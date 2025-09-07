Watch: बंदरों ने बिल्डिंग की दीवार पर ऐसे स्लाइड किया, वीडियो देख हक्के-बक्के हो गए लोग
Watch: बंदरों ने बिल्डिंग की दीवार पर ऐसे स्लाइड किया, वीडियो देख हक्के-बक्के हो गए लोग

Bander ka Video: दो बंदरों का दीवार पर स्लाइड करना और मेट्रो में बेफिक्र घूमना सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है. लोग उनकी फुर्ती और मासूमियत देखकर हंसते-हंसते लोटपोट हो रहे हैं. वीडियो को हज़ारों व्यूज और लाइक्स मिल चुके हैं. यूजर्स ने बंदरों को फिल्मी हीरो तक बताया है.

Written By  Shivam Tiwari|Last Updated: Sep 07, 2025, 05:17 PM IST
Watch: बंदरों ने बिल्डिंग की दीवार पर ऐसे स्लाइड किया, वीडियो देख हक्के-बक्के हो गए लोग

Monkey Viral Video: कभी-कभी जानवरों की शरारतें इंसानों से भी ज्यादा मजेदार हो जाती हैं. ऐसा ही कुछ हुआ जब दो बंदरों ने बिल्डिंग की दीवार पर ऐसे स्लाइड किया कि देखने वाले हक्के-बक्के रह गए. किसी एक्शन फिल्म के हीरो की तरह बंदर दीवार पर फिसलते हुए नीचे आ रहे थे. उनका अंदाज, उनका आत्मविश्वास और उनका मासूमपन देखकर लोग हंसते-हंसते लोटपोट हो गए. सोशल मीडिया पर यह वीडियो तेजी से वायरल हो गया है और लोग बार-बार इसे देख रहे हैं. कुछ यूजर्स ने तो बंदरों को फायरफाइटर की ट्रेनिंग लेता हीरो तक कह दिया.

ये भी पढ़ें; जैसे को तैसा... परेशान कर रहे थे लड़के, भैंसे ने सिखाया ऐसा सबक,  धरी की धरी रह गई सारी हवाबाजी

दीवार पर स्लाइड करते बंदर 

वायरल वीडियो में दो बंदर बिल्डिंग की दीवार पर स्लाइड करते दिखे. ये दृश्य देखकर लोग दंग रह गए. वीडियो में बंदर दीवार को अपने पैरों से पकड़कर नीचे की ओर फिसलते हैं. जैसे किसी फिल्म का स्टंट हो. सोशल मीडिया पर इस वीडियो को व्यापार जगत से जुड़े हर्ष गोयनका ने शेयर किया और कैप्शन में लिखा, “जिंदगी की छोटी-छोटी चीजें भी आपका दिन बना सकती हैं.” वीडियो देखते ही लोगों ने बार‑बार रिप्ले किया. कई यूजर ने मजाक में कहा कि बंदरों ने शायद फायरफाइटर की ट्रेनिंग ली होगी. वीडियो को करीब 90 हजार व्यूज और 5 हजार लाइक्स मिल चुके हैं.

ये भी पढ़ें;  गन्ने का जूस निकालने की ये टेक्नोलॉजी देख दुनिया कर रही तारीफ, देखें वायरल वीडियो
 

मेट्रो में घूमता बंदर 

इसी दिन सोशल मीडिया पर एक और वीडियो वायरल हुआ. इसमें एक बंदर दिल्ली मेट्रो में चढ़कर यात्रियों के बीच आराम से घूमता दिखा. वह न तो घबराया और न ही लोगों की गैसपिंग से परेशान हुआ. वीडियो में बंदर पहले मेट्रो की बोगी में इधर-उधर घूमता है और फिर एक यात्री के पास जाकर बैठ जाता है. वीडियो में किसी व्यक्ति की आवाज भी सुनाई देती है जो यमुना बैंक स्टेशन का नाम लेता है. इस क्लिप ने भी लोगों को खूब हंसाया. वीडियो देखने वाले यूजर्स ने बंदर की बेफिक्र स्टाइल की तारीफ की और इसे “सबसे कूल यात्री” बताया.

सोशल मीडिया पर छाया बंदरों का जलवा

इन दोनों वीडियो ने सोशल मीडिया पर हलचल मचा दी है. लोगों ने बंदरों की फुर्ती और मासूमियत को खूब सराहा. कई यूजर्स ने लिखा कि ये बंदर किसी फिल्म के हीरो जैसे हैं. वहीं, कुछ लोगों ने इसे तनाव भरे दिन में हंसी लाने वाला पल बताया. दिल्ली मेट्रो में घूमते बंदर को लेकर भी यूजर्स मजेदार प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं. कोई कह रहा है कि “यही असली VIP यात्री है”, तो कोई इसे “मेट्रो का नया यात्री” बता रहा है. कुल मिलाकर, इन बंदरों की मासूमियत और शरारत ने सोशल मीडिया पर लोगों का दिल जीत लिया है.

