है." हालांकि कुछ भी सोशल मीडिया पर वीडियो खूब वायरल हो रहा है.