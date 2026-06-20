Bangalore Viral Balcony Toilet: आजकल सोशल मीडिया पर अजीबोगरीब चीजों के वीडियो तो आते ही रहते हैं लेकिन इस बार बेंगलुरु से एक ऐसा मामला सामने आया है जिसे देखकर आप भी अपनी आंखों पर भरोसा नहीं कर पाएंगे. एक्स पर शेयर किए गए एक वीडियो में एक घर की बालकनी दिखाई गई है जो पहली नजर में तो बिल्कुल नॉर्मल लगती है लेकिन जैसे ही कैमरा घूमता है, वहां कुछ ऐसा दिखता है जिसे देखकर लोग अपनी हंसी नहीं रोक पा रहे हैं.
इस वायरल क्लिप की शुरुआत एक महिला से होती है जो अपनी सहेली को अपने घर की बालकनी दिखाने ले जाती है. बालकनी के दरवाजे पर एक और महिला पहले से खड़ी होकर मुस्कुरा रही होती है. इसके बाद जब वह बालकनी के कोने की तरफ इशारा करती है तो उसकी सहेली हैरान रह जाती है. असल में वहां बालकनी के खुले हिस्से में एक पूरी तरह से काम करने वाला टॉयलेट सेटअप लगा हुआ है.
वहाँ खड़ी महिला इस अजीब डिजाइन को देखकर पूछती है कि कोई यहाँ बैठकर अपना काम कैसे कर सकता है. इस पर दूसरी महिला यह साबित करने के लिए कि यह सिर्फ दिखावे के लिए नहीं है, वहाँ लगे हैंड शॉवर को चलाकर दिखाती है. इसके बाद वह फ्लश भी चलाती है जो बिल्कुल सही तरीके से काम कर रहा होता है. वीडियो के अंत में महिला कहती है कि दोस्तों यह सचमुच काम करने वाला टॉयलेट है.
House in Bangalore goes viral for its unique design pic.twitter.com/eIpzVkvGRv
— SriSathya (@sathyashrii) June 20, 2026
जैसे ही यह वीडियो इंटरनेट पर आया, लोगों ने इस पर मजेदार कमेंट्स करने शुरू कर दिए. एक यूजर ने लिखा कि कुदरत की पुकार को सुनते हुए कुदरत के नजारे देखना इसे ही कहते हैं. वहीं एक दूसरे यूजर ने मजाक उड़ाते हुए लिखा कि यह मास्टर ब्लास्टर इनोवेशन है क्योंकि इसमें न तो एग्जॉस्ट फैन की जरूरत है और न ही उमस का कोई डर है, चारों तरफ से खुली ताजी हवा मिलेगी.
कुछ लोगों ने इस अनोखे डिजाइन के व्यावहारिक फायदे भी गिनाए. एक यूजर ने लिखा कि अच्छा है, अब ओडोनिल या किसी रूम फ्रेशनर को खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी और एग्जॉस्ट फैन का पैसा भी बच जाएगा. वहीं एक अन्य व्यक्ति ने इस समस्या का सीधा उपाय बताते हुए लिखा कि बस बालकनी की खिड़की पर एक पर्दा या स्क्रीन लगा लो, सब ठीक हो जाएगा.
इस वीडियो पर कुछ लोगों ने गंभीर और तंज भरे लहजे में भी अपनी बात रखी. एक यूजर ने कमेंट किया कि बदलते और ओपन माइंडेड होते समाज में अब हमें ऐसी ही चीजें ज्यादा देखने को मिलेंगी. अब तो वॉशरुम भी पूरी तरह से ओपन और हवादार हो रहे हैं, लेकिन यह 'सब चलता है' वाला रवैया ठीक नहीं है.