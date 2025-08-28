WATCH: घर में फंसा छोटा बंदर, उसे बचाने के लिए आ गई पूरी वानर सेना, देखें वीडियो

Bandar Ka Video: सोशल मीडिया पर इन दिनों एक ऐसा वीडियो वायरल हो रहा है, जिसे देखकर हर कोई दंग रह गया. वीडियो में दिखाया गया है कि एक छोटा बंदर एक घर के अंदर फंस जाता है और उसे बचाने के लिए पूरी बंदर सेना जुट जाती है. कहते हैं बच्चा चाहे इंसान का हो या जानवर का, माता-पिता के लिए सबसे कीमती होता है. वह उसके लिए हर मुश्किल का सामना करने को तैयार रहते हैं.

बंदरों ने अपने बच्चे को बचाने के लिए किया ये कारनामा

वीडियो की शुरुआत में दिखता है कि बंदरों का एक बच्चा गलती से एक घर में फंस जाता है. जैसे ही बाहर झुंड को इसकी खबर मिलती है, वे बेचैन हो जाते हैं. देखते ही देखते दर्जनों बंदर घर के बाहर जमा हो जाते हैं. ऐसा लगता है जैसे उन्होंने बच्चे को बचाने का बड़ा ऑपरेशन शुरू कर दिया हो. बंदरों के चेहरे पर गुस्सा साफ नजर आता है. वे मान लेते हैं कि इंसान ने उनके बच्चे को कैद कर लिया है और उसे नुकसान पहुंचा सकता है.

घर में फंसा नन्हा बंदर…

बंदरों की बेचैनी बढ़ती जाती है. वे घर की जाली से चिपककर अंदर झांकते हैं और बार-बार जोर से आवाजें निकालते हैं. कुछ बंदर जाली को पकड़कर हिलाने की कोशिश करते हैं. माहौल में तनाव इतना बढ़ जाता है कि घर के बाहर शोर ही शोर सुनाई देता है. इस बीच एक शख्स हिम्मत जुटाकर बच्चे को पकड़ने की कोशिश करता है ताकि उसे बाहर छोड़ा जा सके, लेकिन छोटा बंदर भी काफी फुर्तीला और शरारती होता है. वह पकड़ में नहीं आता. आखिरकार काफी कोशिशों के बाद शख्स छोटे बंदर को पकड़ लेता है और जाली में बनी एक छोटी सी जगह से बाहर निकाल देता है. तभी झुंड का एक सदस्य फुर्ती से आकर बच्चे को अपनी बांहों में भर लेता है और तेजी से वहां से ले जाता है. जैसे ही बच्चा अपनी मां के पास पहुंचता है, बंदरों का गुस्सा शांत हो जाता है. माहौल जो अभी तक डरावना था, अचानक सामान्य हो जाता है.

सोशल मीडिया पर वीडियो हुआ बंपर वायरल

इस वीडियो को सोशल मीडिया प्लेटफॅार्म इंस्टाग्राम पर jk_forest_joya02 के अकाउंट से पोस्ट किया और कैप्शन में लिखा, "सब को जीने का अधिकार है." जिसे अब तक करोड़ से ज्यादा बार देखा जा चुका है. जबकि 14 लाख से ज्यादा लोग इसे पसंद किए हैं. वीडियो देखकर लोग तरह-तरह के कमेंट कर रहे हैं. कई लोग कह रहे हैं कि बंदर सिर्फ शरारती नहीं होते, बल्कि अपने परिवार के लिए बेहद भावुक और सुरक्षात्मक भी होते हैं. यह दृश्य न सिर्फ चौंकाने वाला है, बल्कि यह भी दिखाता है कि जानवरों की दुनिया में भी रिश्ते उतने ही गहरे होते हैं जितने इंसानों में.