बुजुर्ग महिला को अकेला देख बंदरों की फौज ने किया जानलेवा हमला, चीखें सुनकर भी नहीं पसीजा दिल

Bandar Ka Video: धूप सेंक रही 60 वर्षीय महिला पर बंदरों के झुंड ने अचानक हमला कर दिया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गईं. घटना का सीसीटीवी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है. महिला की हालत अब बेहतर है.

Written By  Shivam Tiwari|Last Updated: Dec 31, 2025, 06:51 PM IST
धूप सेंकना आम तौर पर शांत और आरामदायक होता है, लेकिन कुछ पल अचानक डरावने भी बन सकते हैं. हाल ही में सामने आया एक वीडियो इस बात का उदाहरण है. बुजुर्ग महिला संतोष (60) अपने घर के बाहर धूप सेक रही थीं, तभी अचानक बंदरों का झुंड उन पर हमला बोल दिया. घटना इतनी तेज थी कि आसपास मौजूद लोग भी चौंक गए. सोशल मीडिया और समाचारों में इस घटना का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है, जिसमें स्पष्ट दिख रहा है कि कैसे कुछ मिनटों में शांतिपूर्ण माहौल डर और हड़कंप में बदल गया.

बंदरों ने किया बुरी तरह हमला

सीसीटीवी फुटेज में देखा जा सकता है कि दोपहर के समय बंदरों का एक झुंड गली से गुजर रहा था. कुर्सी पर बैठी महिला को देखते ही तीन-चार बंदर उन पर झपट पड़े. उन्होंने महिला के सिर, हाथ और शरीर के अन्य हिस्सों पर काटा, जिससे महिला गंभीर रूप से घायल हो गई. घटना के दौरान महिला की चीख-पुकार सुनकर आसपास के लोग दौड़े और शोर मचाकर बंदरों को भगाने में सफल रहे. यह हमला अचानक और भयानक था, जिससे महिला और आसपास के लोग दहशत में आ गए.

स्थानीय प्रशासन पर उठे सवाल

घटना के बाद परिजन महिला को तुरंत अस्पताल ले गए. फिलहाल उनकी हालत बेहतर है, लेकिन मानसिक रूप से महिला अभी भी डर में हैं. वार्ड नंबर-15 के पार्षद प्रतिनिधि भूपेंद्र राठी ने कहा कि इलाके में बंदरों का आतंक लगातार बढ़ रहा है और नगर परिषद इस समस्या को रोकने में पूरी तरह नाकाम साबित हो रही है. स्थानीय लोगों ने नगर परिषद से ठोस कदम उठाने की मांग की है ताकि भविष्य में इस तरह की खतरनाक घटनाओं से सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके. प्रशासन की चुप्पी और उपाय न करने से लोगों में चिंता और नाराजगी दोनों बढ़ रही है.

 

सोशल मीडिया पर वीडियो हुआ वायरल 

वायरल इस वीडियो को सोशल मीडिया प्लेटफॅार्म एक्स पर @gharkekalesh नाम के अकाउंट से पोस्ट किया गया है. जिसे अब तक लाखों बार देखा जा चुका है. जबकि हजारों लोग पसंद किए हैं. वीडियो देखकर यूजर्स तरह-तरह के कमेंट कर रहे हैं. 

About the Author
author img
Shivam Tiwari

वायरल न्यूज़ का फैक्ट चेक कर पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाते हैं. अजब-गजब से लेकर हेल्थ, लाइफस्टाइल की दुनिया में गहरी दिलचस्पी. ABP न्यूज से यात्रा शुरू की. एक साल से पत्रकारिता में सक्रिय....और पढ़ें

TAGS

bandar ka video

